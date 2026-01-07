Policías brindan auxilio durante parto en Tlalpan

Ciudad de México.— Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina apoyaron a una mujer que dio a luz en calles de la alcaldía Tlalpan.

Según los reportes, la madre se encontraba recostada en el piso en la avenida Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, de la colonia Residencial Acoxpa.

Otra mujer en el lugar informó a los oficiales que la persona en el suelo era su nuera, de 18 años, quien tenía 8 meses de gestación y presentaba fuertes dolores y contracciones.

Por lo anterior, los policías se alistaron para el parto y en pocos minutos recibieron al bebé, aseguró la dependencia.

A los pocos minutos, arribaron paramédicos del ERUM quienes diagnosticaron a la joven con parto fortuito de ocho meses de gestación, e indicaron que tanto madre como el hijo se encontraban clínicamente sanos. Por lo que fueron llevados a un hospital para su atención médica especializada.

Capacitación de policías para auxiliar en emergencias

La SSC explicó que los policías están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia.

Por ello, exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911.

Atención a partos por parte de policías en espacios no hospitalarios en 2025

Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto. De las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés.

Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En todos los casos, los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.

Trabajo coordinado de dependencias

Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios.

Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos. En tanto, efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.

La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud.

Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.

En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

JAHA