Un guardia privado asesinado y un sector a la deriva

Ciudad de México.— El pasado 3 de noviembre un guardia de seguridad privada resultó muerto tras un asalto en una tienda de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.

El joven de 16 años detenido fue vinculado a proceso, informó el periodista Carlos Jiménez. Este incidente subraya la vulnerabilidad en el entorno laboral de quienes prestan servicios de seguridad privada.

Ese hecho pone en relieve los riesgos que enfrentan los trabajadores al intervenir en incidentes delictivos.

En el caso citado, el guardia acudió a un hurto en curso y recibió un disparo en la nuca. La agresión se desarrolló en vía pública, lo cual plantea preguntas sobre la protección legal, capacitación y equipamiento que reciben los vigilantes privados.

Crecimiento masivo del sector y condiciones laborales

El empleo en la seguridad privada creció un 37 % en la última década en México, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).

La expansión del sector no implicó automáticamente mejoras proporcionales en las condiciones laborales. Por ejemplo, Data México reportó que un alto porcentaje de vigilantes trabaja en la informalidad, con salarios bajos y jornadas extensas.

Según la plataforma Data México, los vigilantes y guardias en establecimientos percibieron un salario promedio de aproximadamente $6 mil 880 MXN mensuales para hombres y $5 mil 560 MXN para mujeres durante el primer trimestre de 2025.

Estos datos contrastan con el nivel de exigencia y riesgo a los que están sometidos.

Reglamento legal y vacíos en la protección institucional

La Ley Federal de Seguridad Privada regula la prestación de estos servicios a nivel federal.

Sin embargo, académicos han señalado que la regulación presenta Fragmentaciones federales y estatales que complican la supervisión.

Además, se estimó que cerca del 80 % de las empresas del sector incumple la normativa en materia laboral y de equipamiento.

Exposición al riesgo y falta de protección

El trabajo de los guardias de seguridad privada implica exposición a situaciones peligrosas: robos, asaltos, agresiones armadas, como ocurrió en el caso de la tienda de la Cuauhtémoc.

Los informes señalan que los vigilantes en México afrontan jornadas excesivas y cobertura irregular de sus derechos laborales.

En particular, los datos sobre jornadas laborales en México muestran que uno de cada cuatro trabajadores trabaja más de 48 horas semanales.

La combinación de salario bajo, altas exigencias de riesgo y debilidad regulatoria coloca a los guardias en una situación de vulnerabilidad laboral notable.

Aspectos clave y desafíos para el sector

Capacitación y profesionalización: Pese al crecimiento del sector, se requiere mayor formación especializada y protocolos claros para proteger al personal. Condiciones laborales dignas: Los salarios y la formalidad aún presentan rezagos importantes. Equipamiento y apoyo legal: La exposición a agresiones exige que las empresas garanticen protección, seguros y respaldo en caso de conflicto. Regulación efectiva: Es necesario fortalecer la supervisión de las empresas de seguridad privada, su cumplimiento de la ley y sancionar incumplimientos. Reconocimiento del riesgo: Incidentes como el ocurrido en la CDMX deberían impulsar revisión de protocolos de actuación en asaltos y otros eventos de violencia.

