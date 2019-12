Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental en Edomex por partículas PM2.5

Ciudad de México.— La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por partículas suspendidas, como medida complementaria a la iniciada en la CDMX, que entró en la fase preventiva por los altos niveles de concentración de partículas PM 2.5.

Debido a que ocho estaciones presentaron mala calidad y la de Nezahualcóyotl muy mala, con tendencia a empeorar.

La estación, ubicada al oriente de la Ciudad dentro de la zona conurbada del Estado de México, alcanzó los 155 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire (IMECA) en el reporte de las 11:00 horas.

En promedio se localizaron 102 microgramos por metro cúbico de contaminante PM2.5 en la zona Noreste del Valle de México, por lo que a las 15:00 horas se dará un nuevo anuncio sobre la calidad del aire y el estado de las medidas.

“La CAMe llamó a no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales. Recomendó no fumar, sobre todo en espacios cerrados”.