Testamento, fundamental para evitar conflictos póstumos

Ciudad de México. — Septiembre es el Mes del Testamento producto de campaña, impulsada por el gobierno y notarios públicos, que promueve la cultura de planeación patrimonial.

De acuerdo con el Registro Nacional de Testamentos, solo 4.7% de la población contaba con este documento en 2024. La cifra representó aproximadamente 6.2 millones de personas en un país con más de 132 millones de habitantes.

El gobierno federal y los colegios de notarios han reiterado la importancia de formalizar un testamento para evitar disputas familiares y dar certeza jurídica a los bienes.

Importancia de realizar un testamento

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano recordó que cualquier persona mayor de 16 años, con capacidad legal, pudo otorgar un testamento, sin importar su patrimonio.

Un testamento permitió evitar conflictos familiares, ya que otorgó certeza jurídica sobre la distribución de bienes. En ausencia de este documento, el Código Civil de cada estado definió herederos.

El instrumento también permitió designar tutores para hijos menores de edad o personas con discapacidad, asegurando cuidado y administración responsable de sus bienes.

Además, los testamentos incluyeron propiedades, dinero, deudas, pensiones alimenticias, obligaciones como el cuidado de mascotas y bienes futuros que los ciudadanos pudieran adquirir.

Cómo tramitar un testamento en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México detalló en su portal oficial los pasos para realizar el trámite de un testamento público abierto.

El procedimiento inició en módulos regionales, oficinas centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o en unidades móviles conocidas como Testamóviles.

El ciudadano presentó identificación oficial, llenó la solicitud, realizó el pago bancario y recibió asignación de notaría. Posteriormente, la notaría fijó una cita para otorgar el testamento y entregar el documento final.

La Dirección General de Regularización Territorial se ubica en Azafrán 18, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Su horario de atención fue de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Costos preferenciales durante septiembre

Durante septiembre, las notarías ofrecieron descuentos especiales como parte de la campaña nacional. El Gobierno capitalino precisó los precios aplicables en 2025.

El testamento universal básico para personas de 16 a 64 años tuvo un costo de mil 804 pesos. Con legados incluidos, el precio ascendió a 2 mil 614 pesos.

En el caso de adultos mayores de 65 años, el testamento básico costó 601 pesos, mientras que el documento con legados alcanzó mil 804 pesos.

