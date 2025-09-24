Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur

Ciudad de México. — Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron dos pliegos petitorios presentados por padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Las solicitudes exigieron reforzar la seguridad en el plantel y atender la salud mental del alumnado, según informó la institución en un comunicado oficial.

Padres exigieron medidas de seguridad

Un grupo de madres y padres de familia entregó el primer pliego petitorio en las instalaciones universitarias. Sus demandas incluyeron controles más estrictos para ingresar al CCH Sur.

Los tutores solicitaron un sistema de acceso exclusivo para estudiantes con credencial y visitantes identificados oficialmente. También pidieron la reparación e instalación de nuevas cámaras de vigilancia.

Otra de sus exigencias fue la contratación de personal de seguridad adicional y con capacitación especializada. Destacaron la necesidad de aplicar tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas dentro del plantel.

Además, solicitaron cursos de primeros auxilios y protocolos de emergencias para todo el personal académico y administrativo. Con estas medidas, aseguraron, se podrían prevenir riesgos graves en el futuro inmediato.

Estudiantes reclamaron participación en decisiones

El colectivo estudiantil “Tlacuaches encapuchados” entregó un segundo pliego. Sus integrantes exigieron una mesa de diálogo con altos funcionarios de la UNAM, incluido el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Las peticiones también se enfocaron en seguridad y atención a la salud mental. Sin embargo, los jóvenes remarcaron que los estudiantes deben participar de manera directa en las decisiones institucionales.

Su postura incluyó la exigencia de que la universidad reconozca la importancia de escuchar al alumnado. Argumentaron que la comunidad estudiantil conoce mejor que nadie las necesidades diarias del plantel.

Respuesta de la universidad

En un comunicado, la UNAM afirmó que las solicitudes serían revisadas de manera integral. Aclaró que las demandas relacionadas con bachillerato serían turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad.

La universidad destacó que “mediante el diálogo respetuoso entre la comunidad universitaria se podrán construir los espacios seguros a los que tienen derecho las y los estudiantes”.

Según la institución, este miércoles se realizaría una mesa privada entre la Subcomisión de Bachillerato y representantes del CCH Sur. También se anunció una marcha simbólica de luto hacia Rectoría.

La marcha fue convocada por estudiantes como muestra de su exigencia por una respuesta institucional más efectiva ante los recientes hechos de violencia en el plantel.

Compromiso de atención continua

La UNAM reiteró su compromiso de mantener canales abiertos de comunicación. Informó que pondría especial atención en atender las necesidades de la comunidad de bachillerato.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría (2023), uno de cada cuatro jóvenes reportó síntomas de depresión o ansiedad. Estos datos contextualizan la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento emocional en espacios educativos.

Asimismo, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2024) mostraron que el 62% de la población consideró inseguras las escuelas del país.

¿Qué pasó en el CCH Sur?

El pasado lunes un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.

El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.

El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.

Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades.

JAHA