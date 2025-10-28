Policía capitalina auxilia cuatro partos en una semana

Ciudad de México.— Un total de cuatro nacimientos en aproximadamente una semana han recibido el auxilio de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) capitalina.

Mujeres oficiales de la Policía Auxiliar (PA) brindaron atención a una mujer embarazada que entró en labor de parto mientras viajaba en un vehículo particular, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la SSC-CDMX, esta acción formó parte de las tareas diarias de vigilancia y auxilio que el personal realiza en apego a su deber y valores institucionales.

Las oficiales patrullaban la colonia Anzures cuando un hombre solicitó su ayuda en la intersección de la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo.

El ciudadano explicó que su pareja, de 22 años, presentaba contracciones intensas. Las policías actuaron de inmediato, ubicaron el vehículo en una zona segura y pidieron apoyo médico.

Atención inmediata y capacitación en primeros auxilios

Al confirmar que el parto era inminente, las oficiales aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y acomodaron a la joven en el asiento trasero.

Minutos después, asistieron el nacimiento y entregaron al recién nacido a su madre, en un acto que destacó por la calma y profesionalismo del equipo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron poco después para valorar el estado de salud de ambos y trasladarlos a un hospital.

La SSC informó que su personal recibe capacitación constante en primeros auxilios y protocolos de emergencia para responder de manera eficaz ante situaciones de riesgo.

Otros tres nacimientos en la capital del país

En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a tres mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.

En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.

Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.

El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.

En otro hecho similar, en la colonia Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer que viajaba en un taxi, entró en labor de parto.

La madre, la cual tenía 40 semanas de gestación, presentaba fuertes contracciones y viajaba acompañada de su hermana.

Los uniformados usaron sus conocimientos en primeros auxilios para recibir al bebé y arroparlo.

Finalmente, el último alumbramiento se registró en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Elementos policiacos que realizaban patrullaje recibieron la solicitud de auxilio de una mujer que les explicó que su nieta sufría intensos dolores de parto.

De inmediato, los efectivos solicitaron los servicios de emergencia, sin embargo, al ver que el nacimiento era inminente, llevaron a la joven a la patrulla para brindarle asistencia.

Luego la colocaron en los asientos traseros, donde una de las policías aplicó sus conocimientos en primeros auxilios y recibió a la bebé.

Tras el nacimiento, los agentes arroparon a la recién nacida para calmarla, la entregó a su madre.

Tras la atención oportuna de los oficiales, todos los casos se resolvieron satisfactoriamente para la madre y los recién nacidos.

13 partos auxiliados en 2025

Según la dependencia, entre enero y junio de 2025, policías de distintas áreas de la SSC auxiliaron a 13 mujeres en labor de parto, asistiendo directamente 11 nacimientos en la vía pública, domicilios y estaciones del Metro.

La corporación destacó que estos actos reflejaron la vocación de servicio y el compromiso de quienes integran la institución con la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Las atenciones se concentraron principalmente en Álvaro Obregón, con cuatro casos; seguida por Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, con dos en cada una.

En Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, se registró una intervención por alcaldía.

De las 13 atenciones, la Policía Auxiliar participó en tres, incluida la realizada en la colonia Anzures.

Una labor que inspira confianza ciudadana

La SSC reiteró su invitación a la población capitalina a acercarse con confianza a las y los policías en caso de emergencia.

La institución recordó que los elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial y Tránsito están capacitados para brindar apoyo en situaciones médicas, de riesgo o protección.

El reciente parto asistido en Miguel Hidalgo representó una muestra del trabajo diario de cientos de policías que, con profesionalismo y sensibilidad humana, fortalecen la relación entre autoridad y ciudadanía.

