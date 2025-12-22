Pavo y ponche: así será el menú de ‘El Torito’ en Navidad y Año Nuevo en CDMX

CDMX.- La Ciudad de México esta en las fiestas decembrinas con luces, brindis y un mensaje claro: manejar sobrio protege vidas. El alcoholímetro permanece activo todo el día.
Durante Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, el programa Conduce sin Alcohol refuerza operativos y recuerda consecuencias. Entre ellas, pasar horas en ‘El Torito’.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó el menú que recibirán quienes incumplan la norma. El anuncio busca informar, pero también generar conciencia social.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció hoy, 22 de diciembre de 2025, el menú especial para ‘El Torito’.
Además, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario servirá alimentos acordes a las fechas decembrinas. La medida acompaña el operativo permanente de alcoholímetro.
Para Navidad 2025, el menú incluye espagueti a la crema con jamón y piña. También habrá pavo en salsa de mango con habanero.
El plato fuerte se acompaña con papas con queso y crema. El menú incluye ensalada de manzana con pasas y nuez.
Como bebida, se ofrece ponche con frutas de temporada. Todo se sirve a personas remitidas por exceder el límite de alcohol permitido.
Para recibir el año nuevo 2026
Las autoridades señalaron que el menú cambia. Se sirve sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.
El plato principal es pavo en salsa de arándanos con chipotle. Se acompaña con ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.
También se incluye ensalada de manzana y ponche. La autoridad mantiene un enfoque institucional y preventivo.
El mensaje va más allá de la comida. La SSC recordó que el alcoholímetro opera las 24 horas, todos los días del año.
Si una persona conduce bajo los efectos del alcohol, enfrenta sanciones administrativas. Entre ellas, arresto inconmutable en ‘El Torito’.
La SSC informó resultados recientes del programa Conduce sin Alcohol. Al domingo 21 de diciembre de 2025, remitió a 648 conductores.
La autoridad envió 640 vehículos al depósito vehicular. Estos datos reflejan la magnitud del operativo durante las fiestas.
La SSC realizó 169 mil 660 pruebas AlcoStop. También aplicó 2 mil 42 pruebas de alcoholemia por aire espirado.
Cada cifra representa una intervención preventiva. El objetivo central es reducir accidentes y salvar vidas en temporada de alta movilidad.
Un llamado a la responsabilidad compartida
Las fiestas convocan encuentros familiares y celebraciones comunitarias. También exigen decisiones responsables al volante.
El alcoholímetro no busca castigar, sino prevenir tragedias. La política pública se sostiene en información, vigilancia y corresponsabilidad ciudadana.
La SSC mantiene presencia en avenidas y zonas de convivencia nocturna. El mensaje se repite: si tomas, no conduzcas.
Elegir un conductor designado evita sanciones y protege a terceros. La seguridad vial también forma parte del espíritu decembrino.
En estas fechas, la ciudad cuenta historias de prevención. Conducir sobrio permite que la Navidad y el Año Nuevo terminen en casa.
ARH
CDMX
Metro y Metrobús ajustan horarios por Noche Buena y Navidad en CDMX
CDMX.- La Ciudad de México se mueve distinto en Navidad. El transporte público ajusta sus ritmos para acompañar cenas familiares, visitas y trayectos cargados de afecto.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar traslados seguros y ordenados.
Las autoridades invitaron a las personas usuarias a planear sus recorridos con anticipación y considerar los cambios operativos durante las celebraciones decembrinas.
¿Qué horarios tendrá el Metro CDMX en Nochebuena y Navidad?
El Metro capitalino operará con ajustes específicos durante ambos días festivos, de acuerdo con información oficial del STC.
El miércoles 24 de diciembre, el servicio funcionará de 05:00 a 23:00 horas
El último tren saldrá puntualmente a las 22:30 horas desde las terminales.
Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el Metro abrirá más tarde.
El servicio operará de 07:00 a 24:00 horas en toda la red.
El STC recordó que estas medidas buscan equilibrar la movilidad con la baja demanda habitual de estas fechas.
