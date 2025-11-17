CDMX
Periodistas, víctimas de violencia durante marcha de Generación Z
Reporteros nacionales e internacionales
Ciudad de México.— La marcha convocada por la llamada Generación Z en el Zócalo de Ciudad de México que inició como protesta pacífica por la inseguridad, la corrupción y la violencia, terminó en enfrentamientos y denuncias graves por agresiones contra periodistas.
Según autoridades y medios, varios comunicadores resultaron lastimados cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX) intervinieron con gases lacrimógenos y extintores.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que durante los disturbios se detuvo a 40 personas, de las cuales a 20 las autoridades las llevaron al Ministerio Público por agresiones y robos. Además, reportó 100 policías lesionados, así como 20 civiles lastimados.
Según su versión, “actuaron grupos que no se habían visto antes” en la marcha, y se abrió una investigación para deslindar responsabilidades.
De acuerdo con reportes, entre los heridos estuvieron periodistas de medios como La Jornada, Tv Azteca y Proceso.
Más para leer: Culmina primera Cumbre Viva México con llamado a unidad y valores familiares
Víctor Manuel Camacho, fotoreportero de La Jornada, relató que lo derribaron al suelo, varios policías le lanzaron patadas al rostro, y le robaron su cámara y celular.
Según su testimonio, se identificó como fotoperiodista y lo amenazaron de muerte por uno de los oficiales.
Por su parte, Fuerza Informativa Azteca señaló que sus reporteros Antonio Huitzil y Ricardo Pérez enfrentaron agresiones con gas y piedras lanzadas por la policía, justo cuando documentaban la protesta.
La periodista Ximena Arochi, de Proceso, también recibió agresiones mientras filmaba a manifestantes agredidos. Según ese medio, policías antimonitnes la confrontaron pese a que ella estaba claramente identificada como periodista.
El periodista internacional Ioan Grillo reportó que recibió múltiples descargas de gas lacrimógeno mientras cubría la movilización. Afirmó que la última agresión fue especialmente intensa.
Además, el comunicador Óscar Ramírez, corresponsal, denunció por redes sociales que un oficial le tiró una piedra en la cabeza y otra en el tobillo, lo que le provocó un esguince grave.
Periodistas, agredidos en todo el país
Los hechos no se limitaron a Ciudad de México. En Morelia, Michoacán, la Guardia Civil también fue acusada de agredir a periodistas durante la marcha. Según La Jornada, la reportera Liliana Jiménez Nieto recibió un golpe con un escudo, que le dejó una herida de tres centímetros en la frente.
Otros reporteros, como Jania Cerriteño (Radio Ranchito) y Javier Guerrero (El Sol de Morelia), fueron confundidos con manifestantes y también resultaron golpeados, según denuncias de medios.
Además, se reportó la detención arbitraria del fotógrafo independiente Jafet Pineda, que documentaba la manifestación
Desde el gobierno capitalino, Vázquez defendió la actuación policial, aseguró que sus elementos actuaron bajo un protocolo de desescalamiento y anunció que investigará posibles excesos.
JAHA
CDMX
Urge atención emocional ante alza de suicidios en CDMX
Se duplicaron en un año
Ciudad de México.— La tentativa de suicidio en la capital mexicana aumentó 82 por ciento en 2025, según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX). Las cifras pasaron de 75 casos en 2024 a 137 este año, el registro más alto en siete años.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50 por ciento de los suicidios en 2024 correspondió a jóvenes menores de 35 años.
Trauma infantil y salud emocional
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, explicó a Siete24.mx que los traumas vividos durante la infancia dejan huellas profundas si no se atienden.
“Los factores adversos en los primeros años pueden convertirse en un riesgo serio para la vida”, señaló.
El instituto analizó a más de 13 mil adultos en México y halló que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas durante la niñez tuvieron hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, enfatizó Rivas. “Una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento”.
Prevención y educación socioemocional
El especialista destacó que la educación socioemocional en escuelas es clave para detectar casos de vulnerabilidad. “Cuando identificamos a una persona en riesgo, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio”, afirmó.
Más para leer: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
El Dr. Rivas pidió observar señales de alerta como aislamiento, dificultad para regular emociones o vínculos problemáticos. Estos patrones, dijo, reflejan heridas emocionales que requieren acompañamiento profesional.
