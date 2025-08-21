Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención

Ciudad de México. — La capital del país puso en marcha un nuevo esquema para garantizar el acceso gratuito a medicamentos en hospitales y centros de salud, con apoyo del programa IMSS-Bienestar.

Las Rutas de la Salud, presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocaron en la distribución directa y sin intermediarios.

El anuncio ocurrió en el almacén central del IMSS-Bienestar en Azcapotzalco. Ahí se explicó que este modelo busca transformar la atención médica y mejorar la seguridad de los pacientes.

Brugada afirmó que se entregarán medicamentos en Topilejo, Xoco, Rubén Leñero y Balbuena, entre otros hospitales, con insumos garantizados para atender a las comunidades que más lo necesitan.

La mandataria capitalina destacó que este nuevo esquema representa un cambio profundo. “Tu palabra va a llegar cumplida a todos los centros de salud y hospitales”, expresó durante la presentación.

Según la Secretaría de Salud local, en la capital funcionan 234 centros de salud y 34 hospitales públicos, que enfrentaron problemas de abasto recientes.

Carencia de acceso a la salud en México

El reto que busca enfrentar este plan se refleja en las cifras de carencia de acceso a la salud. Según el Coneval, en 2022 el 39.1% de la población nacional se encontraba en situación de carencia, lo que representó a más de 50 millones de personas sin acceso garantizado a servicios de salud.

En 2018, el indicador marcaba 16.2% (20.1 millones), lo que evidenció un incremento significativo en apenas cuatro años.

Por otra parte, en la Ciudad de México, el porcentaje de carencia fue menor al promedio nacional. En 2022 alcanzó 17.7% de la población, cifra que equivalió a más de un millón y medio de personas.

A pesar de ser más baja que en otros estados, reflejó un incremento respecto a 2018, cuando el registro fue de 11.5%.

Distribución de un millón de medicamentos en la capital

Según datos del IMSS-Bienestar, el nuevo sistema contempla 24 rutas que transportarán más de un millón de medicamentos, además de material médico cada mes.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el plan nacional incluye la digitalización del abasto, con el fin de reducir retrasos y asegurar entregas conforme a la demanda de cada unidad.

“Hoy entra en marcha este nuevo proceso de distribución. Aquí, al fin de semana, se reparten en los centros de salud, y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales”, declaró.

La mandataria federal resaltó que cada hospital contará con insumos necesarios gracias al sistema digital. Este proceso permitirá registrar entradas y salidas de medicamentos en tiempo real.

El IMSS informó que el modelo de distribución se apoyará en herramientas tecnológicas para evitar desabasto y mejorar la planeación.

En este marco, especialistas en salud pública han señalado que la entrega directa de medicinas fortalece la confianza en los sistemas de atención y reduce la incertidumbre de los pacientes.

Con las Rutas de la Salud, el Gobierno capitalino se unió al plan nacional para garantizar atención médica gratuita, eficiente y oportuna.

JAHA