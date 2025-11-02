CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda consternación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y llamó a enfrentar con determinación las causas que sostienen la violencia en el país.
En su mensaje, los obispos recordaron que “ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir la raíz de estos crímenes”.
La violencia que hiere a México.
En su comunicado, la CEM lamentó que la muerte del alcalde se sume a una serie de asesinatos de personas que se atrevieron a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus comunidades.
Los obispos señalaron que la presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública en diversas regiones constituye el verdadero crimen que las autoridades deben enfrentar.
“El despojo de tierras, las amenazas a productores, comerciantes y gobernantes reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional”, subrayó la Conferencia.
Los prelados insistieron en que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.
Además, la CEM reconoció la entrega de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral.
Mismos que permanecen cercanos a sus comunidades, aun en contextos de violencia.
Destacó que su presencia fiel y silenciosa es signo vivo de la luz de Cristo, una luz que no se apaga ante la oscuridad del dolor y la injusticia.
“La entrega silenciosa y valiente de estas personas es signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo”, expresó la Conferencia.
Los obispos reiteraron su compromiso de caminar junto a los pueblos.
Anunciando el Evangelio y abriendo caminos de esperanza, incluso en medio del miedo y la incertidumbre.
Un llamado a detener la violencia
“Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia a detenerla y respetar la vida de todos, pues cada hermano es un don de Dios”.
El comunicado recordó las palabras bíblicas: “Caín, ¿dónde está tu hermano?” (Gn 4,9), y exhortó a quienes hacen el mal a reconocer que nadie encuentra la felicidad transgrediendo la dignidad del prójimo.
El Episcopado insistió en que la tarea de construir la paz no corresponde solo a las autoridades, sino a todos los mexicanos.
Familias, maestros, comerciantes, empresarios, comunidades religiosas y funcionarios deben defender los valores de la patria que permiten vivir con dignidad, paz y libertad.
La CEM ofreció el Diálogo Nacional por la Paz como un espacio de encuentro y coordinación entre la sociedad civil y los tres niveles de gobierno.
Además, pidió redoblar esfuerzos con inteligencia y determinación para restaurar el tejido social y garantizar la vida de todos los ciudadanos.
Finalmente, los obispos encomendaron el futuro de México a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe.
Pidieron su intercesión para alcanzar la paz, la libertad y el desarrollo que el país merece.
ARH
México
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
Ciudad de México.— La Arquidiócesis Primada de México, a través de la editorial en Desde la Fe, explicó que El Papa León XIV ofrece una nueva brújula educativa al añadir tres prioridades al Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco.
En ese sentido, detalló que el Papa León XIV ha regalado una brújula para las aulas de México y el mundo en su carta apostólica “Diseñar nuevos mapas de esperanza”.
Brújula para las aulas
Explicó que León XIV añade tres prioridades en el Pacto Educativo Global sobre las siete que previamente el Papa Francisco había destacado, estas son: vida interior, “digital humano” y paz desarmada y desarmante.
Vida interior: espacios de silencio y discernimiento
Primero, vida interior. León XIV pide abrir espacios reales de silencio, discernimiento y diálogo con la conciencia y con Dios. Jóvenes que viven hiperestímulo y cansancio digital no necesitan más ruido, sino tiempo para reflexionar con valor quiénes son y para qué viven.
“Cuando uno de cada tres jóvenes sufre agresión en la escuela, como es el caso de México, la formación intelectual no basta; se requieren estos espacios”, dijo.
Digital humano: poner la persona antes que el algoritmo
Segundo, digital humano. Casi siete de cada diez menores usan redes sociales y el acceso a internet en 2022 ya era del 82 % para niñas y niños de entre 7 y 11 años, razón por la cual es importante promover una alfabetización digital, proyectos que no solo midan el rendimiento, además de espacios para apagar la pantalla y encender la consciencia.
Sobre este punto, León XIV pide fortalecer la formación en el uso de tecnologías e IA, poniendo la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica.
Paz desarmada y desarmante: educación para la reconciliación
Tercero, paz desarmada y desarmante. La violencia escolar crece con cifras que alarman (una tasa de incremento del 205 % en reportes de bullying según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.).