“No todas las personas con estos síntomas llegarán a un intento de suicidio, pero todas necesitan atención emocional”, subrayó.
Para proteger la salud mental de los ciudadanía, se tomaron medidas preventivas en espacios públicos. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mantienen módulos de atención psicológica gratuita llamados CuenCos de las Emociones.
Aunque no surgieron como respuesta al incremento reciente, estos espacios permiten que los usuarios con crisis emocionales reciban apoyo y orientación profesional de manera inmediata.
Romper estigmas para salvar vidas
Rivas insistió en que los estigmas sobre salud mental impiden que muchas personas busquen ayuda. “Pensar que alguien debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la física”, sostuvo.
El especialista recordó que pedir ayuda representa el primer paso hacia la recuperación emocional. “Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, compartió.
El Newman Institute promueve terapias innovadoras y acompañamiento profesional para quienes viven situaciones de desesperanza. “La prevención no empieza cuando hay un intento, empieza cuando aprendemos a escuchar”, concluyó Rivas durante su participación en el Congreso Internacional de las Familias.
JAHA
CDMX
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
México buscará aprovechar el mundial para impulsar la paz
Ciudad de México.— A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la capital mexicana se prepara no sólo como anfitrión, sino como una ciudad que apuesta por el futbol como agente de paz.
Las acciones del gobierno federal y de la Ciudad de México buscan convertir el evento deportivo en un impulso social que fortaleciera la convivencia y redujera la violencia.
Sin embargo, la realidad es que los jóvenes enfrentan un panorama complejo para salir del círculo de violencia que azota el país.
Te recomendamos leer: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Al ser un grupo vulnerable a diversas situaciones por la falta de oportunidades, los jóvenes no ven el balompié como un deporte, sino como una herramienta para beneficiar al tejido social.
Jóvenes ven en el futbol una vía para alejarse de la violencia
Para jóvenes como Reyli Rommel Vargas Santos, de 20 años, el futbol representó una alternativa frente a entornos adversos. “El deporte te aleja de vicios y te enseña disciplina”, comentó.
Vargas recordó que su paso por las ligas formativas le enseñó valores que trascendieron la cancha. “El futbol no solo forma jugadores, también forma personas”, afirmó para Siete24.mx.
Por su parte, Diego Martínez, de 18 años y jugador del Atlético Neza, de cuarta división profesional, explicó que el futbol lo ayudó a mantenerse enfocado y rodearse de ambientes saludables. “Practicar deporte te aleja de malas amistades y te da propósito”, señaló para este mismo medio.
Ambos coincidieron en que eventos como el Mundial pueden reavivar el interés social por el deporte y crear oportunidades de desarrollo en comunidades vulnerables.
“Capitanes de paz”: CDMX aprovechará el futbol para fomentar el bienestar
Durante un encuentro con vecinos de diversas alcaldías, Clara Brugada presentó el decálogo por la paz y la iniciativa “Capitanes de paz”, un proyecto que busca reconstruir el tejido social desde las comunidades.
El evento reunió testimonios de habitantes, líderes sociales y jóvenes que ya participan en acciones de mediación y apoyo comunitario.
“Queremos que las calles sean espacios seguros, donde el diálogo sustituya a la violencia”, expresó una de las participantes durante la presentación. Las voces ciudadanas marcaron el tono de la jornada, centrada en la participación activa de la comunidad.
Según Brugada, el decálogo nació de recorridos y conversaciones en barrios donde la inseguridad afectó la convivencia. “La paz se construye entre todos, desde abajo y con justicia social”, afirmó la exalcaldesa de Iztapalapa.
El decálogo propone diez principios enfocados en la convivencia, la solidaridad y la prevención de conflictos. Cada punto busca fortalecer la responsabilidad colectiva frente a la violencia cotidiana.
Entre los ejes principales destacan el respeto mutuo, la escucha activa, la resolución pacífica de conflictos, y la participación juvenil como motor de transformación social.
De acuerdo con la información publicada por el equipo de Brugada, el decálogo se desarrolló con la colaboración de organizaciones vecinales, docentes y mediadores comunitarios.
