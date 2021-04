Normaliza servicio en Línea 9 del Metro tras concluir mantenimiento

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay dos jóvenes detenidos por hacerse pasar por viejitos para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Son dos sujetos de la alcaldía Coyoacán que intentaron inocularse con documentación falsas el 27 de marzo en el Centro de Estudios Navales en Ciencias Sociales (Censis) de la Marina.

Uno de 30 y otro de 35 años se presentaron al módulo de vacunación disfrazados como abuelitos con canas e incluso se pintaron las cejas, usaban cubrebocas y caretas para disimular su rostro y hasta portaban identificaciones oficiales de adultos mayores.

#EnVivo 🔴📹 Informe de la vacunación contra COVID-19 en personas mayores en la Ciudad de México. https://t.co/5F5IGkjAhS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2021

LOS FALSOS VIEJITOS q IBAN por SU VACUNA Vs el #COVID19

Así llegaron para tratar de timar a los agentes de @ssc_cdmx y @SEMAR_mx

Llevaban estos disfraces, y estas actas de nacimiento falsas para asegurar q tenían 62 y 64 años.

Acabaron descubiertos, detenidos… y sin vacuna. pic.twitter.com/kNYIwH5PcV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 7, 2021

Funcionarios del módulo de vacunación dieron aviso a las autoridades ya que su voz no correspondía con la de viejitos, por lo que fueron detenidos.

Sheinbaum llamó a toda la población a esperar sus turno para recibir la vacuna.

“A todos nos va a tocar la vacunación, yo todavía no he sido vacunada, me tocará cuando corresponda a las personas entre 50 y 59 años; hay que esperar a cuando nos corresponda”.

