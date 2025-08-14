CDMX
Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro
Piden no sancionar a la uniformada
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de una persona trans a un vagón exclusivo para mujeres en el Metro capitalino.
Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.
Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
¿Qué pasó en el Metro con la policía y la persona trans?
Los hechos ocurrieron en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la miembro de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y además menores de 12 años.
En un video difundido en redes sociales en el que no se confirma la fecha del hecho, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.
Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.
Anuncian “sanción correctiva” y “capacitación en materia de equidad de género” a la agente
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “ecibirá capacitación en materia de equidad de género”.
En una tarjeta informativa, afirmó también que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente.
Esta información va en el mismo sentido que la difundida por el propio Metro en redes sociales. En su cuenta de X, el STC, afirmó que “se aplicarán la sanción correctiva correspondiente” con la uniformada.
Colectivo feminista denuncia sanción a policía que defiende a mujeres
Sobre el caso, la activista en favor de las mujeres, Alejandra Yáñez Rubio, llamó a defender a la policía involucrada ante la inminente sanción.
A decir de Yáñez, la oficial defendió a las mujeres que usan el transporte público y los espacios exclusivos para ellas.
Así mismo, afirmó que “los derechos humanos de las mujeres se basan en nuestro sexo biológico”.
CDMX
Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres
En la Conferencia Regional de la Mujer
Ciudad de México.- “Nos sentimos muy orgullosas de ser amas de casa, madres y abuelas”, con esta afirmación, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), dirigió un mensaje que reivindicó el valor de la mujer en la familia. Esto durante la segunda jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres.
Grynspan advirtió que la lucha por la igualdad, enfocada durante décadas en abrir espacios ocupados tradicionalmente por hombres, dejó de lado la valoración del trabajo doméstico y de cuidado que históricamente han realizado las mujeres.
“La igualdad no es solo valorar aquello a lo que antes no teníamos derecho. Es valorar lo que hacemos, que es la sostenibilidad de la sociedad misma y de la vida”.
Una propuesta de futuro, no solo de resistencia
En un periodo de transición con avances y retrocesos, Grynspan afirmó que la “sociedad del cuidado” es una propuesta transformadora y de futuro, dijo durante la discusión del documento de posición “La sociedad del cuidado”, presentado esta mañana en Tlatelolco.
“No solo hay una fuerza que nos empuja desde atrás, hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Aquí no solo resistimos, proponemos una sociedad diferente”.
La ejecutiva de la ONU remarcó que el motor de este cambio no es la “mano invisible” del mercado, sino la “mano visible” de las mujeres, la sociedad civil, los gobiernos locales y los movimientos que han trabajado por la igualdad.
Desafío económico y desigualdad
Para Grynspan, la demanda de cuidados siempre existirá por ser una necesidad vital, pero el reto es contar con la capacidad económica para atenderla. “El problema es si la desigualdad nos ha llevado a la incapacidad económica para satisfacer esas necesidades”, señaló.
Advirtió que la gestión del tiempo es uno de los recursos más desigualmente repartidos, que afecta de manera directa a las mujeres, y llamó a garantizar derechos universales de cuidado para construir una sociedad más justa.
CDMX
Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)
Ciudad de México.- La angustia de una joven madre con su bebé en brazos, en el Metro de la Ciudad de México, se convirtió en un acto de vida y esperanza gracias a dos uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Con rapidez, humanidad y valentía, salvaron a un menor de un año y ocho meses que se asfixiaba tras ingerir un cacahuate, recordando que aún hay policías que honran su vocación de servicio con dignidad y valores.
En la estación Isabel la Católica de la Línea 1, la escena era de tensión: una madre, entre lágrimas, buscaba ayuda mientras sostenía a su hijo que no podía respirar.
“Las oficiales actuaron de inmediato, tomaron al pequeño en brazos y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que expulsó el cacahuate”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.
RCP que devolvió el aliento
De acuerdo con el reporte oficial, las policías notaron que el menor lloraba débilmente y luchaba por respirar.
Con experiencia y sangre fría, aplicaron la técnica de RCP adaptada para infantes.
“Segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el objeto que obstruía su garganta”, detalló la SSC.
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó minutos más tarde para valorar al niño, quien fue diagnosticado clínicamente estable, sin necesidad de traslado hospitalario.
La madre, profundamente agradecida, firmó la bitácora y se retiró con su hijo sano y salvo.
Cuando la vocación vence la rutina
Este acto es un recordatorio de que, más allá de los uniformes y la rutina diaria, existen elementos policiacos comprometidos con la vida y la integridad de las personas.
La SSC resaltó que la intervención inmediata fue decisiva para evitar una tragedia.
“La rápida acción de nuestras compañeras salvó la vida del menor”, puntualizó la corporación.
Otros gestos de humanidad en el Metro
En los últimos meses, se han registrado otros casos donde policías de la SSC han demostrado empatía y sentido humano.
Elementos han auxiliado a mujeres en labor de parto, ayudado a adultos mayores extraviados y asistido a usuarios con crisis nerviosas.
Estos actos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son un reflejo del compromiso que aún persiste en las fuerzas de seguridad.
CDMX
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Ciudad de México.— Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del Metro capitalino impidió que una persona trans ingresara a un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México.
El hecho, que no tiene fecha confirmada, desató comentarios en redes sociales en respaldo hacia la uniformada, quien ahora enfrenta un proceso disciplinario.
Intervención en el vagón rosa
En la grabación, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector. Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agente recibirá un “correctivo disciplinario” y capacitación en equidad de género.
Reconocimiento en redes sociales
En redes sociales, múltiples usuarios expresaron su respaldo a la policía, reconociendo que actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
Entre los mensajes, hubo quienes destacaron que la medida busca prevenir posibles incidentes dentro de los vagones destinados exclusivamente a mujeres.
Procedimiento interno y consecuencias
Aunque la agente cumplió con su labor de acuerdo a usuarios de redes sociales, la SSC informó que el caso formará parte de una investigación administrativa interna. El correctivo quedará asentado en su expediente y formará parte de su historial laboral. La capacitación obligatoria se sumará a las medidas determinadas por la autoridad.
Confianza ciudadana
En el video se observa que la mujer policía no empleó expresiones ofensivas y mantuvo un trato directo.
CDMX
Lo que no sabes del colapso del AICM por inundaciones
El AICM sufrió inundaciones
Ciudad de México. — La Ciudad de México sufrió lluvias torrenciales que colapsaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante tres días consecutivos, el aeropuerto se inundó y suspendió operaciones, dejando varados a más de 19 mil pasajeros.
El domingo, una tormenta dejó entre 50 y 77 mm de lluvia en la zona del AICM, lo que provocó desaprovechamiento del drenaje en pistas y plataformas. Se cancelaron, desviaron y retrasaron más de 100 vuelos y miles de viajeros quedaron atrapados en las terminales.
Técnicos y pasajeros denunciaron falta de mantenimiento en zonas críticas del aeropuerto. Entradas, pasillos, plafones y áreas operativas sufrieron filtraciones y colapso parcial.
El hundimiento de la CDMX agravó la situación. La capital se asienta sobre un antiguo lago desecado y su suelo cedió por extracción de agua. Esto alteró la pendiente natural y dificultó la evacuación del agua. Estudios documentaron asentamientos diferenciales urbanos por más de un siglo.
Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha explicado el constante mantenimiento de drenajes y techumbres. Además, afirmó que se han renovado elevadores y actualizado equipos tras años de operación saturada.
Mundial 2026, NAIM y lecciones para prevenir otro caos
La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elevó la presión sobre la infraestructura del aeropuerto capitalino. Analistas urgieron reformas y ampliaciones para evitar crisis durante el torneo.
El gobierno ya lanzó modernizaciones en el AICM para fortalecer su capacidad con vistas al Mundial, aunque sin especificar montos.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) volvió al debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haberse construido ese aeropuerto en Texcoco, las inundaciones en la CDMX habrían sido peores. Señaló que Texcoco era una zona de hundimientos vulnerables que habría intensificado los anegamientos.
Sheinbaum también acusó que el NAIM implicaba urbanizar 700 hectáreas del actual AICM para convertirlo en un “nuevo Santa Fe”, lo que ponía en riesgo la regulación hidrológica del Valle de México.
Por su parte, críticos del gobierno afirmaron que la cancelación del proyecto frenó inversiones por miles de millones de pesos que habrían mejorado la capacidad hídrica de la región. Un informe gubernamental señalaba que esas obras habrían triplicado la regulación hidráulica urbana.
Con el Mundial 2026 a menos de un año y los problemas de inundaciones en la zona oriente del Valle de México, el AICM tiene mucho trabajo por delante para lograr su cometido.
