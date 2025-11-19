CDMX
¿Se dejó de vender comida chatarra en las escuelas?
Clara Brugada revisará la situación en la capital
Ciudad de México.— Han pasado más de siete meses de que entró en vigor la restricción de comida chatarra en las escuelas mexicanas. Sin embargo, el avance de su implementación no está claro.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que su administración revisará la implementación de la prohibición de vender comida chatarra y bebidas azucaradas dentro y fuera de escuelas de educación básica en Ciudad de México.
Brugada señaló que el tema “es un asunto federal”, aunque adelantó que solicitará información detallada a la Autoridad Federal Educativa.
La revisión ocurre mientras crece la preocupación pública por el cumplimiento de las nuevas reglas que buscan reducir el consumo de productos ultraprocesados entre estudiantes.
Durante el ciclo escolar 2024-2025, la plataforma MiEscuelaSaludable recibió cuatro mil 010 reportes contra mil 731 escuelas públicas de las cinco mil 374 existentes en la capital, reveló Excélsior.
En 75.9% de los reportes persistió la venta de frituras, pastelillos y otros ultraprocesados. En 47.2% se mantuvo la venta de refrescos.
La mandataria local dijo que invitará a la autoridad educativa a una conferencia para explicar el avance de la normativa.
La reforma que prohíbe vender productos ultraprocesados
La reforma a la Ley General de Educación entró en vigor el 28 de marzo de 2025. La norma prohíbe la venta de comida chatarra dentro y fuera de las escuelas de educación básica del país.
También ordena crear un Comité de Vigilancia y reguló la operación de cooperativas escolares y máquinas expendedoras. Las multas para infractores van de mil uno a siete mil veces la UMA, es decir, de 113 mil 253.14 pesos a 791 mil 980 pesos, conforme a los artículos 170 y 171 de la Ley General de Educación.
La medida forma parte de un proyecto federal que busca promover una alimentación saludable en planteles de primaria y secundaria.
Las Secretarías de Educación Pública y de Salud publicaron lineamientos desde el 30 de septiembre de 2024, con indicaciones sobre los alimentos permitidos. Las escuelas tuvieron 180 días para preparar los cambios.
Prohibición es insuficiente
Investigadoras como la Dra. Alejandra Cantoral, especialista en nutrición y coordinadora de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, señaló para Siete24.mx que la prohibición representa un paso importante, aunque insuficiente para enfrentar la magnitud del problema.
Cantoral explicó que la obesidad infantil es un fenómeno multicausal que requiere acciones adicionales en distintos entornos.
La especialista destacó que las políticas sobre producción, precio y publicidad deben alinearse para reducir el consumo de comida chatarra y facilitar el acceso a opciones saludables.
También señaló la importancia de garantizar agua potable en los planteles para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, un punto clave para familias que enfrentan entornos escolares saturados de oferta ultraprocesada.
JAHA
CDMX
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Beneficiará a millones de personas
Ciudad de México.— La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió este domingo en su totalidad después de una renovación integral que transformó su operación y su infraestructura interna.
La reapertura marcó un momento relevante para el transporte público capitalino, que depende diariamente de este corredor para conectar el oriente y el poniente de la ciudad.
Un proyecto que modernizó toda la línea más antigua del sistema
El Gobierno capitalino informó que la intervención representó una inversión de 37 mil millones de pesos y renovó todos los sistemas de la línea inaugurada en 1969.
La obra incluyó la sustitución de vías, cableado, drenaje, ventilación, fibra óptica y sistemas contra incendios. También modernizó los sistemas de control y videovigilancia instalados en cada estación.
Clara Brugada Molina encabezó la entrega oficial y destacó que la modernización extendió la vida útil de la línea por otros 50 años.
La mandataria afirmó que el recorrido completo desde Observatorio hasta Pantitlán podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, un cambio significativo para los usuarios habituales.
Impacto directo en los tiempos de traslado del Valle de México
La reapertura beneficia a cientos de miles de personas que usan este tramo todos los días. El Sistema de Transporte Colectivo proyectó una afluencia de 850 mil pasajeros diarios, una cifra que refleja la importancia del corredor en la red.
Los usuarios observaron mejoras visibles en las estaciones reabiertas, como iluminación renovada, accesibilidad mejorada y espacios más amplios.
Además, el servicio comenzó con 29 trenes de alta tecnología, cada uno con capacidad para dos mil pasajeros.
Estos trenes prometieron reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
El nuevo Complejo Observatorio también reabrió con infraestructura ampliada. Este punto se convertirá en un nodo estratégico por su futura conexión con el Tren Interurbano El Insurgente y con la línea 12 del Metro.
Las autoridades estimaron que la afluencia en esta estación podría alcanzar los 150 mil usuarios diarios.
