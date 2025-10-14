Policía Cibernética alerta sobre riesgos para niños en la IA Google Gemini

Ciudad de México.- La tecnología avanza más rápido que la capacidad de los padres para comprenderla. Hoy, herramientas como Google Gemini, una de las inteligencias artificiales más usadas en el mundo, están al alcance de cualquier niño con un celular o tableta, por eso, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alerta sobre los peligros que implica su uso sin supervisión.

Las IA no están diseñadas para menores, advierten especialistas de la SCC, por lo que pueden generar respuestas inadecuadas, violentas o erróneas. “Esto representa un riesgo para su desarrollo y comprensión crítica del entorno digital.

Además, la interacción constante con estas plataformas puede afectar la salud emocional de los menores, creando dependencia tecnológica y vínculos de confianza artificial con la máquina. En edades tempranas, la mente infantil aún no distingue entre información real y falsa, lo que los hace vulnerables a la desinformación.

Riesgos invisibles: privacidad y sesgos ideológicos

Uno de los mayores peligros radica en la recolección de datos personales. Niñas, niños y adolescentes suelen compartir sin saberlo información privada, como nombres, ubicaciones o gustos, que puede quedar almacenada o ser usada con fines publicitarios.

Aunque Google establece políticas de privacidad, la SSC advierte que “no siempre hay controles suficientes para evitar que estos datos sean recopilados o utilizados de forma indebida”.

Otro riesgo es el refuerzo de estereotipos o prejuicios. La inteligencia artificial aprende de grandes volúmenes de datos generados por humanos, por lo que puede reproducir visiones distorsionadas sobre sexo, cultura o salud mental.

Recomendaciones para padres y cuidadores

“La seguridad en el ciberespacio de las niñas, niños y adolescentes es nuestra prioridad”.

Para reducir estos riesgos, en sus redes sociales la Policía Cibernética recomienda a madres, padres y tutores acompañar y educar a los menores en su navegación digital.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet, sobre los riesgos que niñas, niños y adolescentes, pudieran encontrar al utilizar herramientas de inteligencia artificial (#IA), ya que… pic.twitter.com/qRYGfFpTlX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

Entre las medidas preventivas destacan:

Crear hábitos de navegación seguros: establecer horarios limitados para internet y usar buscadores con filtros infantiles.

establecer horarios limitados para internet y usar buscadores con filtros infantiles. No interactuar con desconocidos: enseñar a los menores a no compartir información personal ni conversar con extraños en línea.

enseñar a los menores a no compartir información personal ni conversar con extraños en línea. Usar navegadores o plataformas para niños: optar por versiones con filtros y restricciones de interacción.

optar por versiones con filtros y restricciones de interacción. Actualizar sistemas y aplicaciones: mantener dispositivos y apps al día para evitar vulnerabilidades.

mantener dispositivos y apps al día para evitar vulnerabilidades. Utilizar contraseñas seguras y únicas: explicar su importancia y evitar compartirlas.

explicar su importancia y evitar compartirlas. Dialogar abiertamente con los niños sobre los riesgos digitales: fomentar la confianza para que los menores hablen sin miedo de experiencias negativas.

fomentar la confianza para que los menores hablen sin miedo de experiencias negativas. Instalar software de protección: antivirus y antimalware para proteger la información familiar.

La SSC subraya que la educación digital es clave para que niñas, niños y adolescentes aprendan a usar las nuevas tecnologías con responsabilidad y criterio.

La Policía Cibernética mantiene atención ciudadana las 24 horas a través del número 55 5242 5100 ext. 5086 y el correo [email protected].

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp