Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales

Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
JAHA
CDMX
Policías brindan auxilio durante parto en Tlalpan
Madre y bebé están bien.
Ciudad de México.— Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina apoyaron a una mujer que dio a luz en calles de la alcaldía Tlalpan.
Según los reportes, la madre se encontraba recostada en el piso en la avenida Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, de la colonia Residencial Acoxpa.
Otra mujer en el lugar informó a los oficiales que la persona en el suelo era su nuera, de 18 años, quien tenía 8 meses de gestación y presentaba fuertes dolores y contracciones.
Por lo anterior, los policías se alistaron para el parto y en pocos minutos recibieron al bebé, aseguró la dependencia.
A los pocos minutos, arribaron paramédicos del ERUM quienes diagnosticaron a la joven con parto fortuito de ocho meses de gestación, e indicaron que tanto madre como el hijo se encontraban clínicamente sanos. Por lo que fueron llevados a un hospital para su atención médica especializada.
Capacitación de policías para auxiliar en emergencias
La SSC explicó que los policías están capacitados en materia de primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia.
Por ello, exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México a solicitar apoyo a la o al policía más cercano o a través del número de emergencias 911.
Atención a partos por parte de policías en espacios no hospitalarios en 2025
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto. De las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés.
Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En todos los casos, los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Trabajo coordinado de dependencias
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios.
Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos. En tanto, efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud.
Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
JAHA
CDMX
Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX
Ciudad de México.- Este año, miles de pinos que alegraron hogares durante la temporada de Navidad y las flores de nochebuena que acompañaron las cenas decembrinas tienen una nueva oportunidad para transformar la ciudad de forma sustentable.
En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó su campaña de reciclaje para que la ciudadanía lleve estos residuos orgánicos a centros de acopio y evite que terminen en la basura o en la vía pública.
Espacios y horarios para entregar tus árboles y nochebuenas
Desde el 6 de enero y hasta el 15 de febrero, diversos puntos de la capital están habilitados para recibir árboles de Navidad naturales y flores de nochebuena.
La Sedema informó que dichas plantas y pinos serán utilizados en procesos de recuperación ambiental, como la elaboración de composta y cobertura vegetal, que luego se aplican en proyectos de restauración de suelos y áreas verdes.
Entre los principales centros de acopio disponibles están:
Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7 — del 6 de enero al 15 de febrero, martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
Mercado de Trueque (Acceso 1) — 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.
- Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 — durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.
- Además, solo para la recepción de nochebuenas, Sedema habilitó sitios como:
- Parque Tezozómoc — alcaldía Azcapotzalco.
- Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica — Iztapalapa, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Acuexcomatl — Xochimilco, enero de 10:00 a 17:00 horas.
- CCA Ecoguardas — Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan, enero de 10:00 a 17:00 horas.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía circular en la capital, promoviendo que los residuos se reaprovechen como recurso y reduzcan la carga en los rellenos sanitarios.
Cómo preparar tus árboles y nochebuenas para el acopio
La Sedema también recomendó a las personas que lleven sus árboles y flores sin restos de materiales inorgánicos que dificulten su procesamiento.
“Las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos”, indica el comunicado oficial de la dependencia.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, este paso no solo mejora la calidad de la composta que se obtendrá del material vegetal, sino que facilita los procesos posteriores de transformación, evitando problemas técnicos y costos adicionales.
Una mirada a iniciativas locales adicionales
En varias alcaldías también se han impulsado programas complementarios para fomentar la participación ciudadana en el reciclaje de árboles navideños.
Benito Juárez, el programa “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece 2025” reunió más de 5 mil 500 árboles recolectados que serán convertidos en composta orgánica para parques y jardines.
La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de seis centros de acopio con la campaña “Árbol por Árbol”, invitando a la ciudadanía a evitar que los pinos sean abandonados en las calles y sean triturados para hacer composta y reverdecer parques y jardines.
“Al reincorporar la materia orgánica de árboles de Navidad y nochebuenas al suelo, se favorece la recuperación de nutrientes en los parques urbanos y se da un paso concreto hacia una ciudad más sostenible”, destacó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.
La dependencia señaló que este tipo de iniciativas permiten que cada gesto cotidiano, como retirar el árbol de Navidad, pueda tener un impacto positivo en el entorno y fomentar prácticas ambientales responsables entre hogares, escuelas y comunidades.
GDH
CDMX
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
npq
CDMX
Cuando la cigüeña viaja en Metro
Se registraron tres nacimientos en el Metro durante 2025
Ciudad de México.— Durante 2025, tres bebés nacieron dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con información confirmada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Los partos ocurrieron gracias a la intervención inmediata de personal capacitado en primeros auxilios y protección civil.
Además de estos nacimientos, 163 mujeres embarazadas recibieron apoyo médico dentro de la red por desvanecimientos, malestares y complicaciones durante sus traslados diarios.
El STC detalló que la atención ocurrió entre enero y diciembre de 2025, en distintas líneas del sistema.
Según el organismo, participaron elementos de Seguridad Industrial, Protección Civil, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.
El objetivo fue brindar atención inmediata y canalización hospitalaria oportuna, según cada caso.
“El personal atendió desde episodios de malestar hasta contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos”, informó el STC en un comunicado oficial.
La institución reiteró que cuenta con protocolos de actuación para emergencias médicas dentro de la red.
Partos fortuitos atendidos dentro del Metro durante 2025
El primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo, correspondiente a la Línea 6. Una adolescente de 13 años, con ocho meses de gestación, presentó trabajo de parto dentro de las instalaciones. Inmediatamente, el personal del Metro brindó asistencia inicial y activó el protocolo médico.
Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada, según el STC.
El segundo caso se registró en la estación San Cosme, de la Línea 2, cuando una joven de 17 años solicitó apoyo tras presentar dolor abdominal durante su traslado. Inmediatamente, los trabajadores la condujeron al cubículo de la estación.
Ante la inminencia del nacimiento, el personal asistió el parto dentro del Metro.
El tercer nacimiento ocurrió en la estación Pantitlán, de la Línea A. En aquella ocasión, una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, pidió ayuda tras presentar contracciones intensas.
En ese momento, el personal la trasladó al área de primeros auxilios de la estación. Ahí nació una bebé, antes de realizar el traslado hospitalario correspondiente.
Las autoridades señalaron que los protocolos se activaron conforme a los lineamientos internos de atención médica.
Atención a mujeres embarazadas y protocolos de emergencia
Durante 2025, el Metro atendió 163 emergencias relacionadas con embarazo, informó el STC.
Los apoyos incluyeron desvanecimientos, malestares generales y contracciones durante los trayectos.
El organismo explicó que la red transporta diariamente a millones de personas.
Esto incrementa la probabilidad de emergencias médicas dentro de estaciones y trenes.
La capacitación del personal permitió responder de manera inmediata y las áreas involucradas actuaron de forma coordinada para reducir riesgos.
De acuerdo con el STC, los protocolos priorizan la seguridad de madres e hijas o hijos.
La atención incluye primeros auxilios, contención y comunicación con servicios médicos externos.
El Metro indicó que las estaciones cuentan con espacios designados para primeros auxilios.
Estos sitios permiten resguardar a las personas mientras llega apoyo especializado.
“Cuidarte es parte del viaje”, señaló el organismo en su mensaje institucional.
El STC reafirmó su compromiso de ofrecer atención oportuna a personas usuarias.
La información oficial puede consultarse en los canales del Sistema de Transporte Colectivo.
Los datos corresponden a reportes internos y comunicados difundidos durante 2025.
JAHA
