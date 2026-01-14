Más de cien vidas salvadas en el Metro durante 2025

Ciudad de México.— Cada día, millones de personas transitan por el Metro de la Ciudad de México mientras cargan preocupaciones que no siempre se ven.
Problemas emocionales, crisis personales y situaciones límite conviven con la rutina cotidiana del transporte público.
Ante este escenario, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene activo el programa Salvemos Vidas.
Su propósito consiste en brindar auxilio inmediato, apoyo emocional y orientación especializada a personas en situación de vulnerabilidad.
El programa se enfoca en ofrecer atención oportuna y confidencial dentro de las instalaciones del Metro.
La intervención temprana permite reducir riesgos y abrir espacios de escucha en momentos críticos.
Durante el año pasado, el organismo logró la contención de 105 personas que manifestaron intención suicida.
Estas acciones se realizaron mediante protocolos de atención especializados y personal capacitado.
La contención no solo implicó evitar un daño inmediato.
También permitió canalizar a las personas hacia servicios de salud mental y redes de apoyo institucionales.
El programa cuenta con un módulo de atención gratuita ubicado en la estación Juárez de la Línea 3.
Este espacio ofrece orientación inicial y acompañamiento emocional a quienes lo solicitan y opera de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
Está dirigido a usuarios que requieren información, escucha activa y canalización en temas de salud mental.
Para muchas personas, este primer contacto representa una oportunidad para hablar de su situación sin estigmas.
El acceso gratuito y directo facilita que más usuarios busquen ayuda.
La presencia del programa dentro del Metro acerca servicios de salud mental a espacios cotidianos. Esto resulta relevante en una ciudad donde el tiempo y el acceso suelen ser barreras.
Además de la atención directa, Salvemos Vidas busca fortalecer la prevención. La psicoeducación forma parte central de su estrategia.
Prevención, psicoeducación y redes de apoyo en espacios públicos
Como parte de esta visión preventiva, el programa realizará recorridos con módulos itinerantes durante todo 2026 que se llevarán a cabo en distintas estaciones de la red.
Los módulos itinerantes permitirán acercar información y orientación a un mayor número de usuarios para generar conciencia sobre la salud mental en espacios de alta afluencia.
Las acciones se desarrollarán en coordinación con diversas instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los Centros de Integración Juvenil.
También participan el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.
Cada institución aporta experiencia en prevención, atención psicológica y acompañamiento comunitario.
Además, el Metro difundirá cápsulas videográficas a través de sus redes sociales institucionales. Estos contenidos estarán diseñados para ofrecer orientación clara y accesible.
Las cápsulas buscan facilitar el reconocimiento temprano de señales de alarma en salud mental. También promueven la importancia de contar con redes de apoyo en momentos de crisis.
El enfoque del programa prioriza la empatía y la escucha activa, dicha atención se centra en la persona y en su situación particular.
La experiencia acumulada muestra que la intervención oportuna puede marcar una diferencia significativa.
La contención emocional inmediata reduce riesgos y abre alternativas de atención.
Al integrar prevención, atención directa y difusión informativa, el programa construye una red de apoyo visible.
El frío no da tregua en la CDMX: alertan por heladas y llaman a proteger a las familias
Ciudad de México.- El frío ya está aquí y se sentirá con fuerza. Desde la madrugada de este lunes, el frente frío número 27 provocó temperaturas cercanas a cero grados en la CDMX, con alerta naranja en algunas alcaldías y un llamado directo de las autoridades a abrigar y cuidar a las familias, especialmente a niñas y niños que regresan a clases.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por temperaturas bajas en zonas altas de Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, donde se esperan mínimas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente durante la madrugada y el amanecer.
“Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en zonas altas de la Ciudad de México”, informó la SGIRPC a través de sus redes sociales.
Frío, heladas y riesgo para la salud
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, explicó que la masa de aire polar asociada al frente frío 27 se extiende sobre el centro del país y mantiene un ambiente frío durante gran parte del día.
“Se prevén heladas matutinas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México”, señaló el SMN.
Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los avisos preventivos difundidos por autoridades federales y locales.
Medidas clave para familias y estudiantes
Desde el enfoque de protección familiar, las autoridades capitalinas insistieron en acciones simples y cotidianas para enfrentar el frío durante el regreso a clases.
“Usar al menos tres capas de ropa, cubrir cabeza, manos y orejas, y evitar cambios bruscos de temperatura”, recomendó la SGIRPC.
Entre las medidas dirigidas a hogares con niñas y niños destacan:
- Abrigarlos antes de salir de casa, incluso si el trayecto es corto.
- Evitar que salgan con ropa húmeda o calzado delgado.
- Enviar líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Vigilar síntomas como tos persistente, fiebre o dolor corporal.
La dependencia también pidió no usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Qué viene en los próximos días
El frente frío 27 no será un evento aislado. El SMN advirtió que continuarán las bajas temperaturas en el centro del país y que, en otras regiones, el invierno se intensificará.
“Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país, así como ambiente muy frío a gélido”, señaló el organismo.
En la Ciudad de México y el Estado de México el frío seguirá concentrándose en madrugadas y primeras horas del día, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, tomar precauciones con tiempo y priorizar el cuidado de la familia, especialmente de la infancia, ante un invierno que aún no da tregua.
Cómo proteger la salud ante la contingencia ambiental
Ciudad de México.- La calidad del aire vuelve a recordarnos una realidad incómoda pero ineludible: nuestra forma de habitar la ciudad tiene consecuencias directas en la salud.
Pero, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la contingencia ambiental interpela a la sociedad sobre la urgencia de poner la salud y el cuidado de la vida en las decisiones cotidianas.
¿Cómo proteger la salud ante la mala calidad del aire?
La CAMe compartió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición a contaminantes.
Y prevenir así, enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables.
¿Por qué es importante quedarse en casa durante la contingencia?
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.
Esto incluye la suspensión de actividades cívicas, culturales, deportivas y espectáculos masivos, así como el ejercicio en espacios abiertos.
Reducir la movilidad no solo protege la salud individual, sino que también contribuye a disminuir la emisión de contaminantes.
Además, una responsabilidad compartida en tiempos de crisis ambiental.
¿Qué precauciones pueden marcar la diferencia en casa?
Entre las medidas preventivas se encuentra evitar fumar, principalmente en espacios cerrados, así como revisar calentadores, estufas y tanques de gas para prevenir fugas.
Siempre que sea posible, se recomienda realizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea.
Además de reducir los paseos prolongados con mascotas y mantenerlas bien hidratadas.
Asimismo, es aconsejable evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos con solventes.
Además de cargar gasolina solo en horarios permitidos y reducir el consumo de combustibles dentro del hogar.
Incluso acortando el tiempo de ducha o utilizando recipientes con tapa al cocinar.
¿Cómo cuidar el cuerpo frente a la contaminación?
Si salir es inevitable, el uso de cubrebocas puede ayudar a filtrar contaminantes.
También se recomienda beber al menos un litro y medio de agua al día, consumir alimentos ricos en vitamina C y lavarse cara y manos tras regresar del exterior.
Evitar el uso de lentes de contacto, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, es fundamental para reducir riesgos a la salud.
¿Qué provoca la exposición constante a la contaminación?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que contaminantes como el material particulado, el ozono y el dióxido de nitrógeno tienen efectos respiratorios, cardiovasculares y sistémicos.
A corto plazo pueden causar tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga y dificultad para respirar; a largo plazo, se asocian con inflamación pulmonar, hipertensión e infartos.
La OMS estima que 6.7 millones de muertes prematuras al año están relacionadas con la contaminación del aire, una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas eficaces y cambios culturales profundos.
Los especialistas en la salud, señalan que cuidar el aire es cuidar la vida, y cada pequeña acción.
Desde reducir traslados hasta adoptar hábitos más responsables, puede ser un paso hacia un futuro más sano y solidario.
Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro
Así serán los trabajos
Ciudad de México.— Con la renovación de la Línea 1 del Metro completada, la próxima meta es la renovación de la Línea 3, que cruza la CDMX de norte a sur.
Al ser una de las líneas más usadas e importantes de la capital mexicana, buscarán minimizar las afectaciones a los usuarios.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará minimizar al máximo la afectación a los usuarios; sin embargo, afirmó que se analizan modelos flexibles, como trabajos nocturnos o cierres parciales.
Advirtió que, con una obra de esta magnitud, “siempre habrá afectaciones”, pero se buscará que estas sean “las menores posibles”.
“Analizaremos vacaciones, etcétera. A lo mejor cerraremos por completo, pero la idea es no afectar demasiado a los usuarios. Siempre va a haber afectación en una renovación, pero queremos hacerlo con la menor afectación posible”.
En caso de ser necesario, “se activarán servicios alternativos con RTP y, de forma extraordinaria, transporte contratado, como ocurrió en la Línea 1”, acotó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
¿Qué se busca con la renovación?
Los trabajos incluirán sustitución total de vías, renovación completa de las 21 estaciones, de escaleras eléctricas y elevadores nuevos. También se cambiará el sistema de pilotaje por uno basado en comunicaciones (CBTC) y se comprarán 45 nuevos trenes.
Actualmente la Línea 3 opera con 42 trenes —40 en horas pico—, por lo que el nuevo equipo permitirá aumentar la capacidad de transporte en 30 %, reducir el consumo de energía en 35 % y lograr un intervalo de paso de apenas 100 segundos.
La renovación costará 41 mil millones de pesos y será realizada por fases. El plan contempla cerrar estaciones únicamente por tiempos cortos, en noches, fines de semana o vacaciones, y se apoyarán con camiones RTP para no dejar a los usuarios colgados.
¿Cuándo iniciarán los trabajos y cuánto costará la renovación?
Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció que los trabajos principales arrancarán después del Mundial 2026.
Sin embargo, las primeras intervenciones comenzarán desde enero con adecuaciones en talleres y garajes de la estación Universidad.
En noviembre, el Gobierno local solicitó 25 mil millones de pesos de presupuesto para el Metro, de los cuales 5 mil serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3.
El proyecto contempla que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.
La Línea 3, de las más saturadas y con más incidentes
La intervención de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad es inaplazable, pues es una de las que más retrasos registra.
De acuerdo con los propios datos del Metro, entre enero y agosto de 2024 se reportaron un total de 630 fallas que afectaron a los usuarios.
Entre las fallas más reportadas, están las de energía eléctrica con 189, del sistema de pilotaje automático 179 incidentes y fallas en puertas, con 152.
Estas averías o fallas pueden tardar desde 45 minutos a 3 días para su reparación. Sin embargo, se especifica que se realiza una revisión diaria de los trenes antes de empezar su servicio, lo que reduce el número total.
Durante el periodo de enero a marzo del 2024, la Línea 3 transportó 39 millones 926 mil 846 personas. Esto la coloca como la segunda de mayor demanda, sólo detrás de la Línea 2.
Posibles alternativas de transporte para los afectados
Para los usuarios que usan la Línea 3 del Metro, hay pocas alternativas de transporte que crucen de sur a norte la totalidad de la capital mexicana.
Las principales vías son las líneas 1 (Indios Verdes a El Caminero) y 3 (Tenayuca a Santa Cruz Atoyac) del Metrobús.
Como pasó en los cierres de las Líneas 1 y 9, se podría implementar servicio provisional de RTP con estaciones provisionales.
Esto, podría complicar la movilidad en arterias importantes de la capital durante la renovación del Metro, pues la Línea 3 atraviesa avenidas congestionadas y con poco espacio como Avenida Universidad e Insurgentes.
La experiencia del cierre
En enero del 2021, se registró un incendio en el puesto de mando del Metro que afectó entre otras, la Línea 3.
En aquella oportunidad, unidades del RTP cubrieron la totalidad del recorrido de la Línea 3 del Metro, desde Universidad hasta Indios Verdes.
Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales
Pon atención
Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
