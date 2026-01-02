Sismo de 6.5 sorprende en plenas vacaciones a capitalinos

Ciudad de México.— La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo que fue perceptible en la capital mexicana.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) apuntó de manera preliminar que el sismo fue de magnitud 6.5, en punto de las 07:58 h, el cual se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.
El movimiento activó la alerta sísmica y se activaron los protocolos de emergencia en la Ciudad de México.
Al momento, no se reportan daños ocasionados por el movimiento telúrico.
¿Por qué en la CDMX son tan intensos los sismos?
Ante la posibilidad de un sismo fuerte en la Ciudad de México, autoridades de protección civil reiteran la importancia de conocer y aplicar medidas preventivas.
Datos del SSN indican que México registra miles de sismos cada año, aunque solo algunos resultan perceptibles o generan daños.
En la Ciudad de México, el impacto puede intensificarse por las características del suelo lacustre, de acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que la prevención reduce riesgos y salva vidas.
Por ello, difunde de forma constante recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo fuerte.
La información oficial subraya que la preparación individual y familiar resulta clave ante una emergencia sísmica.
Conocer protocolos básicos permite reaccionar con mayor calma y eficacia.
Qué hacer durante un sismo fuerte en la Ciudad de México
Durante un sismo fuerte, la SGIRPC recomienda mantener la calma y evitar correr o empujar. El pánico aumenta el riesgo de accidentes, según autoridades de protección civil.
Si te encuentras dentro de un inmueble, debes ubicarte en zonas de menor riesgo. Estas incluyen columnas, muros de carga o espacios junto a estructuras firmes.
Alejarse de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer reduce lesiones, por lo que la SGIRPC insiste en no usar elevadores durante un movimiento telúrico.
Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas y busca un espacio abierto donde no existan riesgos de colapso.
En caso de viajar en automóvil, las autoridades recomiendan detener la marcha con precaución, evita puentes, pasos elevados y túneles mientras dura el sismo.
Las personas con discapacidad, adultos mayores y niñas o niños requieren apoyo prioritario.
Acciones después del sismo y recomendaciones preventivas
Tras concluir el movimiento, las autoridades recomiendan revisar el estado físico personal y de quienes te rodean. Si existen personas lesionadas, se debe solicitar apoyo a servicios de emergencia.
La SGIRPC pide evacuar inmuebles si se detectan daños estructurales visibles, grietas severas, olor a gas o fallas eléctricas indican riesgo inmediato.
Evitar encender cerillos o aparatos eléctricos reduce el riesgo de explosiones. La Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México recomiendan cerrar llaves de paso si se detectan fugas.
El uso responsable de líneas telefónicas permite que servicios de emergencia operen con mayor eficacia, por lo que sugieren priorizar mensajes de texto para comunicarse.
Antes de un sismo, Protección Civil recomienda preparar un plan familiar que incluya rutas de evacuación, puntos de reunión y contactos de emergencia.
La mochila de emergencia es otro elemento clave.
La SGIRPC sugiere incluir agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos y botiquín básico.
Participar en simulacros fortalece la capacidad de respuesta individual y colectiva.
La Ciudad de México realiza ejercicios oficiales cada año para reforzar la cultura de prevención.
El SSN y la SGIRPC mantienen información actualizada a través de canales oficiales.
Las autoridades piden consultar solo fuentes verificadas para evitar desinformación.
JAHA
CDMX
¡Bebé nace en taxi en Año Nuevo! con apoyo de mujeres policías
En Tacubaya
Ciudad de México.- Durante los festejos de Año Nuevo, elementos de la Policía Bancaria e Industrial asistieron un parto de emergencia dentro de un taxi en el CETRAM Tacubaya. Madre e hijo se reportan sanos.
Una historia de vida en medio del Año Nuevo
Mientras se celebraba la llegada del 2026, una historia de vida se escribió en el corazón de Tacubaya. Elementos femeninos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se convirtieron en heroínas al auxiliar a una joven madre que dio a luz dentro de un taxi, y recibieron al bebé sano y salvo en los primeros minutos del año.
El hecho ocurrió en la carpa de seguridad instalada en el cruce de avenida Jalisco y Manuel Dublán, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya.
Un joven de 23 años se acercó desesperado a los policías pidiendo ayuda: su esposa, de 20 años, presentaba contracciones intensas en el asiento trasero de un taxi rosa con blanco.
Mujeres policías reciben al bebé dentro del taxi
Al percatarse de que no había tiempo para trasladarla a un hospital, dos mujeres policías actuaron con rapidez y serenidad. Recostaron a la futura madre en el asiento trasero del vehículo y, aplicando sus conocimientos en primeros auxilios, asistieron el parto.
Tras unos minutos de tensión, el llanto del bebé rompió el silencio de la madrugada. Las oficiales lo arroparon de inmediato para protegerlo del frío, mientras los paramédicos de Protección Civil llegaban al lugar para brindar atención médica.
“Fue un parto fortuito”, reportaron los servicios de emergencia tras confirmar que tanto la madre como el recién nacido estaban en buen estado de salud. Ambos fueron trasladados posteriormente a un hospital especializado.
