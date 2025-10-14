CDMX
Policía Cibernética alerta sobre riesgos para niños en la IA Google Gemini
IA puede exponer niñas, niños y adolescentes
Ciudad de México.- La tecnología avanza más rápido que la capacidad de los padres para comprenderla. Hoy, herramientas como Google Gemini, una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo, están al alcance de cualquier niño con un celular o tableta, por eso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alerta sobre los peligros que implica su uso sin supervisión.
Las IA no están diseñadas para menores, advierten especialistas de la SCC, por lo que pueden generar respuestas inadecuadas, violentas o erróneas. “Esto representa un riesgo para su desarrollo y comprensión crítica del entorno digital.
Además, la interacción constante con estas plataformas puede afectar la salud emocional de los menores, creando dependencia tecnológica y vínculos de confianza artificial con la máquina. En edades tempranas, la mente infantil aún no distingue entre información real y falsa, lo que los hace vulnerables a la desinformación.
Riesgos invisibles: privacidad y sesgos ideológicos
Uno de los mayores peligros radica en la recolección de datos personales. Niñas, niños y adolescentes suelen compartir sin saberlo información privada, como nombres, ubicaciones o gustos, que puede quedar almacenada o ser usada con fines publicitarios.
Aunque Google establece políticas de privacidad, la SSC advierte que “no siempre hay controles suficientes para evitar que estos datos sean recopilados o utilizados de forma indebida”.
Otro riesgo es el refuerzo de estereotipos o prejuicios. La inteligencia artificial aprende de grandes volúmenes de datos generados por humanos, por lo que puede reproducir visiones distorsionadas sobre sexo, cultura o salud mental.
Recomendaciones para padres y cuidadores
“La seguridad en el ciberespacio de las niñas, niños y adolescentes es nuestra prioridad”.
Para reducir estos riesgos, en sus redes sociales la Policía Cibernética recomienda a madres, padres y tutores acompañar y educar a los menores en su navegación digital.
#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet, sobre los riesgos que niñas, niños y adolescentes, pudieran encontrar al utilizar herramientas de inteligencia artificial (#IA), ya que… pic.twitter.com/qRYGfFpTlX— SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025
Entre las medidas preventivas destacan:
- Crear hábitos de navegación seguros: establecer horarios limitados para internet y usar buscadores con filtros infantiles.
- No interactuar con desconocidos: enseñar a los menores a no compartir información personal ni conversar con extraños en línea.
- Usar navegadores o plataformas para niños: optar por versiones con filtros y restricciones de interacción.
- Actualizar sistemas y aplicaciones: mantener dispositivos y apps al día para evitar vulnerabilidades.
- Utilizar contraseñas seguras y únicas: explicar su importancia y evitar compartirlas.
- Dialogar abiertamente con los niños sobre los riesgos digitales: fomentar la confianza para que los menores hablen sin miedo de experiencias negativas.
- Instalar software de protección: antivirus y antimalware para proteger la información familiar.
La SSC subraya que la educación digital es clave para que niñas, niños y adolescentes aprendan a usar las nuevas tecnologías con responsabilidad y criterio.
La Policía Cibernética mantiene atención ciudadana las 24 horas a través del número 55 5242 5100 ext. 5086 y el correo [email protected].
CDMX
CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
¿Qué se puede donar?
Ciudad de México. — Tras las intensas lluvias que afectaron a varios estados del país, la Ciudad de México se moviliza para apoyar a las familias damnificadas.
El Gobierno capitalino habilitó 40 centros de acopio en las 16 alcaldías, donde la ciudadanía comenzó a donar víveres y también artículos de primera necesidad.
Solidaridad activa en la capital tras lluvias
Los puntos de recolección reciben alimentos no perecederos, productos de higiene y material médico.
Autoridades informaron que la respuesta ciudadana fue inmediata, con largas filas de personas entregando ayuda.
Más para leer: “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) coordina la distribución del apoyo en colaboración con Protección Civil y organizaciones locales.
