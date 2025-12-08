Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México

Ciudad de México.– La reliquia de San Judas Tadeo, un fragmento del hueso de su brazo, culmina su histórica gira por México, visitada por más de 21 millones de devotos en cinco meses. Los fieles de esgta ciudad tendrán solo hasta el 11 de diciembre para venerarla, con su última parada confirmada en la Catedral Metropolitana.

El Apóstol de lo Imposible en el corazón de la CDMX

La gira que trajo a México la venerada reliquia de San Judas Tadeo desde el Vaticano, llega a su etapa final. Tras un recorrido de más de cinco meses por el país, que incluyó estados como Guerrero, Puebla, Nayarit, Hidalgo y Sinaloa.

La reliquia se prepara para regresar a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma.

La visita demuestra la enorme devoción de los mexicanos al Apóstol de lo imposible. Se estima que más de 21 millones de devotos han acudido a los templos para estar cerca de la reliquia, un fragmento del hueso del brazo del Santo, considerado una de las reliquias más sagradas de la tradición católica.

Antes de su partida definitiva, los fieles en la Ciudad de México tendrán una última oportunidad para visitarla en recintos clave de la Arquidiócesis Primada de México, comola Catedral Metropolitana, el destino final y más importante.

Fervor y emoción en las últimas misas

Durante el fin de semana, la reliquia fue expuesta en la Parroquia de la Purísima Concepción, en la colonia Campestre, donde el fervor de los feligreses fue palpable. Muchos se acercaron al relicario de madera para tocarlo y hacer oración, expresando la profunda conexión que sintieron.

Una feligresa, visiblemente conmovida, describió el momento como un encuentro con lo divino: “Es una paz increíble, soy una persona muy espiritual y creo que tener esta bendición es… no hay palabras para poder expresar”.

Otro devoto señaló la necesidad de intercesión del santo en los tiempos actuales:

“Creo que en este momento nuestro país está pasando por situaciones difíciles, por situaciones muy complicadas, y qué mejor que tenerlo ahí como gran intercesor”.

La visita de la reliquia es vista por muchos como una gracia especial, evitando la necesidad de viajar al continente europeo para tener esta experiencia de fe.

“Yo creo que es parte de nuestra fe católica el poder estar cerca, es una gran oportunidad no tener que ir hasta Roma para poder estar cerca de ello”.

Últimas fechas de la reliquia de San Judas Tadeo en CDMX

La reliquia, que llegó a la Ciudad de México el pasado 29 de julio de 2024, tiene una agenda de despedida sumamente apretada. Los últimos templos en acogerla son:

Lunes 8 de diciembre: Parroquia de María Auxiliadora, Colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Parroquia de María Auxiliadora, Colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. Del 9 al 11 de diciembre: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Será el mismo 11 de diciembre cuando la reliquia emprenda el viaje de regreso a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma, dejando tras de sí una estela de fe y devoción en millones de mexicanos que acudieron a venerar los restos del santo patrono de las causas difíciles.

¿Qué es la reliquia de San Judas Tadeo?

La reliquia es un fragmento óseo del brazo de San Judas Tadeo. Su historia se remonta al siglo I, cuando el apóstol fue martirizado en Persia. En 1830, durante una renovación en Roma, se descubrió y se colocó en el relicario que ha viajado por el mundo, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse físicamente a la figura de uno de los apóstoles más venerados.

