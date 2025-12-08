Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México

Ciudad de México.– La reliquia de San Judas Tadeo, un fragmento del hueso de su brazo, culmina su histórica gira por México, visitada por más de 21 millones de devotos en cinco meses. Los fieles de esgta ciudad tendrán solo hasta el 11 de diciembre para venerarla, con su última parada confirmada en la Catedral Metropolitana.
El Apóstol de lo Imposible en el corazón de la CDMX
La gira que trajo a México la venerada reliquia de San Judas Tadeo desde el Vaticano, llega a su etapa final. Tras un recorrido de más de cinco meses por el país, que incluyó estados como Guerrero, Puebla, Nayarit, Hidalgo y Sinaloa.
La reliquia se prepara para regresar a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma.
La visita demuestra la enorme devoción de los mexicanos al Apóstol de lo imposible. Se estima que más de 21 millones de devotos han acudido a los templos para estar cerca de la reliquia, un fragmento del hueso del brazo del Santo, considerado una de las reliquias más sagradas de la tradición católica.
Antes de su partida definitiva, los fieles en la Ciudad de México tendrán una última oportunidad para visitarla en recintos clave de la Arquidiócesis Primada de México, comola Catedral Metropolitana, el destino final y más importante.
Fervor y emoción en las últimas misas
Durante el fin de semana, la reliquia fue expuesta en la Parroquia de la Purísima Concepción, en la colonia Campestre, donde el fervor de los feligreses fue palpable. Muchos se acercaron al relicario de madera para tocarlo y hacer oración, expresando la profunda conexión que sintieron.
Una feligresa, visiblemente conmovida, describió el momento como un encuentro con lo divino: “Es una paz increíble, soy una persona muy espiritual y creo que tener esta bendición es… no hay palabras para poder expresar”.
Otro devoto señaló la necesidad de intercesión del santo en los tiempos actuales:
“Creo que en este momento nuestro país está pasando por situaciones difíciles, por situaciones muy complicadas, y qué mejor que tenerlo ahí como gran intercesor”.
La visita de la reliquia es vista por muchos como una gracia especial, evitando la necesidad de viajar al continente europeo para tener esta experiencia de fe.
“Yo creo que es parte de nuestra fe católica el poder estar cerca, es una gran oportunidad no tener que ir hasta Roma para poder estar cerca de ello”.
Últimas fechas de la reliquia de San Judas Tadeo en CDMX
La reliquia, que llegó a la Ciudad de México el pasado 29 de julio de 2024, tiene una agenda de despedida sumamente apretada. Los últimos templos en acogerla son:
- Lunes 8 de diciembre: Parroquia de María Auxiliadora, Colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Del 9 al 11 de diciembre: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Será el mismo 11 de diciembre cuando la reliquia emprenda el viaje de regreso a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma, dejando tras de sí una estela de fe y devoción en millones de mexicanos que acudieron a venerar los restos del santo patrono de las causas difíciles.
¿Qué es la reliquia de San Judas Tadeo?
La reliquia es un fragmento óseo del brazo de San Judas Tadeo. Su historia se remonta al siglo I, cuando el apóstol fue martirizado en Persia. En 1830, durante una renovación en Roma, se descubrió y se colocó en el relicario que ha viajado por el mundo, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse físicamente a la figura de uno de los apóstoles más venerados.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
CDMX
Mundial 2026, blindado contra trata de niños en México
Se busca priorizar la prevención
Ciudad de México.— Ante la cercanía del Mundial 2026, la Ciudad de México buscará proteger a los menores de edad de delitos asociados a la trata y explotación.
Para ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y UNICEF México firmaron un memorándum que busca resguardar a los niños y adolescentes.
Para UNICEF México, estas alianzas amplían la vigilancia comunitaria y ayudan a crear entornos más seguros para la niñez durante eventos masivos.
Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, explicó que la campaña nacional de prevención será uno de los pilares del acuerdo.
Las acciones incluirán información accesible para familias, visitantes y personal hotelero, con mensajes orientados a identificar riesgos y solicitar ayuda oportuna.
La funcionaria indicó que el objetivo central es instalar prácticas permanentes de autocuidado, vigilancia comunitaria y denuncia que permanezcan después del torneo.
Capacitación hotelera como estrategia clave
La prevención también se concentrará en el sector hotelero. El personal aprenderá a identificar señales de riesgo y conocerá rutas seguras de denuncia.
Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, recordó que el 93 % de los delitos en México no se denuncian, según datos del INEGI. Ante ello, la asociación ofreció acompañamiento directo a quienes busquen apoyo, para reducir ese subregistro.
Paoli advirtió que la falta de regulación en plataformas de hospedaje digital aumenta el riesgo de opacidad y dificulta medidas preventivas.
Contexto preocupante previo al mundial
UNICEF México señaló que, en eventos deportivos internacionales, la violencia doméstica puede aumentar hasta 30 %. Aunque ese incremento ocurre principalmente en hogares y escuelas, la llegada de millones de turistas amplía los riesgos para menores.
Más para leer: Desde trata hasta niños soldado, el rostro de la esclavitud infantil
Por ello, la prevención se centra en informar a familias, hoteles y visitantes sobre cómo actuar ante cualquier señal de alarma.
Sobre el tema, INEGI reportó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México. Solo el 9.6 % de esos delitos fueron denunciados, lo que dejó una cifra oculta de 93.2 %.
El subregistro masivo demostró que muchas víctimas no confiaron en la autoridad o consideraron que la denuncia no rendiría resultados.
En paralelo, la Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un aumento del 86 % en denuncias vinculadas a pornografía infantil entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
De todos los reportes de trata de personas recibidos por el Consejo Ciudadano en ese lapso, el 62 % correspondió al material de abuso sexual infantil.
El perfil de las víctimas mostró vulnerabilidad: el 44 % tenía entre 16 y 17 años; el 41 % entre 12 y 15 años; y el 5 % entre 6 y 11 años.
El 59 % de las víctimas reportadas fueron niñas o adolescentes mujeres.
El Consejo Ciudadano también detectó que el 81 % de las captaciones ocurrieron a través de redes sociales o plataformas digitales, como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Líneas de ayuda y acción comunitaria
La alianza impulsa difusión permanente de las líneas de ayuda 55 5533 5533 y 800 55 33 000. Ambas funcionan como puntos de contacto inmediato para reportar riesgos y solicitar acompañamiento profesional.
Las organizaciones destacaron que la prevención será el eje de todas las acciones en sedes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se celebrarán partidos del torneo.
La meta es crear entornos informados, vigilantes y capaces de actuar ante cualquier señal de riesgo para los menores.
JAHA
CDMX
Infancias en riesgo: mapa de la trata y el reclutamiento en CDMX
Ciudad de México.— Las cifras se vuelven historias cuando las organizaciones civiles presentan datos sobre trata de personas y reclutamiento por grupos delictivos. “El Análisis de Contexto Infancia Cuenta” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) describe cómo la precariedad económica y la presencia de mercados ilegales abren puertas que nunca tendrían que existir para la niñez.
¿Cómo se configuran los entornos que colocan a la niñez en riesgo?
El estudio Análisis de Contexto Infancia Cuenta ubica zonas de la Ciudad de México y municipios de Estado de México donde las vulnerabilidades aumentan. Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran factores que facilitan la operación de redes delictivas. En estos territorios la desigualdad y la violencia forman parte del día a día y crean condiciones que amplifican los riesgos para las infancias.
La investigación documenta que 47% de las víctimas de trata en el país son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada cuatro víctimas adolescentes son mujeres, lo que revela patrones que requieren respuestas específicas. Estos datos describen un problema que avanza mientras las instituciones carecen de mecanismos sólidos para proteger a quienes tienen menos de 18 años.
¿Qué ocurre cuando la niñez es utilizada para actividades ilícitas?
