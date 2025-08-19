Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales

Ciudad de México. — Los retos virales se convirtieron en una de las dinámicas más populares entre adolescentes en internet. Sin embargo, la Policía Cibernética alertó que también implicaron riesgos graves para su seguridad.

En plataformas digitales, los llamados challenges ofrecen a los jóvenes una forma de pertenencia y reconocimiento social. Sin embargo, algunos fomentaron conductas de riesgo y exposición excesiva de datos personales.

La Policía Cibernética destacó que existen ejemplos de retos peligrosos, entre ellos el “Tide Pod Challenge” o el “Blackout Challenge”, que pueden derivar en consecuencias graves para la salud y la integridad de los participantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que ciertos retos incitaron a la autolesión, a realizar actos ilegales o a poner en peligro la vida. Además, ciberdelincuentes aprovecharon estas tendencias para difundir malware, robar información o manipular emocionalmente a posibles víctimas.

Te recomendamos leer: Fraudes virtuales, realidad e impunidad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), más del 85% de adolescentes en México utilizó internet diariamente. Este dato reflejó la magnitud del riesgo cuando desafíos peligrosos se vuelven tendencia en redes sociales.

Impacto psicológico y social en adolescentes

La exposición a estos contenidos no solo representó un riesgo físico, también afectó la salud emocional de los jóvenes. UNICEF informó en 2023 que la presión digital influyó directamente en la autoestima y en la ansiedad de adolescentes.

Retos como grabar actividades extremas, aguantar largos periodos sin respirar o aceptar pruebas dolorosas provocaron lesiones graves documentadas en diferentes países. El organismo internacional alertó que estas dinámicas se viralizan con rapidez y atraen principalmente a menores en busca de aprobación social.

Expertos en seguridad digital explicaron que los adolescentes son especialmente vulnerables porque se encuentran en una etapa de construcción de identidad. La necesidad de pertenecer a un grupo puede llevarlos a participar en dinámicas riesgosas sin medir consecuencias.

La Policía Cibernética recomendó a las familias fomentar la comunicación abierta. Hablar con los hijos sobre los retos virales, verificar la información y enseñar a reconocer riesgos digitales resultó fundamental.

Estrategias de prevención y denuncia

La SSC aconsejó a los jóvenes pensar antes de aceptar un reto, investigar su origen y no ceder a la presión social. También sugirió reportar contenidos peligrosos y nunca compartir información personal en videos.

Los adolescentes y sus familias pueden denunciar intentos de fraude o retos riesgosos a la Policía Cibernética. El contacto está disponible en el número 55 5242 5100 extensión 5086 y en el correo [email protected].

La dependencia también ofrece orientación mediante sus cuentas oficiales en X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. Desde ahí, publica alertas y consejos prácticos dirigidos a jóvenes usuarios de internet.

Con estas acciones, las autoridades buscaron disminuir la exposición de adolescentes a dinámicas peligrosas que, aunque parecen inofensivas, pueden poner en riesgo su integridad y bienestar.

JAHA