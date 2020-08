Útiles escolares ¿se ocuparán en el regreso a clases?

Ciudad de México.— Luego de conocer la fecha de regreso de clases, padres de familia buscan buenos precios para comprar los útiles escolares, cuando esté lista.

La lista de útiles es un misterio, padres no saben si habrá o no. En ese sentido este año no es el mismo para los comerciantes de la calle de Mesones en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En otros años la citada calle, hoy, estaría abarrota por comerciantes y compradores quienes buscaban la mejor oferta o el mejor producto para la compra y venta de los útiles escolares

Este año la pandemia del coronavirus ha afectado de la economía. Como parte de las medidas sanitarias tomadas por las autoridades está la de el cierre de comercios dependiendo el día y el número del local.

A unas semanas del inicio del ciclo escolar, en la calle de Mesones sólo se observa un pequeño grupo de puestos sobre las banquetas donde se pueden encontrar cuadernos, plumas, lápices, sacapuntas, colores, gomas y mochilas.

En las plazas y papelerías se ven los estragos de la pandemia, ya que los compradores no llegan y los pocos clientes sólo se llevan una libreta para tomar apuntes de la televisión.

Las medidas sanitarias son obligatorias, el uso del cubrebocas, gel antibacterial, y la sana distancia que los propios locatarios se encargan de hacer valer.

