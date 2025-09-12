SSA CDMX ofrece disculpas por falsa información sobre muerte de Alicia Matías

Ciudad de México. — La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció un error en la lista de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Entre los nombres reportados apareció el de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió a su nieta durante el siniestro. La confusión se aclaró horas después, cuando su familia confirmó que continúa con vida.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️



La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

La familia desmintió la noticia de su fallecimiento

Sandra Matías, hermana de Alicia, relató que ingresó al Hospital Magdalena de las Salinas cerca de las 12:30 de la noche para verla.

La visita ocurrió seis horas después de difundirse el supuesto fallecimiento. La mujer explicó que buscó a Trabajo Social para confirmar la situación de su hermana y verificar que no le ocultaran información sobre su estado de salud.

Declaró a medios de comunicación que Alicia seguía con vida, aunque en terapia intensiva. Presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo y permanecía sedada para evitar sufrimiento.

Más para leer: Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa

“Fue una mala información, mi hermana está viva, no ha fallecido”, señaló Sandra afuera del hospital.

La corrección oficial de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud capitalina publicó un comunicado este viernes en el que aceptó el error. Reconoció que Alicia Matías se encontraba con vida y bajo atención médica especializada.

El boletín subrayó que los equipos de salud mantenían contacto directo con la familia para informar sobre la evolución de la paciente.

Alicia, de 49 años, trabajaba como despachadora en la base de camiones de Santa Martha. Antes se había dedicado a la venta de dulces en la misma zona.

El momento del siniestro y la reacción de Alicia

El día del siniestro asistió a laborar acompañada de su nieta Azuleth, de dos años, como en otras ocasiones.

El estallido ocurrió en segundos, mientras una nube de fuego se expandía por la calzada Ignacio Zaragoza. Testigos describieron la escena como caótica y llena de humo.

Alicia reaccionó cubriendo con su cuerpo a la pequeña. Su decisión protegió a la niña del calor y las partículas incendiarias.

Los transeúntes observaron a la mujer herida sosteniendo a la menor entre las llamas. Con ropa y cabello quemados, mantuvo firme a su nieta hasta recibir ayuda.

En otra imagen, Alicia apareció de rodillas en el pavimento. Aún abrazaba a la niña, exhausta y resistiendo el dolor de sus quemaduras.

El rescate de la menor y el apoyo policial

El policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Policía Bancaria e Industrial, intervino en la emergencia. El agente tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en motocicleta a un hospital. El traslado rápido quedó registrado en la cámara de cuerpo del uniformado.

La abuela, en shock, logró caminar hasta recibir atención médica. El heroísmo de Alicia y la reacción inmediata del policía destacaron entre las imágenes más compartidas del siniestro.

El saldo mortal por la explosión de la pipa en Iztapalapa aumentó a nueve víctimas, siete hombres y dos mujeres, pero 20 personas se encuentran en estado crítico, informó la Secretaría de Salud capitalina al cierre de esta edición.

Además, seis son reportados graves y 29, delicados. Sólo 22 personas han recibido el alta y 55 siguen hospitalizadas.

JAHA