Etapas de la obra y reapertura de estaciones clave
La intervención comenzó el 11 de julio de 2022 y avanzó por tramos. El proceso incluyó cierres parciales y aperturas progresivas entre Pantitlán, Balderas y Chapultepec.
Este domingo reabrieron Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, estaciones que formaron parte del último segmento en modernizarse.
En estas estaciones concluyó la instalación de nueva fibra óptica, ventilación, red contra incendios, drenaje y cámaras de vigilancia.
Las mejoras fortalecieron la seguridad operativa y facilitaron los próximos trabajos de integración con otros sistemas de transporte.
Línea 3: la siguiente gran renovación del Metro capitalino
Clara Brugada anunció que la renovación de la Línea 3 será el siguiente proyecto relevante para el Metro.
La mandataria aseguró que la información se dará a conocer próximamente y anticipó un proceso de modernización con características similares a las realizadas en la Línea 1.
La Línea 3 transporta diariamente a más de 700 mil usuarios y conecta zonas densamente pobladas como Indios Verdes, Guerrero y Universidad.
Su intervención representará un impacto directo en la movilidad del norte al sur de la capital. La decisión de renovarla responde al desgaste natural del sistema y a la necesidad de mejorar su operación futura.
Una reapertura que fortaleció la red de transporte público
La reapertura total de la Línea 1 permitió restablecer la operación completa del corredor y eliminó los servicios provisionales que sustituyeron el tramo cerrado.
Las personas usuarias recuperaron su ruta habitual con infraestructura reforzada, trenes nuevos y estaciones más seguras.
JAHA
CDMX
La Generación Z se moviliza por la crisis de inseguridad; anuncian nueva marcha
“No somos bots, somos ciudadanos inconformes”, dicen
Ciudad de México.- La movilización de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre continúa generando repercusiones. Convocada inicialmente por jóvenes, la protesta atrajo a diversos contingentes de estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y familias enteras, todos unidos por la misma demanda: seguridad, salud y el fin de la corrupción.
Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Generación Z, destacó que las causas que motivan estas marchas son “muy genuinas y muy justas”. Gutiérrez puso cifras a la indignación, señalando que en el país se han registrado más de 200 mil homicidios dolosos en siete años y que 40 personas desaparecen cada día, siendo el 60 por ciento de ellas jóvenes entre 19 y 26 años.
“Salimos a exigir… ¿En qué país vivimos? cuando salen a manifestarse nos reciben con represión y golpes. No se me hace justo”, afirmó el joven activista.
El reclamo en la plancha del Zócalo
La movilización, que inició en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino, fue pacífica y en orden, pero al llegar a la Plaza de la Constitución, se registraron enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que un grupo de personas derribó las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional.
El representante del movimiento denunció que la respuesta del gobierno fue la represión, citando la consigna: “Abrazos para los delincuentes y golpes para los manifestantes”. Gutiérrez lamentó los actos de violencia documentados contra mujeres y hombres en la protesta.
A pesar de que el gobierno ha intentado “desvirtuar y deslegitimar la marcha” calificando a los participantes de “bots” o “acarreados”, Gutiérrez sostuvo que la asistencia demostró lo contrario.
“Demostramos que no lo somos, que somos gente molesta, ciudadanos inconformes con lo que hace y no hace este gobierno”.
🗣️ "Convocamos los jóvenes, pero no solo salimos a marchar los jóvenes. Salieron todos los ciudadanos de diversos sectores (…) por la inconformidad que hay en contra del Gobierno": Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Generación Z
No te pierdas la mejor información de la… pic.twitter.com/Zxfbr6o00H
La respuesta de la juventud: seguir activos
Motivada en parte por el clima de violencia reciente, como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la Generación Z dejó claro su compromiso con la protesta cívica.
Ante la represión y la descalificación, Juan Carlos Gutiérrez enfatizó que el movimiento continuará. “Lo que sigue es seguir movilizándonos. Tenemos que seguir activos, no podemos dejar que esto siga así, que la situación del país siga así”, concluyó.
El colectivo anunció una nueva marcha para este jueves 20 de noviembre en el mismo punto en la capital del país, reafirmando su consigna: “Cuando la juventud se levanta, el país despierta”.
📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:
Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ
npq
CDMX
CDMX
Periodistas, víctimas de violencia durante marcha de Generación Z
Reporteros nacionales e internacionales
Ciudad de México.— La marcha convocada por la llamada Generación Z en el Zócalo de Ciudad de México que inició como protesta pacífica por la inseguridad, la corrupción y la violencia, terminó en enfrentamientos y denuncias graves por agresiones contra periodistas.
Según autoridades y medios, varios comunicadores resultaron lastimados cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX) intervinieron con gases lacrimógenos y extintores.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que durante los disturbios se detuvo a 40 personas, de las cuales a 20 las autoridades las llevaron al Ministerio Público por agresiones y robos. Además, reportó 100 policías lesionados, así como 20 civiles lastimados.
Según su versión, “actuaron grupos que no se habían visto antes” en la marcha, y se abrió una investigación para deslindar responsabilidades.
De acuerdo con reportes, entre los heridos estuvieron periodistas de medios como La Jornada, Tv Azteca y Proceso.
Víctor Manuel Camacho, fotoreportero de La Jornada, relató que lo derribaron al suelo, varios policías le lanzaron patadas al rostro, y le robaron su cámara y celular.
Según su testimonio, se identificó como fotoperiodista y lo amenazaron de muerte por uno de los oficiales.
Por su parte, Fuerza Informativa Azteca señaló que sus reporteros Antonio Huitzil y Ricardo Pérez enfrentaron agresiones con gas y piedras lanzadas por la policía, justo cuando documentaban la protesta.
La periodista Ximena Arochi, de Proceso, también recibió agresiones mientras filmaba a manifestantes agredidos. Según ese medio, policías antimonitnes la confrontaron pese a que ella estaba claramente identificada como periodista.
El periodista internacional Ioan Grillo reportó que recibió múltiples descargas de gas lacrimógeno mientras cubría la movilización. Afirmó que la última agresión fue especialmente intensa.
Además, el comunicador Óscar Ramírez, corresponsal, denunció por redes sociales que un oficial le tiró una piedra en la cabeza y otra en el tobillo, lo que le provocó un esguince grave.
Periodistas, agredidos en todo el país
Los hechos no se limitaron a Ciudad de México. En Morelia, Michoacán, la Guardia Civil también fue acusada de agredir a periodistas durante la marcha. Según La Jornada, la reportera Liliana Jiménez Nieto recibió un golpe con un escudo, que le dejó una herida de tres centímetros en la frente.
Otros reporteros, como Jania Cerriteño (Radio Ranchito) y Javier Guerrero (El Sol de Morelia), fueron confundidos con manifestantes y también resultaron golpeados, según denuncias de medios.
Además, se reportó la detención arbitraria del fotógrafo independiente Jafet Pineda, que documentaba la manifestación
Desde el gobierno capitalino, Vázquez defendió la actuación policial, aseguró que sus elementos actuaron bajo un protocolo de desescalamiento y anunció que investigará posibles excesos.
JAHA
CDMX
Urge atención emocional ante alza de suicidios en CDMX
Se duplicaron en un año
Ciudad de México.— La tentativa de suicidio en la capital mexicana aumentó 82 por ciento en 2025, según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX). Las cifras pasaron de 75 casos en 2024 a 137 este año, el registro más alto en siete años.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50 por ciento de los suicidios en 2024 correspondió a jóvenes menores de 35 años.
Trauma infantil y salud emocional
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, explicó a Siete24.mx que los traumas vividos durante la infancia dejan huellas profundas si no se atienden.
“Los factores adversos en los primeros años pueden convertirse en un riesgo serio para la vida”, señaló.
El instituto analizó a más de 13 mil adultos en México y halló que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas durante la niñez tuvieron hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, enfatizó Rivas. “Una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento”.
Prevención y educación socioemocional
El especialista destacó que la educación socioemocional en escuelas es clave para detectar casos de vulnerabilidad. “Cuando identificamos a una persona en riesgo, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio”, afirmó.
El Dr. Rivas pidió observar señales de alerta como aislamiento, dificultad para regular emociones o vínculos problemáticos. Estos patrones, dijo, reflejan heridas emocionales que requieren acompañamiento profesional.
“No todas las personas con estos síntomas llegarán a un intento de suicidio, pero todas necesitan atención emocional”, subrayó.
Para proteger la salud mental de los ciudadanía, se tomaron medidas preventivas en espacios públicos. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mantienen módulos de atención psicológica gratuita llamados CuenCos de las Emociones.
Aunque no surgieron como respuesta al incremento reciente, estos espacios permiten que los usuarios con crisis emocionales reciban apoyo y orientación profesional de manera inmediata.
Romper estigmas para salvar vidas
Rivas insistió en que los estigmas sobre salud mental impiden que muchas personas busquen ayuda. “Pensar que alguien debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la física”, sostuvo.
El especialista recordó que pedir ayuda representa el primer paso hacia la recuperación emocional. “Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, compartió.
El Newman Institute promueve terapias innovadoras y acompañamiento profesional para quienes viven situaciones de desesperanza. “La prevención no empieza cuando hay un intento, empieza cuando aprendemos a escuchar”, concluyó Rivas durante su participación en el Congreso Internacional de las Familias.
JAHA