El Gobierno federal confirmó que las lluvias dejaron 100 mil viviendas dañadas y más de 60 personas fallecidas en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, según reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Ante la magnitud del desastre, la recolección de ayuda se volvió una prioridad nacional.
Universidades y organismos públicos se suman
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, disponible de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.
El punto de entrega se ubica en el Estacionamiento 8, junto a las astas bandera.
El Senado de la República instaló un espacio de recolección en la Plaza Luis Pasteur, mientras que la Cámara de Diputados habilitó otro en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ambas instituciones invitaron a la población a donar de manera responsable y organizada.
Qué donar para apoyar a las familias afectadas
Las autoridades recomendaron entregar productos de larga duración y uso inmediato.
Entre los artículos prioritarios se encuentran:
- Agua embotellada y alimentos enlatados.
- Artículos de higiene personal como jabón, cepillo y pasta dental.
- Pañales, papel higiénico y toallas femeninas.
- Medicamentos básicos y material de primeros auxilios.
- Ropa limpia, especialmente infantil.
- Herramientas de mano: palas, picos y carretillas.
- Alimento para mascotas.
El Sistema Nacional de Protección Civil recordó que la entrega de víveres en centros oficiales garantiza su traslado seguro a las comunidades más afectadas.
En redes sociales, cientos de voluntarios compartieron información sobre puntos de acopio, además de necesidades específicas, reforzando la red solidaria que creció en la capital.
CDMX
“Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
Ciudad de México.- México sigue aprendiendo después del desastre. “Nos acordamos del riesgo cuando ya nos llegó”, comentó el ingeniero Guillermo Moreno, presidente nacional del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE).
Moreno Ríos Aseguró que el país tiene leyes, especialistas e instituciones, pero carece de voluntad y ética para convertir la prevención en una verdadera política pública.
“Tenemos instituciones, normas y bastantes especialistas, pero seguimos aprendiendo después de que se nos presenta un desastre. Cuando se apaga la emergencia, también se apaga la memoria”, declaró Moreno en entrevista con siete24.mx.
En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, el especialista, académico y promotor de la gestión integral de riesgos, advirtió que reducir el riesgo no es una tarea técnica, sino una obligación ética y humana, porque de ella depende el cuidado de la vida y la dignidad de las personas.
“No basta con construir muros; hay que construir con conciencia”, subrayó.
Más discurso que prevención
Para el presidente de INCIDE, México vive con más discursos que presupuestos, y con demasiadas fotos políticas y pocos resultados técnicos.
“Al político le encanta salir con los pantalones remangados entregando víveres. Pero reducir riesgos significa invertir en prevención, no en la emergencia per se”, señaló.
Moreno explicó que la reducción del riesgo depende de cuatro factores: amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad.
“La fórmula del riesgo es igual a amenaza por exposición por vulnerabilidad, entre la capacidad. Si aumentamos nuestra capacidad, económica, cultural, técnica, reducimos el riesgo. Eso se logra con educación, conocimiento y prevención”, puntualizó.
El experto destacó que la prevención es una expresión de respeto por la vida humana.
“Vale más prevenir que lamentar, y el día que logremos alinear técnica, voluntad y ética, ese día reduciremos el riesgo de verdad”, afirmó.
Ignorancia, indolencia y corrupción: la tormenta perfecta
Moreno identificó tres factores sociales que agravan los desastres en México: la ignorancia, la indolencia y la corrupción.
“Esos tres elementos alineados forman la tormenta perfecta”, advirtió.
Recordó que muchos funcionarios carecen de preparación para los cargos que ocupan y que parte de la ciudadanía también contribuye al problema con falta de corresponsabilidad.
“Los marcianos no vienen y tiran la basura. La tiramos nosotros y luego culpamos a la autoridad cuando nos inundamos”, ejemplificó.
La corrupción en la construcción y en la supervisión de obras es otro detonante.
“Existen normas robustas, pero hay verificadores complacientes. Se construye con materiales distintos a los proyectados, y eso cuesta vidas”, indicó el especialista.
