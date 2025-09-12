“Perdí a mi futura esposa”: la despedida para Ana Daniela por parte de su novio

Ciudad de México. — El fallecimiento de Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM, conmovió profundamente a su novio, Bryan Ramos, quien expresó en redes sociales el dolor por su pérdida.

Bryan Ramos publicó un mensaje en redes sociales donde recordó a Ana Daniela como su mejor amiga, futura esposa y compañera de vida.

El joven explicó que ambos planeaban comprometerse en un mes, lo que representaba un sueño compartido que quedó truncado por la tragedia en Iztapalapa.

“Hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis guaguas, como ella decía”, escribió Bryan.

En su publicación, describió la intensidad del amor que compartían, asegurando que Ana Daniela le alegraba no solo los días, sino toda la vida.

El joven lamentó que ya no podrá verla vestida de blanco como ambos habían imaginado en múltiples conversaciones sobre su futuro juntos.

“Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé”, finalizó el mensaje.

La búsqueda desesperada

Tras la explosión de la pipa de gas en Santa Martha, Iztapalapa, Ana Daniela fue reportada como desaparecida durante más de 24 horas.

Bryan Ramos encabezó la búsqueda y acudió a medios de comunicación para solicitar apoyo, mientras familiares recorrieron hospitales en busca de información oficial.

Un rescatista de Protección Civil contestó el celular calcinado de la joven y confirmó a la familia que Ana Daniela había resultado herida en el siniestro.

Posteriormente, la madre de la estudiante acudió a varios hospitales hasta que en el Hospital Rubén Leñero confirmaron su fallecimiento mediante pruebas de ADN.

La reacción de la UNAM

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán confirmó el deceso de Ana Daniela Barragán, alumna de la institución, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, señaló la publicación.

La universidad subrayó que su memoria será honrada y expresó solidaridad con familiares, compañeros y seres queridos de la joven de 19 años.

El saldo mortal la explosión de la pipa en Iztapalapa aumentó a nueve víctimas, siete hombres y dos mujeres, pero 20 personas se encuentran en estado crítico, informó la Secretaría de Salud capitalina al cierre de esta edición.

Además, seis son reportados graves y 29, delicados. Sólo 22 personas han recibido el alta y 55 siguen hospitalizadas.