#Boletín | En el #CETRAM #Tacubaya, ubicado en la @AlcaldiaMHmx, efectivos de la #PBI de la @SSC_CDMX, apoyaron oportunamente a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo tipo taxi y recibieron a un bebé. #SiempreAlerta— PBI_SSC (@PBI_SSC) January 1, 2026
Enlace 👉🏻 https://t.co/x2CfMplMXZ pic.twitter.com/xQNbRhD79S
Un nuevo comienzo para una familia capitalina
El joven padre agradeció la pronta reacción de los uniformados, cuyo apoyo permitió que su hijo naciera sin complicaciones.
“No sabíamos qué hacer, todo fue muy rápido. Gracias a las oficiales por ayudarnos”, comentó visiblemente emocionado.
En medio del bullicio y las celebraciones, la historia de este nacimiento es un símbolo de esperanza en la capital.
npq
CDMX
Reciclaje será obligatorio en CDMX a partir de 2026
Esto es lo que debes saber
Ciudad de México.— A partir del 1 de enero de 2026, los residuos generados en la Ciudad de México deberán separarse en orgánicos, reciclables y no reciclables.
La medida formó parte de una nueva campaña ambiental presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El anuncio ocurrió durante un evento público realizado en la alcaldía Azcapotzalco, con participación de autoridades locales y personal de limpia.
Brugada explicó que la separación será obligatoria y deberá realizarse desde los hogares, con contenedores diferenciados por color.
Los residuos orgánicos deberán depositarse en contenedores verdes; los reciclables, en contenedores grises; y los no reciclables, en contenedores naranjas.
La jefa de Gobierno detalló que la estrategia también incluyó un nuevo calendario de recolección para cada tipo de residuo.
Los residuos orgánicos se recolectarán los martes, jueves y sábados, según explicó la mandataria capitalina.
Los residuos reciclables y no reciclables se recogerán los lunes, miércoles, viernes y domingos, siempre en bolsas separadas.
Durante su mensaje, Brugada afirmó que la campaña buscó impulsar el reciclaje y mejorar el aprovechamiento de los residuos urbanos.
Señaló que la Ciudad de México generó alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos diarios, de acuerdo con datos oficiales del gobierno capitalino.
Del total, el 56 por ciento correspondió a residuos orgánicos, mientras el 21 por ciento fue reciclable y otro 21 por ciento no reciclable.
Entre los residuos no reciclables se incluyeron pañales, residuos sanitarios y materiales sin valor de recuperación, según lo expuesto en el evento.
Brugada indicó que cada habitante de la capital produjo cerca de un kilogramo de residuos al día.
Esa cifra colocó a la Ciudad de México como una de las entidades con mayor generación de desechos en el país, de acuerdo con datos gubernamentales.
Gobierno capitalino anunció infraestructura para reciclaje
Clara Brugada afirmó que el 75 por ciento de los residuos generados en los hogares pudo transformarse o recuperarse.
Explicó que ese porcentaje representó el principal objetivo de la estrategia ambiental rumbo al año 2030.
La mandataria señaló que la transformación incluyó producción de composta y reciclaje de materiales inorgánicos con valor comercial.
También destacó la importancia de separar los residuos desde el origen para evitar su mezcla durante el proceso de recolección.
Indicó que la separación debía mantenerse en los camiones recolectores y en las estaciones de transferencia.
Para facilitar el proceso, el gobierno capitalino anunció la entrega de tres contenedores por vivienda.
La distribución comenzará en la alcaldía Azcapotzalco y posteriormente se extenderá al resto de la ciudad, según informó Brugada.
La campaña incluyó visitas casa por casa para explicar la nueva estrategia de separación a las familias capitalinas.
Durante el evento, la jefa de Gobierno presentó un adelanto de la canción que acompañará a los camiones recolectores.
Te recomendamos: Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán
La letra explicó qué residuos correspondieron a cada color y los días asignados para su recolección.
Brugada informó que su administración invirtió en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de residuos.
El plan contempló la entrega de 50 nuevos camiones de limpia para mejorar la recolección en la ciudad.
También anunció la ampliación de plantas de composta ya existentes en la capital.
La estrategia incluyó la construcción de dos nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos, según lo expuesto públicamente.
La información fue presentada por la jefa de Gobierno como parte de las acciones ambientales prioritarias de su administración.
JAHA
CDMX
Metro y Metrobús ajustan horarios por Noche Buena y Navidad en CDMX
CDMX.- La Ciudad de México se mueve distinto en Navidad. El transporte público ajusta sus ritmos para acompañar cenas familiares, visitas y trayectos cargados de afecto.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar traslados seguros y ordenados.
Las autoridades invitaron a las personas usuarias a planear sus recorridos con anticipación y considerar los cambios operativos durante las celebraciones decembrinas.
¿Qué horarios tendrá el Metro CDMX en Nochebuena y Navidad?
El Metro capitalino operará con ajustes específicos durante ambos días festivos, de acuerdo con información oficial del STC.
