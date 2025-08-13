¿Quién debe pagar daños en casas y autos por inundaciones?

Ciudad de México. — Las lluvias intensas continúan en la Ciudad de México y con ellas, las autoridades implementaron acciones para proteger a la población. Sin embargo, las tormentas recientes provocaron inundaciones severas que afectaron viviendas y calles.

Calles convertidas en ríos, autos varados y filtraciones en hogares han sido parte de las imágenes compartidas en redes sociales durante los últimos días. Ante este escenario, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) recordó la existencia del programa emergente “Atención Social en Emergencias”, que ofrece apoyos económicos a familias cuyas casas sufrieron daños por fenómenos naturales.

Este beneficio no es permanente ni automático. Solo aplica cuando las autoridades capitalinas declaran emergencia y emiten una convocatoria oficial. Quienes soliciten el apoyo deben cumplir requisitos como vivir en la zona afectada, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP certificado, además de acreditar daños visibles en la vivienda.

En casos de discapacidad o enfermedad crónica, se solicita un certificado médico con datos completos del profesional y sello de la institución. Personas mayores o con condiciones evidentes no necesitan presentar este documento.

Requisitos y pasos para solicitar el apoyo emergente

La Sibiso detalló en su portal el procedimiento a seguir cuando se activa el programa. Primero, las personas deben acudir a la Dirección de Atención Social y Ciudadana para entregar la documentación completa y llenar el formato ASIPP “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias”.

El expediente pasa a revisión de la Dirección General de Inclusión Social y, si se aprueba, se turna a la Dirección General de Administración y Finanzas para verificar la existencia de bienes. Finalmente, se contacta al solicitante para entregar el apoyo.

Seguros para proteger vivienda y automóvil ante fenómenos naturales como inundaciones

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó contratar seguros contra daños, que pueden incluir cobertura por fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones. Estos seguros también pueden amparar por incendios, terremotos, robos y rotura de cristales.

En el caso de automóviles, la Cobertura Amplia incluye daños materiales por lluvias, inundaciones, huracanes y terremotos. La Cobertura Limitada protege ante ciertos fenómenos naturales y robo total, mientras que la Responsabilidad Civil solo cubre daños a terceros.

La Condusef advirtió que muchos estacionamientos privados y centros comerciales están obligados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX a tener un seguro de responsabilidad civil por hasta 679 mil pesos. Sin embargo, no todos incluyen daños por inundación, por lo que es importante preguntar antes de contratar o dejar el vehículo.

Recomendaciones para reclamar daños

La Condusef aconsejó revisar la póliza antes de la temporada de lluvias, no mover el vehículo si quedó varado, tomar evidencia fotográfica de los daños y guardar el boleto de estacionamiento si el siniestro ocurrió en un espacio privado.

También recomendó reportar irregularidades directamente en sus módulos de atención para recibir orientación y seguimiento. Contar con un seguro adecuado, señalaron, puede significar la diferencia entre recuperar o perder el patrimonio.

JAHA