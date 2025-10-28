Policía capitalina auxilia cuatro partos en una semana

Ciudad de México.— Un total de cuatro nacimientos en aproximadamente una semana han recibido el auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) capitalina.
Mujeres oficiales de la Policía Auxiliar (PA) brindaron atención a una mujer embarazada que entró en labor de parto mientras viajaba en un vehículo particular, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la SSC-CDMX, esta acción formó parte de las tareas diarias de vigilancia y auxilio que el personal realiza en apego a su deber y valores institucionales.
Las oficiales patrullaban la colonia Anzures cuando un hombre solicitó su ayuda en la intersección de la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo.
El ciudadano explicó que su pareja, de 22 años, presentaba contracciones intensas. Las policías actuaron de inmediato, ubicaron el vehículo en una zona segura y pidieron apoyo médico.
Atención inmediata y capacitación en primeros auxilios
Al confirmar que el parto era inminente, las oficiales aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y acomodaron a la joven en el asiento trasero.
Minutos después, asistieron el nacimiento y entregaron al recién nacido a su madre, en un acto que destacó por la calma y profesionalismo del equipo.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron poco después para valorar el estado de salud de ambos y trasladarlos a un hospital.
La SSC informó que su personal recibe capacitación constante en primeros auxilios y protocolos de emergencia para responder de manera eficaz ante situaciones de riesgo.
Otros tres nacimientos en la capital del país
En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a tres mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
En otro hecho similar, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer que viajaba en un taxi, entró en labor de parto.
La madre, la cual tenía 40 semanas de gestación, presentaba fuertes contracciones y viajaba acompañada de su hermana.
Los uniformados usaron sus conocimientos en primeros auxilios para recibir al bebé y arroparlo.
Finalmente, el último alumbramiento se registró en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Elementos policiacos que realizaban patrullaje recibieron la solicitud de auxilio de una mujer que les explicó que su nieta sufría intensos dolores de parto.
De inmediato, los efectivos solicitaron los servicios de emergencia, sin embargo, al ver que el nacimiento era inminente, llevaron a la joven a la patrulla para brindarle asistencia.
Luego la colocaron en los asientos traseros, donde una de las policías aplicó sus conocimientos en primeros auxilios y recibió a la bebé.
Tras el nacimiento, los agentes arroparon a la recién nacida para calmarla, la entregó a su madre.
Tras la atención oportuna de los oficiales, todos los casos se resolvieron satisfactoriamente para la madre y los recién nacidos.
13 partos auxiliados en 2025
Según la dependencia, entre enero y junio de 2025, policías de distintas áreas de la SSC auxiliaron a 13 mujeres en labor de parto, asistiendo directamente 11 nacimientos en la vía pública, domicilios y estaciones del Metro.
La corporación destacó que estos actos reflejaron la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Las atenciones se concentraron principalmente en Álvaro Obregón, con cuatro casos; seguida por Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, con dos en cada una.
En Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, se registró una intervención por alcaldía.
De las 13 atenciones, la Policía Auxiliar participó en tres, incluida la realizada en la colonia Anzures.
Una labor que inspira confianza ciudadana
La SSC reiteró su invitación a la población capitalina a acercarse con confianza a las y los policías en caso de emergencia.
La institución recordó que los elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial y Tránsito están capacitados para brindar apoyo en situaciones médicas, de riesgo o protección.
El reciente parto asistido en Miguel Hidalgo representó una muestra del trabajo diario de cientos de policías que, con profesionalismo y sensibilidad humana, fortalecen la relación entre autoridad y ciudadanía.
JAHA
CDMX
¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?
Una tradición de décadas
Ciudad de México.— Cada 28 de mes, miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, en la capital mexicana, para venerar a San Judas Tadeo.
Muchos llevan flores, imágenes o estatuas, otros caminaron largas horas para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión ante Dios.
Sin embargo, el templo no lleva su nombre y esa relación tiene una historia particular.
San Judas Tadeo, una devoción que cruzó el océano
La devoción a San Judas Tadeo llegó a México a finales del siglo XIX, pero fue en 1933 cuando su imagen, de un metro y medio, arribó desde Barcelona.
Los sacerdotes claretianos trajeron la figura del apóstol y la colocaron primero en la iglesia de Jesús María, en el Centro Histórico.
Por orden presidencial, ese templo cerró al culto en 1934 y pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la estatua se trasladó a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la colonia Del Valle. Ahí permaneció más de 25 años.
Del Valle al corazón del Centro Histórico
En la década de 1960, los claretianos trasladaron nuevamente la imagen, esta vez al templo de San Hipólito y San Casiano, en el cruce de Reforma e Hidalgo.
Desde entonces, el fervor popular creció sin pausa. La gente comenzó a acudir de manera masiva cada 28 de mes, formando parte de una de las expresiones religiosas más visibles en la capital mexicana.
Según información publicada por Desde la Fe, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la imagen se colocó primero en un nicho lateral del templo.
Con el tiempo, debido al aumento de visitantes, se trasladó a la Capilla de los Santos Mexicanos, donde permaneció hasta inicios de los años 80.
Una fe que se fortaleció en tiempos difíciles
En 1982, los sacerdotes encargados decidieron ubicar al santo en el altar mayor, junto a las imágenes de San Hipólito y San Casiano.
Desde entonces, San Judas Tadeo permanece debajo de la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el punto más venerado del templo.
Durante la crisis económica de los años 80, marcada por inflación y desempleo, la devoción se intensificó. Muchos creyentes afirman que San Judas “sí los escuchaba” y que sus oraciones encontraban respuesta.
En esos años, la fe se convirtió en refugio para miles de familias que enfrentan pobreza o desempleo.
El santo de las causas difíciles
Hoy, el Templo de San Hipólito recibe a personas de todas las edades y condiciones.
Llegan jóvenes, madres, trabajadores, enfermos, desempleados y quienes viven en situaciones de dolor o rechazo.
Todos comparten una misma esperanza: que San Judas Tadeo interceda por ellos.
Cada 28 de octubre, fecha de su conmemoración junto a San Simón, la Ciudad de México se tiñe de verde y dorado.
Entre oraciones, cantos y procesiones, los fieles mantienen viva una tradición que une a generaciones y da sentido a la fe de millones.
JAHA
CDMX
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Un caso se registró en Polanco
Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.
De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.
Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.
Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares
Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.
Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.
Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.
Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia
El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.
En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.
Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.
Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.
Una realidad que cruzó con la violencia doméstica
El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.
De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.
El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.
Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
JAHA
CDMX
Refuerzan bienestar estudiantil con nueva encuesta de atención psicológica personalizada
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica, disponible en línea hasta el 28 de noviembre de 2025.
Esta iniciativa busca conocer las condiciones emocionales y psicológicas de su comunidad estudiantil para ofrecer apoyo personalizado.
La encuesta, accesible en www.saludmental.unam.mx
Misma que permite a los estudiantes de todos los niveles académicos evaluar su bienestar mental.
El cuestionario aborda temas como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, estrés postraumático y déficit de atención.
Los resultados obtenidos facilitarán el acceso a servicios de salud mental adecuados a las necesidades individuales.
Cabe mencionar que el diseño de la encuesta fue realizado por académicos de la Facultad de Psicología y el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental, con la colaboración del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Además, la plataforma fue desarrollada por la Dirección General de Atención a la Comunidad, garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos.
Esta acción forma parte del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, cuyo objetivo es identificar y atender a la población estudiantil en riesgo.
El programa, coordinado por la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, busca promover el desarrollo de la comunidad universitaria y brindar atención oportuna y eficaz basada en evidencia.
Además de la encuesta, el programa ofrece servicios de apoyo emocional a través de plataformas digitales y atención presencial.
En caso de identificar necesidades específicas, los estudiantes podrán ser referidos a especialistas para una evaluación más detallada y posible tratamiento personalizado.
De este modo, el 14 de noviembre, se pondrán a disposición en la plataforma web.
Ademas de recursos adicionales, como infografías, videos cortos y herramientas digitales autogestivas.
Estos materiales están diseñados para apoyar en aspectos como consumo de alcohol, problemas de atención, aprovechamiento académico, reducción de estrés y ansiedad, y mejora del sueño.
Cada programa incluye una evaluación al finalizar para medir avances y reforzar el acompañamiento.
Con esta estrategia integral, la UNAM consolida un modelo pionero de prevención, atención y seguimiento en salud mental.
Mismo que está basado en ciencia, tecnología y colaboración institucional, poniendo al centro el bienestar de su comunidad.
ARH
CDMX
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
npq
