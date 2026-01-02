Sismo de 6.5 sorprende en plenas vacaciones a capitalinos

Ciudad de México.— La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo que fue perceptible en la capital mexicana.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) apuntó de manera preliminar que el sismo fue de magnitud 6.5, en punto de las 07:58 h, el cual se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

En CDMX así se sintió el #sismo pic.twitter.com/xJF4P8hZtt — El Renegado (@RenegadoRadio) January 2, 2026

El movimiento activó la alerta sísmica y se activaron los protocolos de emergencia en la Ciudad de México.

Al momento, no se reportan daños ocasionados por el movimiento telúrico.

¿Por qué en la CDMX son tan intensos los sismos?

Ante la posibilidad de un sismo fuerte en la Ciudad de México, autoridades de protección civil reiteran la importancia de conocer y aplicar medidas preventivas.

Datos del SSN indican que México registra miles de sismos cada año, aunque solo algunos resultan perceptibles o generan daños.

En la Ciudad de México, el impacto puede intensificarse por las características del suelo lacustre, de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que la prevención reduce riesgos y salva vidas.

Por ello, difunde de forma constante recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo fuerte.

La información oficial subraya que la preparación individual y familiar resulta clave ante una emergencia sísmica.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Conocer protocolos básicos permite reaccionar con mayor calma y eficacia.

Qué hacer durante un sismo fuerte en la Ciudad de México

Durante un sismo fuerte, la SGIRPC recomienda mantener la calma y evitar correr o empujar. El pánico aumenta el riesgo de accidentes, según autoridades de protección civil.

Si te encuentras dentro de un inmueble, debes ubicarte en zonas de menor riesgo. Estas incluyen columnas, muros de carga o espacios junto a estructuras firmes.

Alejarse de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer reduce lesiones, por lo que la SGIRPC insiste en no usar elevadores durante un movimiento telúrico.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas y busca un espacio abierto donde no existan riesgos de colapso.

En caso de viajar en automóvil, las autoridades recomiendan detener la marcha con precaución, evita puentes, pasos elevados y túneles mientras dura el sismo.

Las personas con discapacidad, adultos mayores y niñas o niños requieren apoyo prioritario.

Acciones después del sismo y recomendaciones preventivas

Tras concluir el movimiento, las autoridades recomiendan revisar el estado físico personal y de quienes te rodean. Si existen personas lesionadas, se debe solicitar apoyo a servicios de emergencia.

La SGIRPC pide evacuar inmuebles si se detectan daños estructurales visibles, grietas severas, olor a gas o fallas eléctricas indican riesgo inmediato.

Evitar encender cerillos o aparatos eléctricos reduce el riesgo de explosiones. La Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México recomiendan cerrar llaves de paso si se detectan fugas.

El uso responsable de líneas telefónicas permite que servicios de emergencia operen con mayor eficacia, por lo que sugieren priorizar mensajes de texto para comunicarse.

Antes de un sismo, Protección Civil recomienda preparar un plan familiar que incluya rutas de evacuación, puntos de reunión y contactos de emergencia.

⚠️ Después de un #Sismo:



〰️Permanece atento a las réplicas que pudieran presentarse.

🚫No difundas rumores.

✅Consulta solo fuentes oficiales. pic.twitter.com/t8OWheCUVq — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026

La mochila de emergencia es otro elemento clave.

La SGIRPC sugiere incluir agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos y botiquín básico.

Participar en simulacros fortalece la capacidad de respuesta individual y colectiva.

La Ciudad de México realiza ejercicios oficiales cada año para reforzar la cultura de prevención.

El SSN y la SGIRPC mantienen información actualizada a través de canales oficiales.

Las autoridades piden consultar solo fuentes verificadas para evitar desinformación.

JAHA