Para Moreno, la ingeniería civil tiene un papel moral y social irrenunciable:
“Un médico puede perder un paciente; un ingeniero puede perder a cien si hace mal su trabajo”.
Por eso insiste en que las universidades deben formar profesionales con sentido ético, capaces de diseñar ciudades seguras y resilientes.
La prevención empieza en casa y se multiplica en comunidad
Más allá de las obras y los planes gubernamentales, Moreno recordó que la prevención inicia en casa. Revisar instalaciones eléctricas, fijar muebles, practicar simulacros y hablar del tema con los hijos son acciones básicas.
“De lo que no se habla no se aprende, y de lo que no se practica se olvida”, expresó.
Consideró que las escuelas deben incluir la protección civil en su currículo, al igual que las familias deben fomentar la cooperación vecinal.
“La prevención comunitaria es cooperación con propósito. Nadie se salva solo”, sostuvo.
Desde su experiencia con la iniciativa internacional ARISE, apoyada por Naciones Unidas, Moreno ha trabajado con el sector privado para impulsar una cultura de inversión en resiliencia.
“Reducir riesgos no es un gasto, es una inversión en vida y futuro. Si un empresario no es capaz de cuidar a su familia, difícilmente cuidará a su empresa y a sus trabajadores”, advirtió.
“Trabajar en resiliencia empresarial no es solo cuidar la empresa, es cuidar también la comunidad donde viven los trabajadores”, concluyó.
CDMX
“Cereza”, la perrita que sobrevivió a la explosión de Iztapalapa ya tiene hogar
Una historia de esperanza tras la tragedia
Ciudad de México.— Después del trágico accidente por la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, una historia de esperanza emergió entre los escombros. “Cereza”, una perrita que sobrevivió al siniestro, fue oficialmente adoptada por la organización Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”
El incidente ocurrido en agosto pasado dejó 31 personas fallecidas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
En medio del caos, rescatistas encontraron a la perrita herida, desnutrida y con quemaduras de segundo y tercer grado en distintas partes del cuerpo.
Un rescate marcado por la pérdida y la resiliencia
“Cereza” fue trasladada a una clínica veterinaria, donde el personal confirmó que además estaba de encargo. Debido a las lesiones provocadas por la explosión, los médicos veterinarios realizaron una cesárea de emergencia.
Más para leer: “Perdí a mi futura esposa”: la despedida para Ana Daniela por parte de su novio
El procedimiento dio lugar al nacimiento de cinco cachorros, pero cuatro murieron poco después por complicaciones derivadas del parto prematuro.
El único sobreviviente fue “Cerecito”, un cachorro que se convirtió en símbolo de resistencia dentro de la fundación. A un mes de la tragedia, ambos animales mostraron signos de recuperación gracias al tratamiento y los cuidados médicos.
En declaraciones compartidas por la organización en redes sociales, representantes de Huellitas afirmaron que la recuperación avanzaba favorablemente:
“Ella está mejorando muchísimo. ‘Cerecito’ es un ángel, todo un guerrero”.
La fundación decidió quedarse con ellos
La fundación Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Díaz F.”, con sede en la Ciudad de México, informó que tanto “Cereza” como su cachorro no serían puestos en adopción. Permanecerían bajo el cuidado permanente de la organización.
Los rescatistas explicaron que ambos animales permanecerían en observación veterinaria para evitar complicaciones médicas.
La organización reiteró su compromiso con el bienestar de animales rescatados de situaciones extremas y recordó la importancia de la atención médica inmediata en casos de siniestros urbanos.
Una historia que inspira empatía
La historia de “Cereza” conmovió a miles de usuarios en redes sociales, donde Huellitas compartió imágenes de su recuperación.
La fundación invitó a la ciudadanía a apoyar las labores de rescate y cuidado animal en la capital mexicana.
CDMX
Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos
Seis años de prisión
Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.
La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.
“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.
Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.
“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.
Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.
No podemos responder con más dureza ni con más frialdad
Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.
Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.
El papel de la educación emocional
La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.
“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.
Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.
Un problema social que exige empatía y prevención
Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.