“Ante ello, es importante fomentar una buena educación en el lenguaje, formar en la reconciliación, tender puentes y no muros. En un país herido por violencias múltiples, esta es una urgencia pedagógica: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, explicó la Arquidiócesis de México
Continuidad con el Pacto Educativo Global
Estas tres prioridades, complementan las siete rutas del Pacto Educativo Global: poner a la persona al centro, escuchar a niños y jóvenes, promover la plena participación de las mujeres, reconocer a la familia como primera educadora, abrirse a la inclusión, renovar economía y política al servicio del ser humano y custodiar la casa común.
En la coyuntura del Jubileo educativo y el 60 aniversario de la Gravissimum educationis, la Iglesia pide “dibujar nuevos mapas de esperanza”. La invitación es a dejar de conformarse con transmitir contenidos y recordar la importancia de formar vidas. “El futuro de nuestros jóvenes lo exige”, finalizó.
ebv
Historias que Conectan
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
Una vida marcada por la verdad, el riesgo y la profunda humanidad detrás de las cámaras.
Entre el fuego y la calma
Hay quienes buscan la noticia, y hay quienes la viven. José Luis Arévalo Piña pertenece al segundo grupo.
Durante más de tres décadas ha estado donde otros prefieren no mirar: entre las ruinas, el polvo y el miedo de las guerras. Sin embargo, también ha sabido volver, ponerse frente a las cámaras y contarle al país lo que vio, con la serenidad de quien aprendió que la verdad y la empatía pueden coexistir.
Su historia es la de un periodista que ha caminado entre la trinchera de la Guerra y la sala de noticias; entre el ruido de las bombas y el silencio que queda después de transmitir.
Los comienzos de una vocación que lo encontró
Nacido el 9 de julio de 1968, José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. En 1992 comenzó su carrera periodística en Televisa como camarógrafo y editor, sin imaginar que ese oficio detrás de la cámara sería solo el inicio de un largo recorrido frente a ella.
No buscó la fama ni el protagonismo. Buscaba aprender. Pero el periodismo, con su imán de historias y su fuerza impredecible, lo encontró a él. Con el tiempo, su curiosidad y compromiso lo llevaron a cubrir temas internacionales y a convertirse en corresponsal en Europa: Praga, La Haya, Bruselas. Desde ahí entendió que el periodismo no sólo consiste en observar, sino en atestiguar con responsabilidad.
El corresponsal que vivió la guerra desde el lente y desde el alma
Su carrera dio un giro cuando fue testigo en Irak, Siria, Kosovo, Afganistán, Líbano, Israel, Palestina y Libia. Lugares donde la vida y la muerte se rozan a cada instante.
En cada cobertura, José Luis se enfrentó al peligro físico, y al peso emocional de ver lo que otros sólo escuchan en titulares. Ha reconocido que “aprendió a convivir con la muerte”, una frase que encierra lo que significa ser corresponsal de guerra: seguir contando, incluso cuando el corazón se encoge.
Ahí, entre el caos, descubrió que su misión no era solo informar, sino también dignificar las historias de quienes sufren. Que detrás de cada cifra hay un rostro, una familia, un silencio que clama por ser escuchado.
Sus reportajes lo consolidaron como una de las voces más experimentadas en cobertura internacional. Su mirada no es la del héroe ni la del espectador distante, sino la de quien entiende que cada guerra deja heridas que también se llevan por dentro.
Del frente de batalla al noticiero: la voz que informa y consuela
Después de años recorriendo el mundo, José Luis Arévalo regresó a México para integrarse de lleno a la conducción de noticias. Actualmente es titular del espacio informativo con mayor rating, Hora 21 en N+ / Foro TV, donde cada noche lleva información precisa, pero también humanidad y equilibrio, a millones de hogares. También es conductor alterno del Noticiero En Punto del canal Las Estrellas.
Del casco antibalas al micrófono, su tránsito es más que simbólico: representa la madurez de un periodista que ha visto lo peor y, aun así, conserva la esperanza en lo mejor del ser humano.
Su experiencia en el terreno marcó su manera de comunicar. No dramatiza ni busca escándalos. Informa con la serenidad de quien ha estado ahí y sabe el valor de cada palabra. Por eso ha sido reconocido con ocho Premios Nacionales de Periodismo, distinciones que reflejan su profesionalismo y compromiso con la verdad.