Bicicletas y movilidad sustentable durante los días festivos
El Metro CDMX mantiene vigente el programa “Tu bici viaja en Metro” durante los días festivos.
Las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las instalaciones, bajo las reglas habituales de convivencia y seguridad.
Esta opción fortalece la movilidad sustentable y facilita trayectos cortos durante las celebraciones de fin de año.
Metrobús ajusta su operación en vísperas navideñas
El Metrobús también informó horarios especiales para Nochebuena y Navidad en la capital.
Para el 25 de diciembre, funcionará de 05:00 a 00:00 horas.
Las autoridades señalaron que podrían emitir actualizaciones en redes sociales oficiales durante las próximas horas.
Tren Suburbano, Cablebús y Tren Ligero: así operan en Navidad
El Tren Suburbano mantendrá operación especial durante ambos días.
El 24 de diciembre, circulará de 05:00 a 23:00 horas.
El 25 de diciembre, operará de 07:00 a 00:30 horas.
El Cablebús brindará servicio los días festivos de 07:00 a 23:00 horas, sin cambios adicionales.
En el caso del Tren Ligero, el 24 de diciembre operará de 05:00 a 22:30 horas.
El 25 de diciembre, el servicio será de 07:00 a 23:30 horas.
Transporte público y Navidad: una ciudad que sigue latiendo
Los horarios especiales reflejan una ciudad que desacelera, pero no se detiene.
Miles de trayectos navideños dependen del transporte público metropolitano.
Planear los recorridos permite llegar a tiempo, reducir estrés y cuidar cada encuentro.
La movilidad también forma parte de las historias que se cuentan en Navidad.
ARH
CDMX
¿Se cobran las mastografías en el sistema de Salud capitalino?
Se han registrado denuncias de ciudadanos
Ciudad de México.— Ante reportes ciudadanos por cobros indebidos en mastografías, la Secretaría de Salud capitalina aclaró que este servicio es completamente gratuito dentro del sistema público de salud.
La dependencia precisó que la entrega de resultados y su interpretación no tienen costo, ya que forman parte de un derecho vigente para las pacientes.
La aclaración surge después de que circularon denuncias de mujeres que reportaron pagos solicitados tras realizarse estudios de mastografía en la capital.
La autoridad sanitaria informa que ningún cobro está autorizado, bajo ninguna modalidad. Además, confirmó que mantiene investigaciones en curso para deslindar responsabilidades y proteger a las usuarias.
Denuncias activan un pronunciamiento oficial
La Secretaría de Salud capitalina explicó que recibe quejas relacionadas con solicitudes de pago por resultados, interpretación médica u orientación posterior.
Estas prácticas contravinieron la normatividad, por lo que la autoridad rechaza cualquier condicionamiento económico para acceder al servicio.
La dependencia subrayó que la mastografía forma parte de los servicios preventivos gratuitos del sistema público. Reiteró que no se permite solicitar cuotas, cooperaciones ni aportaciones “voluntarias” en ninguna etapa del proceso.
Qué incluye el servicio gratuito de mastografía
La autoridad sanitaria señaló que el servicio cubre todo el proceso de atención. La gratuidad incluye la realización del estudio, la entrega de resultados, la interpretación médica y la orientación posterior en caso de hallazgos.
La Secretaría enfatizó que el personal de salud tiene la obligación de informar con claridad, acompañar a las pacientes y resolver dudas. La dependencia insistió en que ningún punto del procedimiento justifica un cobro, y recordó que la información comprensible forma parte de la atención médica.
Investigación en curso para proteger a las pacientes
Tras conocer las denuncias, la Secretaría inició investigaciones administrativas y da seguimiento a los casos reportados.
El objetivo es identificar a los responsables, frenar las irregularidades y restablecer la confianza en los servicios públicos de salud.
La autoridad advierte que estos cobros afectan la confianza ciudadana y pudieron convertirse en una barrera para el diagnóstico oportuno. También señaló que los obstáculos económicos, incluso mínimos, desincentivan la realización del estudio.
¿Qué hacer si intentan cobrar por una mastografía?