La iniciativa se inspiró en modelos locales de cultura de paz documentados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Por otra parte, la iniciativa “Capitanes de paz” convoca a jóvenes para convertirse en mediadores y promotores de cultura cívica en sus colonias.
Durante la presentación, varios de ellos compartieron experiencias sobre cómo impulsaron proyectos de deporte, arte y acompañamiento escolar.
El proyecto busca extender la red de capitanes a todas las alcaldías de la Ciudad de México, con apoyo de colectivos culturales y escuelas públicas.
Dicha estrategia pretende unir educación, cultura y deporte para reconstruir la convivencia y ofrecer alternativas a los jóvenes.
México promueve el deporte como política de bienestar social
Durante la presentación oficial en Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la justa deportiva debía verse como un mensaje de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sheinbaum destacó la creación del programa “El Mundialito Social”, que incluyó la construcción de canchas en todo el país para fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.
La iniciativa buscó prolongar los beneficios del torneo más allá del evento futbolístico.
“Queremos que el deporte siga después del Mundial”, afirmó Sheinbaum. “Será una oportunidad para mostrar lo que somos: un pueblo orgulloso de sus raíces y su presente”.
Un balón que también simboliza unión
El jefe de oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka Ruiz, informó que los protocolos de seguridad y convivencia fueron diseñados en conjunto con el Gobierno Federal. Destacó que el Mundial 2026 sería “el evento más ambicioso en la historia del futbol”.
Más de 800 mil aficionados asistirían a los estadios mexicanos y cerca de 6 millones de personas participarían en los FIFA Fan Festivals, espacios culturales y deportivos donde se combinarían música, arte y gastronomía.
En un país que enfrenta desafíos de violencia, el impulso deportivo cobra relevancia como herramienta social. Las iniciativas gubernamentales y las historias de jóvenes futbolistas reflejaron un mismo mensaje: en México, el futbol se prepara para jugar también por la paz.
JAHA
CDMX
¿Cómo proteger a las mascotas del frío en la CDMX?
También sufren las bajas temperaturas
Ciudad de México.— La temporada de frío llegó a la Ciudad de México, lo que puede causar estragos en la salud de personas y claro, en las mascotas.
Por ello, el Gobierno capitalino emitió recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada invernal, ante el descenso de temperaturas que afecta a gran parte del país.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió una campaña orientada a proteger la salud y el bienestar de perros y gatos que habitan en hogares capitalinos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el invierno 2025 se caracterizó por frentes fríos más intensos y frecuentes en el centro del país.
Estas condiciones incrementaron el riesgo de enfermedades respiratorias tanto en personas como en animales de compañía.
Cuidar el refugio y el descanso de las mascotas
La SSC recomendó revisar que el espacio donde duermen las mascotas esté adaptado al clima.
El refugio debe ser impermeable, estar aislado del viento y contar con cobijas suficientes para conservar el calor.
Un sitio seco y sin corrientes de aire puede reducir significativamente los casos de hipotermia o bronquitis, explicó la dependencia.
Además, pidió a la ciudadanía mantener el área limpia y libre de humedad para evitar la proliferación de hongos y bacterias.
El pelaje como protección natural
La dependencia enfatizó la importancia de no cortar el pelo de perros y gatos en exceso durante el invierno. El pelaje actúa como una barrera natural contra el frío y ayuda a mantener estable la temperatura corporal.
“Si es posible, déjalo crecer un poco más en el invierno”, señaló la SSC en un comunicado oficial. El organismo aclaró que un corte demasiado corto puede exponer a las mascotas a cambios bruscos de temperatura y afectar su salud.
Revisar las patas y la alimentación
Las autoridades también recomendaron vigilar las almohadillas de los animales, especialmente si caminan sobre superficies frías o húmedas. Se sugiere revisar con frecuencia que no existan heridas o quemaduras.
En caso de lesiones, se aconseja acudir con un veterinario de confianza para evitar infecciones.
Más para leer: Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
Respecto a la alimentación, la SSC indicó que algunas mascotas pueden requerir ajustes nutricionales durante el invierno. “Consulta al veterinario para adecuar la dieta de tu mascota”, sugirió la dependencia. Un metabolismo más activo permite conservar mejor la energía y la temperatura corporal.
