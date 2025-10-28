¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?

Ciudad de México.— Cada 28 de mes, miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, en la capital mexicana, para venerar a San Judas Tadeo.

Muchos llevan flores, imágenes o estatuas, otros caminaron largas horas para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión ante Dios.

Sin embargo, el templo no lleva su nombre y esa relación tiene una historia particular.

San Judas Tadeo, una devoción que cruzó el océano

La devoción a San Judas Tadeo llegó a México a finales del siglo XIX, pero fue en 1933 cuando su imagen, de un metro y medio, arribó desde Barcelona.

Los sacerdotes claretianos trajeron la figura del apóstol y la colocaron primero en la iglesia de Jesús María, en el Centro Histórico.

Por orden presidencial, ese templo cerró al culto en 1934 y pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la estatua se trasladó a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la colonia Del Valle. Ahí permaneció más de 25 años.

Del Valle al corazón del Centro Histórico

En la década de 1960, los claretianos trasladaron nuevamente la imagen, esta vez al templo de San Hipólito y San Casiano, en el cruce de Reforma e Hidalgo.

Desde entonces, el fervor popular creció sin pausa. La gente comenzó a acudir de manera masiva cada 28 de mes, formando parte de una de las expresiones religiosas más visibles en la capital mexicana.

Según información publicada por Desde la Fe, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la imagen se colocó primero en un nicho lateral del templo.

Con el tiempo, debido al aumento de visitantes, se trasladó a la Capilla de los Santos Mexicanos, donde permaneció hasta inicios de los años 80.

Una fe que se fortaleció en tiempos difíciles

En 1982, los sacerdotes encargados decidieron ubicar al santo en el altar mayor, junto a las imágenes de San Hipólito y San Casiano.

Desde entonces, San Judas Tadeo permanece debajo de la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el punto más venerado del templo.

Durante la crisis económica de los años 80, marcada por inflación y desempleo, la devoción se intensificó. Muchos creyentes afirman que San Judas “sí los escuchaba” y que sus oraciones encontraban respuesta.

En esos años, la fe se convirtió en refugio para miles de familias que enfrentan pobreza o desempleo.

El santo de las causas difíciles

Hoy, el Templo de San Hipólito recibe a personas de todas las edades y condiciones.

Llegan jóvenes, madres, trabajadores, enfermos, desempleados y quienes viven en situaciones de dolor o rechazo.

Todos comparten una misma esperanza: que San Judas Tadeo interceda por ellos.

Cada 28 de octubre, fecha de su conmemoración junto a San Simón, la Ciudad de México se tiñe de verde y dorado.

Entre oraciones, cantos y procesiones, los fieles mantienen viva una tradición que une a generaciones y da sentido a la fe de millones.

JAHA