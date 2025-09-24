CDMX
Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
Llaman a cuidar la seguridad y salud psicológica
Ciudad de México. — Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron dos pliegos petitorios presentados por padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.
Las solicitudes exigieron reforzar la seguridad en el plantel y atender la salud mental del alumnado, según informó la institución en un comunicado oficial.
Padres exigieron medidas de seguridad
Un grupo de madres y padres de familia entregó el primer pliego petitorio en las instalaciones universitarias. Sus demandas incluyeron controles más estrictos para ingresar al CCH Sur.
Los tutores solicitaron un sistema de acceso exclusivo para estudiantes con credencial y visitantes identificados oficialmente. También pidieron la reparación e instalación de nuevas cámaras de vigilancia.
Otra de sus exigencias fue la contratación de personal de seguridad adicional y con capacitación especializada. Destacaron la necesidad de aplicar tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas dentro del plantel.
Además, solicitaron cursos de primeros auxilios y protocolos de emergencias para todo el personal académico y administrativo. Con estas medidas, aseguraron, se podrían prevenir riesgos graves en el futuro inmediato.
Estudiantes reclamaron participación en decisiones
El colectivo estudiantil “Tlacuaches encapuchados” entregó un segundo pliego. Sus integrantes exigieron una mesa de diálogo con altos funcionarios de la UNAM, incluido el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Las peticiones también se enfocaron en seguridad y atención a la salud mental. Sin embargo, los jóvenes remarcaron que los estudiantes deben participar de manera directa en las decisiones institucionales.
Su postura incluyó la exigencia de que la universidad reconozca la importancia de escuchar al alumnado. Argumentaron que la comunidad estudiantil conoce mejor que nadie las necesidades diarias del plantel.
Respuesta de la universidad
En un comunicado, la UNAM afirmó que las solicitudes serían revisadas de manera integral. Aclaró que las demandas relacionadas con bachillerato serían turnadas a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad.
La universidad destacó que “mediante el diálogo respetuoso entre la comunidad universitaria se podrán construir los espacios seguros a los que tienen derecho las y los estudiantes”.
Según la institución, este miércoles se realizaría una mesa privada entre la Subcomisión de Bachillerato y representantes del CCH Sur. También se anunció una marcha simbólica de luto hacia Rectoría.
La marcha fue convocada por estudiantes como muestra de su exigencia por una respuesta institucional más efectiva ante los recientes hechos de violencia en el plantel.
Compromiso de atención continua
La UNAM reiteró su compromiso de mantener canales abiertos de comunicación. Informó que pondría especial atención en atender las necesidades de la comunidad de bachillerato.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría (2023), uno de cada cuatro jóvenes reportó síntomas de depresión o ansiedad. Estos datos contextualizan la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento emocional en espacios educativos.
Asimismo, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (2024) mostraron que el 62% de la población consideró inseguras las escuelas del país.
¿Qué pasó en el CCH Sur?
El pasado lunes un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades.
Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes
Ciudad de México.— En un contexto donde la prevención del suicidio y la atención temprana de la depresión son vitales, la Ciudad de México impulsa un esfuerzo para cuidar la salud emocional de los adolescentes. A través del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, se busca convertir a las escuelas en espacios de paz, convivencia y alegría, donde cada estudiante encuentre apoyo y acompañamiento frente a los retos que enfrenta.
El acompañamiento profesional, el trabajo con las familias y las acciones de seguridad en los planteles marcan un camino hacia escuelas más humanas y protectoras.
Profesionales en salud mental dentro de las escuelas
La jefa de gobierno, Clara Brugada explicó que 200 profesionales de salud trabajan de manera exclusiva en secundarias y preparatorias de la Ciudad de México, estos fueron seleccionados entre cinco mil aspirantes, lo que garantiza la preparación de un equipo altamente capacitado.
Estos especialistas ofrecen atención directa a los jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia, atender casos de depresión y reducir riesgos de suicidio. Actualmente el programa está presente en 153 planteles de nivel medio superior y se prepara su incorporación en escuelas de la UNAM.
Atención integral para alumnos, docentes y familias
La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que el programa se desarrolla en todas las secundarias y preparatorias de la ciudad mediante visitas semanales, talleres, sesiones individuales y grupales. Se busca construir un entorno de convivencia sin violencia, además de identificar a estudiantes que requieren atención especializada y canalizarlos oportunamente.
De acuerdo con la funcionaria, más de 250 mil personas han recibido apoyo, incluyendo a alumnos, maestros y padres de familia. Esto refuerza la idea de que la salud emocional debe abordarse de manera comunitaria y no individual.
Seguridad afuera de las escuelas
Además de la atención psicológica, el gobierno de la Ciudad de México mantiene el Programa Auxilio Escolar, que coloca servidores públicos en las salidas de las escuelas durante la noche. Su tarea es vigilar que los estudiantes se retiren en calma y, en caso necesario, solicitar apoyo policial de inmediato.
Con esta medida, las incidencias en el entorno de los planteles se redujeron en 60 por ciento, lo que representa un avance significativo para la tranquilidad de las familias.
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
Un ataque dentro de la institución
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.
El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Suspensión de clases y protocolos de seguridad
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.
Solidaridad y apoyo institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
La escuela como espacio de vida y paz
Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.
Erradicar violencia
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.
Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.
Continuidad y seguimiento de los hechos
Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos
Ciudad de México.— La Plaza Tlaxcoaque fue escenario de un anuncio que marca un cambio en la forma en que la Ciudad de México enfrenta su vulnerabilidad sísmica. Entre recuerdos de los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, que arranca con la demolición de dos edificios dañados en la calle Fray Servando. La meta es prevenir tragedias y recuperar espacios para convertirlos en vivienda segura para miles de familias.
Primer paso hacia la prevención
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el proyecto busca pasar de la reacción ante desastres a una política preventiva. Los edificios de Fray Servando 172 y 174, levantados en los años setenta sin los criterios de seguridad actuales, quedaron severamente dañados tras los sismos. Su demolición es el inicio de una ruta que priorizará inmuebles vulnerables para evitar riesgos de colapso.
El programa contempla diagnósticos técnicos, protocolos de intervención y soluciones que incluyen rehabilitación, reforzamiento, demolición o reconstrucción, según cada caso. Con ello se busca reducir la exposición de familias que todavía habitan en construcciones en deterioro.
Tlaxcoaque, de zona de riesgo a espacio de vida
La demolición de los edificios en Tlaxcoaque eliminará peligro estructural, también abrirá la posibilidad de levantar vivienda asequible. Autoridades explicaron que el predio podría integrarse a la reserva territorial de la ciudad para proyectos habitacionales. Otro de los objetivos es transformar un lugar en una zona de encuentro, hogar y comunidad.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que la intervención tendrá un costo de siete millones de pesos, financiado mediante un esquema de crédito fiscal. La intención es que donde hubo vacío y ruina surja una alternativa de vivienda digna.
Lecciones de la historia sísmica
El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, recordó que los edificios anteriores a 1985 no contaban con normativas modernas de resistencia sísmica. Muchos de ellos presentan sistemas estructurales inadecuados para la Ciudad de México, lo que vuelve inviable su rescate. La demolición y construcción de inmuebles nuevos con reglamentos estrictos es, en la mayoría de los casos, la solución más segura.
Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que en la ciudad existen decenas de inmuebles de alto riesgo, algunos habitados por familias que han vivido por generaciones entre muros frágiles. Calificó la intervención como un acto de justicia hacia la memoria de quienes perdieron la vida en los sismos y hacia las nuevas generaciones que merecen habitar sin miedo.
Reconstruir hogares, reforzar comunidad
El programa contempla alianzas con propietarios, universidades y organizaciones civiles para acelerar la atención de edificios en riesgo: se busca reforzar el tejido social y generar confianza en que la seguridad es un derecho que debe garantizarse.
Actualmente, seis edificios de Tlatelolco, así como inmuebles en Insurgentes Sur y San Antonio Abad, forman parte de la lista de próximas intervenciones. Cada caso será evaluado con base en criterios técnicos de vulnerabilidad estructural.
Una ciudad que aprende y se transforma
A casi cuatro décadas del sismo de 1985 y ocho años después del de 2017, la Ciudad de México apuesta por un modelo de prevención que combina seguridad estructural, construcción de vivienda y transformación urbana. Tlaxcoaque se perfila como ejemplo de cómo un espacio marcado por el riesgo puede renacer como comunidad viva.
Con este programa, las autoridades plantean una ruta que reduce riesgos, abre paso a hogares más seguros y a una ciudad que se reconstruye desde sus familias.
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Ciudad de México.— Un hombre drogado con un cuchillo caminaba por calles de la Ciudad de México. A pocos metros, un ciudadano marcaba al 911, pedía ayuda, daba ubicación y datos. Pasaron minutos que parecieron eternos. La patrulla nunca llegó. La denuncia vino de un rostro conocido en redes sociales: Jimmy Álvarez, Influencer y creador del canal Pongámoslo a Prueba, quien grabó su experiencia para dejar constancia de una falla grave en la respuesta de emergencia.
Llamada ignorada
Jimmy relató que al observar a un hombre con un arma blanca, en evidente estado de intoxicación, decidió llamar al 911. Explicó la situación, aportó dirección y describió el riesgo. Mientras tanto, el sujeto permanecía en la vía pública, con un cuchillo afilado en la mano, realizando movimientos erráticos que podía dañar a transeúntes.
El influencer documentó todo. Minuto a minuto registró la espera. Primero con la esperanza de ver acercarse una patrulla, luego con la frustración de constatar que nada ocurría. A los 20 minutos mostró en pantalla su teléfono celular con el tiempo transcurrido. Pasados más de 30 minutos no apareció la autoridad.
¿Qué hubiera pasado?
Jimmy externó su enojo y frustración por la ausencia de la policía, por el peligro que corrieron los vecinos del lugar y porque el propio hombre intoxicado que pudo lastimarse o agredir a alguien. El sujeto con el cuchillo se retiró del lugar y Jimmy optó por irse también del sitio, consciente de que acercarse significaba poner en riesgo su propia integridad.
El influencer cuestionó ¿qué hubiera pasado si usaba el cuchillo y hubiera dañado alguien? ¿Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado un solo policía? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente si hubieran asesinado a una persona? ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto?
Ya basta
Jimmy Álvarez expresó la rabia compartida por miles de capitalinos que han enfrentado llamadas de auxilio sin respuesta. Recordó que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo.
En palabras de Jimmy Álvarez, “Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades y que no haya justicia”.
Por ello, urgió a mantener la exigencia constante, transmitir la indignación y decir basta, “ya no podemos aceptar que situaciones como esta se normalicen”.
Piden alumnos y padres resguardar paz y seguridad en el CCH Sur
¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil
El aborto como fenómeno de riesgo social
Gobierno mundial: un escenario
¿Cuánto cuesta un niño? Alerta por trata de menores en México
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