El miércoles 24 de diciembre, el servicio funcionará de 05:00 a 23:00 horas
El último tren saldrá puntualmente a las 22:30 horas desde las terminales.
Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, el Metro abrirá más tarde.
El servicio operará de 07:00 a 24:00 horas en toda la red.
El STC recordó que estas medidas buscan equilibrar la movilidad con la baja demanda habitual de estas fechas.
Bicicletas y movilidad sustentable durante los días festivos
El Metro CDMX mantiene vigente el programa “Tu bici viaja en Metro” durante los días festivos.
Las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las instalaciones, bajo las reglas habituales de convivencia y seguridad.
Esta opción fortalece la movilidad sustentable y facilita trayectos cortos durante las celebraciones de fin de año.
Metrobús ajusta su operación en vísperas navideñas
El Metrobús también informó horarios especiales para Nochebuena y Navidad en la capital.
Para el 25 de diciembre, funcionará de 05:00 a 00:00 horas.
Las autoridades señalaron que podrían emitir actualizaciones en redes sociales oficiales durante las próximas horas.
Tren Suburbano, Cablebús y Tren Ligero: así operan en Navidad
El Tren Suburbano mantendrá operación especial durante ambos días.
El 24 de diciembre, circulará de 05:00 a 23:00 horas.
El 25 de diciembre, operará de 07:00 a 00:30 horas.
El Cablebús brindará servicio los días festivos de 07:00 a 23:00 horas, sin cambios adicionales.
En el caso del Tren Ligero, el 24 de diciembre operará de 05:00 a 22:30 horas.
El 25 de diciembre, el servicio será de 07:00 a 23:30 horas.
Transporte público y Navidad: una ciudad que sigue latiendo
Los horarios especiales reflejan una ciudad que desacelera, pero no se detiene.
Miles de trayectos navideños dependen del transporte público metropolitano.
Planear los recorridos permite llegar a tiempo, reducir estrés y cuidar cada encuentro.
La movilidad también forma parte de las historias que se cuentan en Navidad.
ARH
CDMX
Pavo y ponche: así será el menú de ‘El Torito’ en Navidad y Año Nuevo en CDMX
CDMX.- La Ciudad de México esta en las fiestas decembrinas con luces, brindis y un mensaje claro: manejar sobrio protege vidas. El alcoholímetro permanece activo todo el día.
Durante Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, el programa Conduce sin Alcohol refuerza operativos y recuerda consecuencias. Entre ellas, pasar horas en ‘El Torito’.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó el menú que recibirán quienes incumplan la norma. El anuncio busca informar, pero también generar conciencia social.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció hoy, 22 de diciembre de 2025, el menú especial para ‘El Torito’.
Además, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario servirá alimentos acordes a las fechas decembrinas. La medida acompaña el operativo permanente de alcoholímetro.
Para Navidad 2025, el menú incluye espagueti a la crema con jamón y piña. También habrá pavo en salsa de mango con habanero.
El plato fuerte se acompaña con papas con queso y crema. El menú incluye ensalada de manzana con pasas y nuez.
Como bebida, se ofrece ponche con frutas de temporada. Todo se sirve a personas remitidas por exceder el límite de alcohol permitido.
Para recibir el año nuevo 2026
Las autoridades señalaron que el menú cambia. Se sirve sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.
El plato principal es pavo en salsa de arándanos con chipotle. Se acompaña con ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.
También se incluye ensalada de manzana y ponche. La autoridad mantiene un enfoque institucional y preventivo.
El mensaje va más allá de la comida. La SSC recordó que el alcoholímetro opera las 24 horas, todos los días del año.
Si una persona conduce bajo los efectos del alcohol, enfrenta sanciones administrativas. Entre ellas, arresto inconmutable en ‘El Torito’.
La SSC informó resultados recientes del programa Conduce sin Alcohol. Al domingo 21 de diciembre de 2025, remitió a 648 conductores.
La autoridad envió 640 vehículos al depósito vehicular. Estos datos reflejan la magnitud del operativo durante las fiestas.
La SSC realizó 169 mil 660 pruebas AlcoStop. También aplicó 2 mil 42 pruebas de alcoholemia por aire espirado.
Cada cifra representa una intervención preventiva. El objetivo central es reducir accidentes y salvar vidas en temporada de alta movilidad.
Te puede interesar: ¿Dar un celular antes de los 12 afecta la salud infantil?
Un llamado a la responsabilidad compartida
Las fiestas convocan encuentros familiares y celebraciones comunitarias. También exigen decisiones responsables al volante.
El alcoholímetro no busca castigar, sino prevenir tragedias. La política pública se sostiene en información, vigilancia y corresponsabilidad ciudadana.
La SSC mantiene presencia en avenidas y zonas de convivencia nocturna. El mensaje se repite: si tomas, no conduzcas.
Elegir un conductor designado evita sanciones y protege a terceros. La seguridad vial también forma parte del espíritu decembrino.
En estas fechas, la ciudad cuenta historias de prevención. Conducir sobrio permite que la Navidad y el Año Nuevo terminen en casa.
ARH