El informe señala que niñas, niños y adolescentes son utilizados en actividades delictivas, explotación sexual y trabajo forzoso. A esto se suma que la mayoría de los adolescentes imputados no recibe atención en centros especializados. Esta omisión contraviene lo que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, marcos jurídicos que exigen protección y salvaguardas para quienes aún no cumplen la mayoría de edad.
Mientras las leyes reconocen su condición como personas en desarrollo, en la práctica muchos adolescentes terminan sin atención y sin un acompañamiento que reduzca los riesgos de reincidencia o mayor vulnerabilidad.
¿Qué elementos permiten que las redes de delincuencia capten a menores?
El análisis indica que la precariedad económica, combinada con mercados ilegales, genera un entorno donde es más fácil que grupos delictivos capten o recluten a menores, sobre todo varones. Las formas de contacto incluyen coacción, manipulación y lazos familiares o afectivos.
El estudio documenta que las dinámicas pueden surgir en redes de amistad o vínculos cercanos. En el caso de las adolescentes mujeres, suelen originarse en relaciones sexoafectivas que las vinculan con entornos ilícitos desde edades tempranas. Este tipo de relaciones crea esquemas de riesgo permanente en zonas donde la violencia y la falta de oportunidades están presentes.
Sugerencias de organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes
REDIM y CAM plantean un conjunto de acciones dirigidas a instituciones estatales y federales. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención frente a la trata de personas y el reclutamiento criminal. Entre ellas se encuentran:
• Incluir elementos estructurales en los planes integrales para combatir la pobreza infantil en alcaldías y municipios conurbados.
• Diseñar políticas públicas de prevención con enfoques de pertenencia cultural y de género, con medidas que garanticen la permanencia escolar.
• Incrementar la inversión en infraestructura social, con servicios, espacios de recreación y lugares seguros que integren a la niñez y la adolescencia.
• Crear protocolos integrales en prevención, atención y asistencia que actúen de manera coordinada frente a la trata y el reclutamiento. Estos protocolos deben considerar enfoques diferenciados para niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes o con alguna capacidad reducida.
• Elaborar un protocolo especializado para la protección de menores contra la trata de personas, acompañado por campañas en medios que informen y sensibilicen sobre los riesgos y mecanismos de denuncia.
¿Por qué importa mirar este problema con enfoque de niñez?
El informe de REDIM y CAM puntualiza que la niñez no es un sector periférico. Comprender su papel en la estructura social y la forma en que la violencia afecta su vida presente y futura permite avanzar hacia estrategias más efectivas. Los datos también señalan la urgencia de construir instituciones que respondan con oportunidad y capacidad a las realidades que enfrentan los menores en distintas zonas del país.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
“Jazlyn siempre pregunta por su abuela”
La bebé regresó a México para seguir su tratamiento
Ciudad de México.— Cinthya Jazmín Carrillo, madre de la bebé Jazlyn, que sobrevivió a la explosión de una pipa en Iztapalapa, agradeció a su madre, las acciones que le salvaron la vida a su pequeña.
La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025.
Ese día, la bebé Jazlyn Azulet se encontraba con su abuelita Alicia Matías, de 54 años, quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de el Metro Santa Marta de la Línea A.
Durante la explosión de la pipa en Iztapalapa, la mujer cubrió a Jazlyn con su propio cuerpo para protegerla de las llamas. Según reportes, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Poco después, la mujer falleció en un hospital en Ciudad de México.
Ante el estado crítico, fue trasladada en septiembre a las instalaciones del Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, por la Fundación Michou y Mau.
“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”.
Carrillo relató que el reencuentro con sus tías y primas alegró mucho a Jazlyn, después de pasar semanas rodeada principalmente por personal médico. La madre describió la llegada como una “gran sorpresa” para la niña.
Con la voz quebrada relató en conferencia de prensa que la pequeña Jazlyn pregunta siempre por su abuela, a quien siempre le va a agradecer haber salvado a su hija.
Más para leer: Iztapalapa sana lentamente a dos meses de la explosión
“Por la que siempre pregunta es por mi mamá… Mi bebé a penas está empezando a hablar, entonces no tiene ciertas expresiones, nada más dice que es su mamá y que la quiere”.
