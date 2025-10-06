“No se renta a familias con niños”: la práctica que buscan erradicar de raíz

Ciudad de México.- En México el rezago educativo es un reto, en este contexto, una escuela de esta ciudad acaba de dar una lección al mundo: A Favor del Niño I.A.P. (AFN) fue reconocida como una de las mejores escuelas del planeta al obtener el World’s Best School Prize 2025, en la categoría de Colaboración Comunitaria.

Este premio internacional, promovido por la organización global T4 Education, distingue a las escuelas que generan transformaciones profundas en sus comunidades. En el caso de A Favor del Niño, el galardón reconoce su modelo educativo único en México, que combina no solo la enseñanza académica, sino también salud preventiva, nutrición y desarrollo humano.

Una escuela que cuida como familia

Fundada en 1941, A Favor del Niño trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos provenientes de hogares de escasos recursos, con un ingreso promedio de 10 mil pesos para cuatro integrantes, encabezados en su mayoría por madres solteras. Actualmente, la institución acompaña a 336 estudiantes, quienes permanecen hasta 10 horas diarias en la escuela, en un entorno seguro y nutritivo.

El éxito de AFN radica en un acompañamiento de 13 años, que empieza en nivel maternal y se extiende hasta la adolescencia.

Este modelo se sostiene en cuatro pilares fundamentales:

Aprendizaje personalizado y colaborativo

Salud preventiva

Alimentación nutritiva

Desarrollo humano integral

Además, se apoya en estrategias que involucran a toda la comunidad: jornadas de tiempo completo, capacitación semanal a maestros, un programa de crianza para madres y padres, y alianzas nacionales e internacionales que fortalecen las mejores prácticas educativas.

De esta manera, mientras madres y padres trabajan, sus hijos reciben no solo educación de calidad, sino también el cuidado necesario para su bienestar físico y emocional.

En palabras de Daniela Jiménez Moyao, directora general de la institución, este reconocimiento es mucho más que un premio:

“Ser reconocidos como ganadores de uno de los World’s Best School Prizes es un momento histórico, no sólo para nuestra comunidad, sino también para la educación en México. Este premio confirma que la educación puede transformar no solo a un niño, sino a toda una comunidad. Representa el esfuerzo colectivo de familias, docentes, donantes, empresas y ciudadanos que durante 84 años han compartido con nosotros la responsabilidad de la niñez”.

Impacto real en las familias

En ocho décadas, la escuela ha trabajado con más de 15 mil familias, logrando que 7 de cada 10 estudiantes ingresen a la universidad, y que 8 de cada 10 concluyan con éxito una carrera profesional.

Para muchas familias, este acompañamiento ha sido la diferencia entre un futuro limitado y una trayectoria de oportunidades.

Inspiración para el mundo

Foto: Cortesía de A favor del Niño I.A.P.

El reconocimiento internacional pone los ojos sobre un modelo que ya es referente en México. Vikas Pota, fundador de T4 Education, subrayó la relevancia de esta experiencia en un momento crucial para el planeta:

“Nuestro mundo se encuentra en una encrucijada… Y, por encima de todo, necesitamos líderes que reconozcan que en el corazón de todas estas cuestiones cruciales se encuentra la luz de una educación de calidad. Como ganadores del World’s Best School Prize para Community Collaboration 2025, su trabajo pionero servirá de inspiración a educadores y responsables políticos en todo el mundo”.

Un nuevo comienzo

Para AFN, este premio no es un punto final, sino el inicio de un camino de expansión. La institución busca replicar su modelo a través de un programa de Líderes Educativos y abrir nuevos centros en distintas comunidades del país.

La visión es clara: la educación integral y el acompañamiento cercano pueden romper círculos de pobreza y abrir horizontes de vida para miles de niñas, niños y adolescentes en México.

npq