Como parte de la orientación vigente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomienda no realizar ningún pago, sin importar el argumento presentado. También solicita guardar comprobantes, notas o datos relacionados con el intento de cobro.
Las denuncias se reciben vía telefónica al 55 5038 1700, en las extensiones 1060, 1061 y 1062. La autoridad explica que estos reportes permiten detectar patrones, ubicar responsables y evitar que la práctica continúe.
La importancia del diagnóstico oportuno
Según datos oficiales, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas.
A decir de la Secretaría de Salud federal, la detección temprana mejora las opciones de tratamiento y seguimiento.
Por ello, cualquier barrera económica impacta directamente en la salud y en las decisiones de las pacientes.
JAHA
CDMX
Seis alcaldías concentran siete de cada diez casos de bullying escolar en CDMX
Ciudad de México.— El acoso escolar no irrumpe de forma súbita ni siempre deja marcas visibles, se abre paso en salones de clase, patios y pasillos, se normaliza en silencios prolongados y se sostiene en la falta de intervención oportuna, según registros oficiales de seguridad y derechos humanos en la Ciudad de México.
Fenómeno extendido en las escuelas de la capital
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran que el 74 por ciento de los casos de bullying escolar se concentran en seis alcaldías: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, lo que permite dimensionar la magnitud territorial del problema y su presencia constante en comunidades educativas de alta densidad poblacional.
Estas cifras colocan al acoso escolar como una práctica reiterada dentro del entorno educativo, con impactos que trascienden el aula y alcanzan la vida familiar y social de niñas, niños y adolescentes.
Experiencia de menores frente al acoso escolar
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó que siete de cada diez menores sufren algún tipo de acoso escolar, más del 40 por ciento afirma ser víctima directa de estas conductas, mientras que el 25.35 por ciento reporta insultos y amenazas y el 17 por ciento refiere episodios de violencia física.
Estos datos reflejan una variedad de manifestaciones del bullying, desde agresiones verbales hasta actos de fuerza corporal, todas con efectos que inciden en la salud emocional, el desempeño escolar y la convivencia cotidiana.
Silencio y omisión como factores de riesgo
La diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, señaló que el bullying constituye un problema grave dentro de la ciudad y vinculó sus consecuencias con la falta de atención y respuesta oportuna por parte de los adultos responsables.
“Esto no puede seguir ocurriendo. Cada niña y cada niño es una vida, que en ocasiones se llega a perder por falta de atención, por omisión, por silencio o por no saber cómo actuar”, expresó la legisladora.
Respuesta institucional frente al acoso escolar
Ante este panorama, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a los titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Autoridad Educativa Federal y de la Comisión de Derechos Humanos, todas instancias locales, reforzar las acciones de concientización, prevención y atención del acoso escolar.
ebv
CDMX
Albergues y empleo: la atención a personas en situación de calle en CDMX
Un grupo vulnerable que sufre violencia y falta de oportunidades
Ciudad de México.— Las personas en situación de calle y abandono son especialmente vulnerables en ciudades como la capital mexicana, pues no tienen acceso a servicios básicos, empleo o de salud.
Por ello, el gobierno capitalino opera una red pública de atención integral dirigida a este grupo de personas, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sibiso).
Esta red incluye albergues transitorios, espacios permanentes y servicios especializados que buscan atender necesidades básicas y procesos de inclusión social.
La Red de Servicios para la Inclusión y el Bienestar de la Sibiso cuenta con espacios de alojamiento temporal y permanente para personas sin redes de apoyo.
Más para leer: Descansar también es un derecho: Revisarán cumplimiento de la Ley Silla en 2026
Estos ofrecen atención gratuita y acompañamiento profesional, de acuerdo con información oficial de la Sebien y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
CACIS: hogares permanentes con atención integral
Los Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social, conocidos como CACIS, funcionaron como hogares permanentes para personas en abandono social.
Estas residencias reciben a personas previamente valoradas en el Centro de Valoración y Canalización, según lineamientos de la Sibiso.
Los CACIS operan todos los días del año y cuentan con capacidad instalada para atender a mil 850 residentes.
Quienes solicitan el servicio reciben alojamiento, alimentación tres veces al día y atención médica física y mental.