Estado de salud y plan de recuperación
Aunque ya está en México, Jazlyn sigue bajo supervisión médica especializada. Su equipo de médicos en Shriners realiza seguimiento remoto mediante el servicio de telemedicina para evaluar su progreso.
Según su madre, los especialistas evaluarán sus heridas durante los próximos seis meses para decidir si será necesaria una segunda cirugía.
Además, ajustarán las prendas compresivas que la niña debe usar, conforme a su crecimiento. Carrillo también señaló que la familia recibirá apoyo psicológico para sobrellevar el trauma y el duelo por lo sucedido.
Durante su estancia en Texas, Jazlyn ya fue extubada. Se le realizaron injertos de piel en manos, piernas y cabeza, con tejidos obtenidos de su espalda y piernas.
Gracias a estos procedimientos, su rehabilitación física ha comenzado para recuperar movilidad, sobre todo en una de sus manos.
JAHA
CDMX
Iztapalapa sana lentamente a dos meses de la explosión
De apoco, los lesionados se recuperan
Ciudad de México.— A más de dos meses de la explosión de una pipa en Iztapalapa y pese a que el hecho dejó una huella profunda en el oriente del Valle de México, las víctimas continúan recuperándose.
Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, finalmente recibió el alta del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Su caso se convirtió en uno de los más sentidos de la tragedia.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que Yaneth, quien tenía cinco meses de embarazo cuando ocurrió el siniestro, dejó la etapa más crítica de su recuperación y ya se reincorporó con su familia.
Más: “Cereza”, la perrita que sobrevivió a la explosión de Iztapalapa ya tiene hogar
Yaneth y su familia, originarios de Guanajuato, viajaban el pasado 10 de septiembre con rumbo a la zona de Santa Martha para comprar pirotecnia, pues se dedicaban al comercio de estos productos. En el vehículo iban su esposo Francisco, su hijo Uriel y su sobrino Mateo, de 12 años.
Durante la explosión, se formó una nube de gas que rodeó su auto. Francisco logró subir la ventanilla, lo que le otorgó quemaduras leves, mientras que Yaneth intentó correr con su hijo dentro del fuego.
Ella sufrió quemaduras en 60 % de su cuerpo, y su hijo resultó con lesiones en el 30 % de la piel, según reportes oficiales.
En el caso de Yaneth, su recuperación pasó por varias fases, incluida la rehabilitación física en el INR.
Desde el momento del siniestro, la Secretaría de Salud aseguró que ofreció atención integral, no solo en lo médico, sino también apoyo psicológico para las víctimas y sus familias.
Jazlyn vuelve a México tras tratamiento en EU
Mientras tanto, otra víctima infantil ganó atención mediática: Jazlyn Azuleth, de dos años. La menor fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston, Texas, gracias a la coordinación entre la Fundación Michou y Mau y autoridades mexicanas.
En su tratamiento recibió injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables, y comenzó rehabilitación física intensiva.
Las autoridades destacaron que el seguimiento médico y psicológico continuará para ambas familias, en un esfuerzo por acompañarlas en su proceso de recuperación física y emocional tras el suceso que dejó un saldo devastador de 32 personas fallecidas y 90 heridos.
JAHA
Tu árbol de Navidad te hace estornudar: Cómo prevenir la alergia navideña
Michael Bublé tras cantar para el Papa y los pobres: “Servir es un ejemplo para mis cuatro hijos”
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
La Virgen de la Macarena regresa a la Basílica de la Esperanza en Sevilla tras restauración
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Estadoshace 3 horas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
-
Historias que Conectanhace 1 día
Deportado dos veces, hoy es uno de los grandes chefs de México
-
Méxicohace 1 día
Iglesia invita a renovar confianza y unidad rumbo al 12 de diciembre
-
Méxicohace 9 horas
Células madre del cordón umbilical abren capítulo en atención pediátrica mexicana