Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz

Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
Un ataque dentro de la institución
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.
El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Suspensión de clases y protocolos de seguridad
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.
Solidaridad y apoyo institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
La escuela como espacio de vida y paz
Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.
Erradicar violencia
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.
Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.
Continuidad y seguimiento de los hechos
Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos
Ciudad de México.— La Plaza Tlaxcoaque fue escenario de un anuncio que marca un cambio en la forma en que la Ciudad de México enfrenta su vulnerabilidad sísmica. Entre recuerdos de los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, que arranca con la demolición de dos edificios dañados en la calle Fray Servando. La meta es prevenir tragedias y recuperar espacios para convertirlos en vivienda segura para miles de familias.
Primer paso hacia la prevención
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el proyecto busca pasar de la reacción ante desastres a una política preventiva. Los edificios de Fray Servando 172 y 174, levantados en los años setenta sin los criterios de seguridad actuales, quedaron severamente dañados tras los sismos. Su demolición es el inicio de una ruta que priorizará inmuebles vulnerables para evitar riesgos de colapso.
El programa contempla diagnósticos técnicos, protocolos de intervención y soluciones que incluyen rehabilitación, reforzamiento, demolición o reconstrucción, según cada caso. Con ello se busca reducir la exposición de familias que todavía habitan en construcciones en deterioro.
Tlaxcoaque, de zona de riesgo a espacio de vida
La demolición de los edificios en Tlaxcoaque eliminará peligro estructural, también abrirá la posibilidad de levantar vivienda asequible. Autoridades explicaron que el predio podría integrarse a la reserva territorial de la ciudad para proyectos habitacionales. Otro de los objetivos es transformar un lugar en una zona de encuentro, hogar y comunidad.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que la intervención tendrá un costo de siete millones de pesos, financiado mediante un esquema de crédito fiscal. La intención es que donde hubo vacío y ruina surja una alternativa de vivienda digna.
Lecciones de la historia sísmica
El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, recordó que los edificios anteriores a 1985 no contaban con normativas modernas de resistencia sísmica. Muchos de ellos presentan sistemas estructurales inadecuados para la Ciudad de México, lo que vuelve inviable su rescate. La demolición y construcción de inmuebles nuevos con reglamentos estrictos es, en la mayoría de los casos, la solución más segura.
Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que en la ciudad existen decenas de inmuebles de alto riesgo, algunos habitados por familias que han vivido por generaciones entre muros frágiles. Calificó la intervención como un acto de justicia hacia la memoria de quienes perdieron la vida en los sismos y hacia las nuevas generaciones que merecen habitar sin miedo.
Reconstruir hogares, reforzar comunidad
El programa contempla alianzas con propietarios, universidades y organizaciones civiles para acelerar la atención de edificios en riesgo: se busca reforzar el tejido social y generar confianza en que la seguridad es un derecho que debe garantizarse.
Actualmente, seis edificios de Tlatelolco, así como inmuebles en Insurgentes Sur y San Antonio Abad, forman parte de la lista de próximas intervenciones. Cada caso será evaluado con base en criterios técnicos de vulnerabilidad estructural.
Una ciudad que aprende y se transforma
A casi cuatro décadas del sismo de 1985 y ocho años después del de 2017, la Ciudad de México apuesta por un modelo de prevención que combina seguridad estructural, construcción de vivienda y transformación urbana. Tlaxcoaque se perfila como ejemplo de cómo un espacio marcado por el riesgo puede renacer como comunidad viva.
Con este programa, las autoridades plantean una ruta que reduce riesgos, abre paso a hogares más seguros y a una ciudad que se reconstruye desde sus familias.
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Ciudad de México.— Un hombre drogado con un cuchillo caminaba por calles de la Ciudad de México. A pocos metros, un ciudadano marcaba al 911, pedía ayuda, daba ubicación y datos. Pasaron minutos que parecieron eternos. La patrulla nunca llegó. La denuncia vino de un rostro conocido en redes sociales: Jimmy Álvarez, Influencer y creador del canal Pongámoslo a Prueba, quien grabó su experiencia para dejar constancia de una falla grave en la respuesta de emergencia.
Llamada ignorada
Jimmy relató que al observar a un hombre con un arma blanca, en evidente estado de intoxicación, decidió llamar al 911. Explicó la situación, aportó dirección y describió el riesgo. Mientras tanto, el sujeto permanecía en la vía pública, con un cuchillo afilado en la mano, realizando movimientos erráticos que podía dañar a transeúntes.
El influencer documentó todo. Minuto a minuto registró la espera. Primero con la esperanza de ver acercarse una patrulla, luego con la frustración de constatar que nada ocurría. A los 20 minutos mostró en pantalla su teléfono celular con el tiempo transcurrido. Pasados más de 30 minutos no apareció la autoridad.
¿Qué hubiera pasado?
Jimmy externó su enojo y frustración por la ausencia de la policía, por el peligro que corrieron los vecinos del lugar y porque el propio hombre intoxicado que pudo lastimarse o agredir a alguien. El sujeto con el cuchillo se retiró del lugar y Jimmy optó por irse también del sitio, consciente de que acercarse significaba poner en riesgo su propia integridad.
El influencer cuestionó ¿qué hubiera pasado si usaba el cuchillo y hubiera dañado alguien? ¿Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado un solo policía? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente si hubieran asesinado a una persona? ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto?
Ya basta
Jimmy Álvarez expresó la rabia compartida por miles de capitalinos que han enfrentado llamadas de auxilio sin respuesta. Recordó que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo.
En palabras de Jimmy Álvarez, “Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades y que no haya justicia”.
Por ello, urgió a mantener la exigencia constante, transmitir la indignación y decir basta, “ya no podemos aceptar que situaciones como esta se normalicen”.
Advierten de cinco a siete años de prisión para adultos que obliguen, reciban o difundan sexting
Ciudad de México.- El sexting, que consiste en el envío, recepción o difusión de imágenes o videos sexuales a través de medios digitales, se ha convertido en un riesgo creciente para niños y adolescentes.
Sobre el tema, legisladores de la Ciudad de México presentaron una iniciativa que busca sancionar a los adultos que obliguen, reciban o difundan contenido íntimo de menores.
Se trata de una propuesta reforma el Código Penal local y crea un capítulo específico sobre sexting dentro de los delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
Las penas van de cinco a siete años de prisión y los infractores serían registrados en el padrón de agresores sexuales.
La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México destacó que la iniciativa no busca criminalizar la curiosidad adolescente, sino cerrar vacíos legales y prevenir daños irreparables en el desarrollo de los menores, con la cooperación de familias, escuelas y plataformas digitales.
.
México ocupa el primer lugar mundial en pornografía infantil, de acuerdo con datos citados por la diputada y otro problema se refleja con los tres millones de adolescentes entre 12 y 17 años que padecieron ciberacoso, según el INEGI.
En la Ciudad de México, el mismo año, 276,878 menores recibieron insinuaciones sexuales; 145,284 sufrieron amenazas de difundir imágenes íntimas; y 40,814 fueron víctimas de la publicación o venta de ese contenido.
Su propuesta busca intervenir antes de que se concrete la difusión, para frenar daños irreparables en el desarrollo psicosocial de la niñez.
Álvarez Soto recalcó que la reforma no pretende criminalizar la curiosidad adolescente ni las relaciones privadas entre adultos, sino responsabilizar a quienes abusan del anonimato digital para explotar a los menores.
La panista llamó a complementar la reforma penal con acciones de prevención en familias, escuelas y plataformas tecnológicas.
Subrayó que la cooperación de todos los sectores es indispensable para actuar con rapidez ante reportes y proteger la intimidad de los niños.
Salud mental, hospedaje y condonación de deudas para víctimas del Puente de la Concordia
Ciudad de México.— El gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.
Tendrá como finalidad recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente y estará integrado por representantes de la ONU, UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas, cuya finalidad será recibir y administrar donaciones económicas.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el gobierno capitalino no permitirá impunidad. “En este caso se hará justicia, y ese es nuestro papel como Gobierno de la Ciudad: apoyar a las familias y a las personas que resultaron víctimas”, expresó la mandataria capitalina.
Apoyo a las familias
La mandataria capitalina reconoció el esfuerzo de médicos, especialistas y enfermeras que han estado al frente de la atención a las víctimas, y reiteró “nuestra solidaridad con las familias que hoy sufren esta tragedia y nuestro compromiso de seguir apoyando en todo momento”.
El Gobierno de la Ciudad ha desplegado una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica. “Estos apoyos han sido entregados tanto a personas lesionadas como a familiares de quienes perdieron la vida”, puntualizó.
Salud mental
La Secretaría de Salud resaltó que la atención que se brinda a cada una de las personas hospitalizadas es de calidad y especializada con todos los insumos y equipos necesarios, que incluye la salud mental con más de 700 atenciones a personas y familias. “Todas las instituciones han movilizado los recursos necesarios para atender a estos pacientes”, añadió.
Se habilitó una línea telefónica con el número 55-7195-2071, donde se han recibido 57 llamadas, desde el inicio de la emergencia, sobre todo pidiendo información para localizar a familiares, ofrecer donaciones de sangre, alimentos y aportaciones monetarias.
Condonarán deudas
El secretario de Gobierno, César Cravioto, expuso que dependencias del gobierno capitalino se distribuyeron en dos grupos para el acompañamiento a las familias de las víctimas; el primero, a quienes tienen a personas hospitalizadas para atender sus necesidades, y un segundo a través de vía telefónica, para aquellos dados de alta o con familiares que perdieron la vida.
“También estamos atendiendo solicitudes para condonar distintas deudas que tenían las víctimas de este accidente, también hemos dado hospedaje en hoteles cercanos a hospitales a familiares que así lo solicitan y (…) acompañamiento para que algunas víctimas puedan irse a recibir tratamientos especializados en el extranjero”, expuso Cravioto Romero.
