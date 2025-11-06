Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México

Ciudad de México.— El acoso escolar en México continúa como una de las principales preocupaciones educativas y sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los reportes de violencia escolar aumentaron durante 2024 y 2025, especialmente en planteles de nivel medio superior.

Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al menos uno de cada tres alumnos ha sufrido algún tipo de agresión en su entorno educativo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el acoso escolar afecta la salud física y emocional de millones de estudiantes en el mundo.

En su informe 2024 sobre bienestar infantil, el organismo destacó que el maltrato entre compañeros es una de las principales causas de ausentismo y bajo rendimiento escolar.

El caso de Sisley Fernanda evidenció la falta de respuesta institucional

El 1 de octubre, una estudiante del CETis 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue golpeada por una compañera tras meses de acoso escolar. La víctima, identificada como Sisley Fernanda, terminó hospitalizada con un esguince cervical traumático y crisis epilépticas posteriores al ataque.

Sus padres denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que las autoridades escolares se negaron a intervenir, argumentando que la agresión ocurrió fuera del plantel.

Sisley, de 19 años, fue golpeada por una de sus compañeras del CETIS 56 a causa de #bullying. Ahora necesita una silla de ruedas para poder moverse.

El acoso comenzó al inicio del ciclo escolar. La joven fue insultada por su físico y por repetir el año.

El día del ataque, una compañera la persiguió junto con otros alumnos y la agredió físicamente mientras la grababan. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación pública.

Las consecuencias del acoso escolar

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas de acoso escolar pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que los efectos pueden prolongarse hasta la vida adulta, afectando la autoestima y el desempeño académico.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que el acoso escolar también puede detonar conductas de riesgo y abandono escolar. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023) reportó un incremento en casos de estrés crónico y somatización entre adolescentes que enfrentaron violencia física o verbal en el entorno escolar.

Acciones de prevención y respuesta

La SEP impulsó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar”. Este obliga a directivos y docentes a reportar cualquier agresión.

Sin embargo, especialistas en educación reconocieron que la aplicación del protocolo aún enfrenta desafíos, especialmente en planteles con escaso personal de apoyo psicológico.

Organizaciones civiles, como “Bullying Sin Fronteras”, propusieron reforzar la capacitación docente en gestión emocional y establecer mecanismos de denuncia anónimos dentro de los planteles.

También recomendaron promover actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la empatía y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

Un llamado a fortalecer la cultura del respeto

Casos como el de Sisley Fernanda reflejan los vacíos en la atención institucional y la urgencia de reforzar la cultura de respeto en las aulas.

Los especialistas coincidieron en que el acompañamiento familiar, la intervención temprana y la coordinación entre escuela y autoridades judiciales resultan determinantes para reducir los casos de violencia escolar en el país.