Promover una cultura de bienestar animal
La campaña de la SSC, difundida a través de redes sociales y medios locales, busca crear conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado animal.
Las autoridades recordaron que los perros y gatos también pueden sufrir hipotermia, por lo que necesitan mayor resguardo y atención durante los meses fríos.
La Agencia de Atención Animal de la CDMX (AGATAN) respaldó las recomendaciones y recordó que los animales domésticos son parte de la familia. Cuidarlos en invierno implica brindarles alimento adecuado, refugio seguro y atención veterinaria oportuna.
Con el lema “Abrígalos como se merecen”, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía para proteger a sus mascotas.
Según la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la capital alberga más de un millón de animales de compañía, lo que convierte estas acciones preventivas en un esfuerzo prioritario para la salud pública y el bienestar animal.
JAHA
CDMX
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
Ciudad de México.- El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas por los consumidores, quienes se preparan para aprovechar las ofertas y descuentos. Sin embargo, este evento también ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para cometer fraudes digitales.
Ante el aumento de estafas en línea, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (de la Ciudad de México (SSPC CDMX) emitió una alerta para proteger a los compradores y sus familias durante esta temporada que será del 13 al 17 de noviembre.
De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes buscan aprovechar el volumen de transacciones digitales del Buen Fin para llevar a cabo su ataque.
Esto incluye el robo de datos personales, contraseñas y el acceso a cuentas bancarias a través de métodos como el phishing, sitios web falsos y enlaces maliciosos.
Las víctimas, muchas veces, caen en la trampa por confiar en ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Cómo proteger a tu familia de los fraudes.
Es fundamental que los consumidores estén bien informados y tomen las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a sus familias de los fraudes digitales. La Policía Cibernética recomienda seguir estos pasos:
Revisa siempre la URL: Asegúrate de que el sitio web sea legítimo. Verifica que tenga el candado de seguridad (https://) en la barra de direcciones.
Desconfía de los enlaces sospechosos: No hagas clic en links que lleguen por mensajes de texto o correo electrónico, especialmente si provienen de números o direcciones desconocidas.
Opta por pagos seguros: Es recomendable usar tarjetas digitales o plataformas de pago conocidas que ofrezcan protección contra fraudes. Evita transferencias directas de dinero sin verificar la autenticidad de la tienda.
Te puede interesar: Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos
Mantén actualizado tu software: Asegúrate de que tu dispositivo tenga las últimas actualizaciones de seguridad, así como un antivirus confiable.
No caigas en ofertas demasiado buenas: Si algo suena demasiado barato en productos que por lo general tienen un costo mayor, probablemente sea una trampa. Investiga bien antes de comprar.
Protege tus datos personales: Nunca compartas información bancaria o de tarjetas a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas. Los estafadores suelen usar estos métodos para robar datos.
Activa la verificación en dos pasos: Refuerza la seguridad de tus cuentas en redes sociales y aplicaciones de compra con autenticación adicional.
Alertas cibernéticas Buen Fin 2025
Por qué es crucial proteger a tu familia de acuerdo con la SSPCDMX
Las autoridades señalaron que la seguridad digital no solo implica cuidar tus finanzas, sino también proteger la información personal de todos los miembros de la familia, incluidos los niños.
Por ello advierten que los fraudes pueden comprometer tu identidad y la de tus seres queridos, lo que puede generar consecuencias graves.
ARH
#RedWeek la campaña que concientiza contra la persecución religiosa
Ayudar al pobre no es caridad, es justicia: Arzobispo de Acapulco
Periodistas, víctimas de violencia durante marcha de Generación Z
“Los valores se promueven en la cancha”, Torneo de la Amistad impulsa el juego limpio en México
Mala postura por uso de dispositivos dispara dolor de cuello en México
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
Culmina primera Cumbre Viva México con llamado a unidad y valores familiares
-
Méxicohace 3 días
Estrategias para motivar a jóvenes para hacer las tareas
-
Mundohace 2 días
Arif Bulkan deja su cargo en la CIDH tras denuncias por doble función
-
Programahace 2 días
Institutos para el Matrimonio y la Familia en México: la red que impulsa la raíz de la sociedad