“Sandra Cuevas está en manos de la justicia, no es personal”: Sheinbaum

Ciudad de México.— La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que sea responsable de la suspensión temporal de funciones a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

En ese sentido, dijo que el caso de Sandra Cuevas es un asunto que está en manos de la justicia.

“Lo que tengo que decir es que está en manos de la justicia, no es un tema individual, no es un tema personal, no es que tenga que ver con un tema político”, dijo Sheinbaum.