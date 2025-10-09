Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos

Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.

La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.

“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.

Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.

“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.

Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.

Caso Tultitlán

No podemos responder con más dureza ni con más frialdad

Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.

“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.

“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.

Alison González Foto: Cortesía

Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.

El papel de la educación emocional

La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.

“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.

Paulina Hernández Torruco

Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.

Un problema social que exige empatía y prevención

Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp