Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro

Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de una persona trans a un vagón exclusivo para mujeres en el Metro capitalino.

Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.

Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.

No todos los héroes usan capa, deberían de dar hasta un reconocimiento a la oficial. — Eduardo Gomez (@EduardoGomez_15) August 14, 2025

Qué poca madre todo el apoyo a la oficial — Alex (@love1959) August 13, 2025

El chiste se cuenta solo, sancionan a una oficial, que es MUJER, que hace que se respete un espacio de MUJERES, por no permitir la entrada a UN HOMBRE, que se percibe como mujer. Qué grave situación, el patriarcado, ganando como siempre. 😉 — Kanan León Kestis Tano | La Rata De Loth 🪐✨💫 (@LeonAtristain) August 14, 2025

AUN ACENSO A ESA POLICIA Y UNA COCA BIEN FRIA pic.twitter.com/qpp8GnsEmA — MK50 (@mkrecon50) August 13, 2025

¿Qué pasó en el Metro con la policía y la persona trans?

Los hechos ocurrieron en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la miembro de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y además menores de 12 años.

En un video difundido en redes sociales en el que no se confirma la fecha del hecho, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.

Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.

Anuncian “sanción correctiva” y “capacitación en materia de equidad de género” a la agente

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “ecibirá capacitación en materia de equidad de género”.

En una tarjeta informativa, afirmó también que la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario, lo que se integrará a la carpeta de investigación administrativa interna del caso y su expediente.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se señala que en la estación #Merced, de la #Línea1 del @MetroCDMX, una elemento de la @PBI_SSC, de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, impidió el paso a una mujer trans al área exclusiva de mujeres, se… pic.twitter.com/xWJu1E8kkP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2025

Esta información va en el mismo sentido que la difundida por el propio Metro en redes sociales. En su cuenta de X, el STC, afirmó que “se aplicarán la sanción correctiva correspondiente” con la uniformada.

Buena tarde. Se lleva a cabo una investigación para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos y, en su caso, se aplicarán la sanción correctiva correspondiente.



El Metro opera bajo lineamientos que promueven la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 14, 2025

Colectivo feminista denuncia sanción a policía que defiende a mujeres

Sobre el caso, la activista en favor de las mujeres, Alejandra Yáñez Rubio, llamó a defender a la policía involucrada ante la inminente sanción.

A decir de Yáñez, la oficial defendió a las mujeres que usan el transporte público y los espacios exclusivos para ellas.

Así mismo, afirmó que “los derechos humanos de las mujeres se basan en nuestro sexo biológico”.

Les pido de la manera más atenta escriban en esta publicación del @MetroCDMX



Exijamos que no se sancione a la policía por salvaguardar los espacios designados para las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres se basan en nuestro sexo biológico. La "identidad de género" es… — Alejandra YañezRubio (@AleYaRu) August 14, 2025

JAHA