También participan equipos profesionales multidisciplinarios que brindaron acompañamiento psicológico, social y jurídico.
Las actividades incluyen talleres formativos, culturales, deportivos y recreativos, orientados a mejorar condiciones de vida.
La red de CACIS incluyó sedes como Villa Mujeres, Azcapotzalco, Cuautepec, Coruña Hombres, Cuemanco, Atlampa, Cascada y Torres de Potrero.
Cada centro opera bajo el mismo modelo de atención integral a personas en situación de calle, según la Sebien.
Estos espacios toman relevancia en la temporada invernal, cuando las temperaturas pueden bajar hasta umbrales inferiores a los 0°C en la capital mexicana.
Albergue San Miguel y Espacio TECHO
Sin embargo, la idea es que las personas en situación de calle recuperen su autonomía que les permita vivir en mejores condiciones.
En febrero de 2022, la Sibiso inauguró el Albergue Transitorio San Miguel, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
Este espacio atiende a personas que avanzaron en su proyecto de vida tras haber vivido en la calle.
El albergue fortalece habilidades laborales, educativas y redes de apoyo internas, conforme al modelo integral de atención.
A decir del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la estrategia es acompañar integralmente los procesos de autonomía progresiva.
Para ello, el Albergue de Transición Entre la Calle y el Hogar, conocido como Espacio TECHO, ofrece estancia temporal voluntaria.
El objetivo consiste en dar continuidad a planes de vida y combatir discriminación y violencia hacia esta población.
Para ingresar, las personas requirieron valoración previa del Centro de Valoración y Canalización y otorgaron consentimiento informado.
El CVC registra visitas recurrentes, ya que muchas personas acudien por servicios básicos y después vuelven a la calle.
Empleo y documentación como parte del proceso
Dicha estrategia comienza a dar frutos. Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la Secretaría del Trabajo capitalina colocó a más de 40 personas en empleos formales.
Así lo informó en semanas recientes la titular de la dependencia, Inés González.
Las colocaciones se realizaron mediante microferias de empleo dentro de albergues, con acompañamiento institucional.
Para lograrlo, la dependencia apoyó la obtención de identificación oficial y trámites necesarios, explicó González.
La funcionaria señaló que recuperar rutinas laborales representó un proceso complejo para las personas beneficiarias.
Las jornadas y horarios se definen de forma gradual, según disposición individual.
“Somos ciudadanos”
Según El Universal, la Ciudad de México registró 2 mil 878 personas en situación de calle, según datos de la Sebien.
El 35 por ciento se concentró en la alcaldía Cuauhtémoc, indicó el reporte periodístico.
La titular de la Sebien, Araceli Damián, señaló que muchas personas carecen de documentos básicos, lo que dificulta el acceso a servicios básicos.
En agosto pasado, miembros de la situación de calle marcharon para exigir acceso al empleo, a la salud, a la vivienda y denunciaron los malos tratos que sufren en albergues.
“Muchos escuchan nuestra voz, pero a muy pocos nos hacen caso”, comentó Gustavo Enrique Aguilar Pastén, mejor conocido como El suave a Chilango.
“Somos ciudadanos. Entonces, venimos exigiendo los derechos que merecemos”.
Con 40 años de edad, Gustavo vive en la calle desde los 13. Duerme donde pueda y sufre las inclemencias del clima. Además, enfrenta un problema de adicción que intenta superar asistiendo a una clínica. Sin embargo, el estigma de vivir en la calle le ha cerrado las puertas del mundo laboral.
No es ilegal dormir en la calle: SCJN
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas municipales que multaban dormir en la vía pública.
El Pleno resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, relacionada con municipios de Morelos.
La SCJN determinó que dormir constituye una necesidad humana básica y no puede sancionarse. El fallo estableció que estas medidas vulneraron la dignidad humana y criminalizaron la pobreza.
El máximo tribunal también invalidó disposiciones ambiguas sobre orden público por permitir aplicaciones arbitrarias.
La resolución sentó un precedente nacional en materia de derechos humanos, informó la propia SCJN.
JAHA
