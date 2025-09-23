Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz

Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.

El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.

Un ataque dentro de la institución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.

El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.

Suspensión de clases y protocolos de seguridad

Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.

LEE Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX

Solidaridad y apoyo institucional

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

La escuela como espacio de vida y paz

Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.

Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 22, 2025

Erradicar violencia

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.

He establecido comunicación con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (@UNAM_MX), Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia registrados esta tarde al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, y expresar nuestro… — Mario Delgado (@mario_delgado) September 22, 2025

Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.

Continuidad y seguimiento de los hechos

Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv