Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales

Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.

La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.

Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.

Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.

Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.

En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.

Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta

Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.

También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.

Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.

Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.

La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.

Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.

También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.

Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.

Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.

Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.

La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.

Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales

La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.

Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.

También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.

Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.

La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.

Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.

Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.

La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.

Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.

En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.

Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

