Periodistas, víctimas de violencia durante marcha de Generación Z

Ciudad de México.— La marcha convocada por la llamada Generación Z en el Zócalo de Ciudad de México que inició como protesta pacífica por la inseguridad, la corrupción y la violencia, terminó en enfrentamientos y denuncias graves por agresiones contra periodistas.

Según autoridades y medios, varios comunicadores resultaron lastimados cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX) intervinieron con gases lacrimógenos y extintores.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que durante los disturbios se detuvo a 40 personas, de las cuales a 20 las autoridades las llevaron al Ministerio Público por agresiones y robos. Además, reportó 100 policías lesionados, así como 20 civiles lastimados.

Según su versión, “actuaron grupos que no se habían visto antes” en la marcha, y se abrió una investigación para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con reportes, entre los heridos estuvieron periodistas de medios como La Jornada, Tv Azteca y Proceso.

Más para leer: Culmina primera Cumbre Viva México con llamado a unidad y valores familiares

Víctor Manuel Camacho, fotoreportero de La Jornada, relató que lo derribaron al suelo, varios policías le lanzaron patadas al rostro, y le robaron su cámara y celular.

Según su testimonio, se identificó como fotoperiodista y lo amenazaron de muerte por uno de los oficiales.

El fotógrafo de La Jornada, Víctor Camacho, fue víctima de una agresión física por parte de policías en el marco de la manifestación de la Generación Z, realizada en la Ciudad de México.



Además, su equipo fotográfico y su teléfono celular le fueron robados por parte de los… pic.twitter.com/vkz6CsOlMK — La Jornada (@lajornadaonline) November 15, 2025

Por su parte, Fuerza Informativa Azteca señaló que sus reporteros Antonio Huitzil y Ricardo Pérez enfrentaron agresiones con gas y piedras lanzadas por la policía, justo cuando documentaban la protesta.

Al llegar al zócalo, manifestantes de la generación Z fueron reprimidos por policías, quienes también arremetieron contra medios de comunicación.



Extintores, gas, petardos y violencia volaron como respuesta de la autoridad.@AntonioHuitzil2 nos cuenta en #HechosDomingo. pic.twitter.com/vHJqcKHtd4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025

La periodista Ximena Arochi, de Proceso, también recibió agresiones mientras filmaba a manifestantes agredidos. Según ese medio, policías antimonitnes la confrontaron pese a que ella estaba claramente identificada como periodista.

La reportera de Proceso, Ximena Arochi, fue agredida por policías antimotines de la @SSC_CDMX cuando grababa los golpes que propinaban a un manifestante en el Zócalo capitalino. pic.twitter.com/40BQXOhEsN — Proceso (@proceso) November 15, 2025

El periodista internacional Ioan Grillo reportó que recibió múltiples descargas de gas lacrimógeno mientras cubría la movilización. Afirmó que la última agresión fue especialmente intensa.

In the Zocalo in Mexico City – got tear gassed a bunch of times but this last time was more hardcore… pic.twitter.com/gWBd0NFeBe — Ioan Grillo (@ioangrillo) November 15, 2025

Además, el comunicador Óscar Ramírez, corresponsal, denunció por redes sociales que un oficial le tiró una piedra en la cabeza y otra en el tobillo, lo que le provocó un esguince grave.

Periodistas, agredidos en todo el país

Los hechos no se limitaron a Ciudad de México. En Morelia, Michoacán, la Guardia Civil también fue acusada de agredir a periodistas durante la marcha. Según La Jornada, la reportera Liliana Jiménez Nieto recibió un golpe con un escudo, que le dejó una herida de tres centímetros en la frente.

Otros reporteros, como Jania Cerriteño (Radio Ranchito) y Javier Guerrero (El Sol de Morelia), fueron confundidos con manifestantes y también resultaron golpeados, según denuncias de medios.

Además, se reportó la detención arbitraria del fotógrafo independiente Jafet Pineda, que documentaba la manifestación

Desde el gobierno capitalino, Vázquez defendió la actuación policial, aseguró que sus elementos actuaron bajo un protocolo de desescalamiento y anunció que investigará posibles excesos.

JAHA