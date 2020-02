Posponen protestas por Fátima hasta después de sus funerales

Ciudad de México.— La madre de Fátima, María Magdalena Antón Fernández pidió justicia para su hija y para todas las mujeres víctimas de feminicidios.

Al abandonar el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, hizo responsable a “Alan Herrera” de la muerte de su hija de siete años, a quien habría rapado y pintado las uñas de color rosa, “como a otras de sus víctimas”.

“Yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes. Ese hombre (Alan Herrera) no se va a tentar el corazón con ninguna mujer si no se lo tentó con mi hermana ni con otras mujeres más”

María Magdalena Antón Fernández | Madre de Fátima