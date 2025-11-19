¿Se dejó de vender comida chatarra en las escuelas?

Ciudad de México.— Han pasado más de siete meses de que entró en vigor la restricción de comida chatarra en las escuelas mexicanas. Sin embargo, el avance de su implementación no está claro.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración revisará la implementación de la prohibición de vender comida chatarra y bebidas azucaradas dentro y fuera de escuelas de educación básica en Ciudad de México.

Brugada señaló que el tema “es un asunto federal”, aunque adelantó que solicitará información detallada a la Autoridad Federal Educativa.

La revisión ocurre mientras crece la preocupación pública por el cumplimiento de las nuevas reglas que buscan reducir el consumo de productos ultraprocesados entre estudiantes.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, la plataforma MiEscuelaSaludable recibió cuatro mil 010 reportes contra mil 731 escuelas públicas de las cinco mil 374 existentes en la capital, reveló Excélsior.

En 75.9% de los reportes persistió la venta de frituras, pastelillos y otros ultraprocesados. En 47.2% se mantuvo la venta de refrescos.

La mandataria local dijo que invitará a la autoridad educativa a una conferencia para explicar el avance de la normativa.

La reforma que prohíbe vender productos ultraprocesados

La reforma a la Ley General de Educación entró en vigor el 28 de marzo de 2025. La norma prohíbe la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas de educación básica del país.

También ordena crear un Comité de Vigilancia y reguló la operación de cooperativas escolares y máquinas expendedoras. Las multas para infractores van de mil uno a siete mil veces la UMA, es decir, de 113 mil 253.14 pesos a 791 mil 980 pesos, conforme a los artículos 170 y 171 de la Ley General de Educación.

La medida forma parte de un proyecto federal que busca promover una alimentación saludable en planteles de primaria y secundaria.

Las Secretarías de Educación Pública y de Salud publicaron lineamientos desde el 30 de septiembre de 2024, con indicaciones sobre los alimentos permitidos. Las escuelas tuvieron 180 días para preparar los cambios.

Prohibición es insuficiente

Investigadoras como la Dra. Alejandra Cantoral, especialista en nutrición y coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, señaló para Siete24.mx que la prohibición representa un paso importante, aunque insuficiente para enfrentar la magnitud del problema.

Cantoral explicó que la obesidad infantil es un fenómeno multicausal que requiere acciones adicionales en distintos entornos.

La especialista destacó que las políticas sobre producción, precio y publicidad deben alinearse para reducir el consumo de comida chatarra y facilitar el acceso a opciones saludables.

También señaló la importancia de garantizar agua potable en los planteles para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, un punto clave para familias que enfrentan entornos escolares saturados de oferta ultraprocesada.

JAHA