El hombre detrás del periodista
Pero más allá de los reflectores, José Luis Arévalo también ha enfrentado sus propias batallas personales. En febrero de 2025, anunció al aire el fallecimiento de su padre, el reconocido músico Pepe Arévalo, “El León de la Salsa”. Lo hizo con la entereza que sólo da el amor y la gratitud.
Ese momento, profundamente humano, mostró al hombre que equilibra la razón y la emoción. El periodista que puede transmitir noticias difíciles con la voz firme, pero con los ojos de un hijo que ama y honra a su padre.
Fue un instante que conmovió al público y recordó algo esencial: detrás de cada noticia hay una vida, y detrás de cada periodista también.
Con los años, ha aprendido que el periodismo y la vida se parecen: ambos exigen valentía, empatía y la capacidad de mirar más allá de lo evidente.
El legado de un periodista que sigue buscando la verdad
José Luis Arévalo ha demostrado que la verdad no se encuentra solo en los grandes titulares, sino en la mirada sincera con la que se cuenta una historia. Entre trincheras y estudios, entre el dolor y la esperanza, ha tejido una trayectoria que inspira respeto.
Su legado no es solo periodístico, sino humano. Porque su voz, firme y serena, nos recuerda que el valor de informar está en no perder la sensibilidad, y que incluso en medio del caos hay espacio para la compasión.
“Entre trincheras y titulares, José Luis Arévalo ha aprendido que el periodismo no se trata de contar lo que pasa, sino de nunca dejar de sentirlo”.
Dónde seguirlo y por qué hacerlo
Seguir a José Luis Arévalo es asomarse a una ventana del mundo contada con sensibilidad y rigor. Su trabajo es testimonio de que el periodismo puede informar sin perder el alma.
Puedes verlo en Hora 21 por N+ / Foro TV, escucharlo en Radio Miled y seguir su trayectoria profesional en las plataformas digitales.
CDMX
El Metro capitalino va contra el suicidio
Salvar vidas es una prioridad
Ciudad de México.— El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reforzó sus acciones de prevención del suicidio mediante un convenio con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
El acuerdo estableció la instalación de nuevos CuenCos de las Emociones, espacios donde especialistas ofrecen orientación psicológica gratuita a usuarios con crisis emocionales o ideación suicida.
El convenio formó parte del programa Salvemos Vidas, una iniciativa creada en 2016 que ha brindado contención emocional a más de 840 personas desde su inicio, según datos del STC.
Durante 2025, 74 usuarios recibieron atención directa por parte del personal especializado en salud mental del Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Espacios para la salud mental dentro del Metro
La directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, explicó que este convenio representó “un pacto por la vida y un puente entre instituciones y ciudadanía”.
Subrayó la importancia de atender la salud mental en los espacios cotidianos, como el transporte público, donde millones de personas conviven diariamente.
El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que comprender la problemática emocional de los usuarios se volvió una prioridad.
Reconoció las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, orientadas a fortalecer un entorno emocional sano dentro de la red.
Rubalcava informó que más de 3 mil elementos policiales adscritos al Metro recibieron capacitación para el primer acercamiento a personas con ideación suicida o crisis emocionales. Lo anterior, ha permitido prevenir tragedias y ofrecer ayuda oportuna.
CuenCos de las Emociones y atención itinerante
El convenio incluyó la creación de cinco nuevos CuenCos de las Emociones, además del módulo permanente en la estación Juárez (Línea 3) y el ya existente en Constitución de 1917 (Línea 8).
Estos espacios son atendidos por psicólogos del IAPA que ofrecen orientación, escucha activa y derivación a servicios especializados.
De manera complementaria, los módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas recorren las 12 líneas del Metro para acercar los servicios de apoyo emocional a más usuarios.
La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, destacó la coordinación entre el Metro y la SSC en estas acciones conjuntas.
Trabajadores salvan una vida en la Línea 12
Gracias a estas estrategias, el personal del Metro ha podido intervenir ante situaciones de emergencia emocional, como intentos de suicidio en estaciones elevadas.
En diversos episodios, la Policía Auxiliar y los servicios del Metro aplicaron protocolos de rescate y contención, evitando desenlaces fatales.
Uno de los casos recientes ocurrió en la Línea 12. Ahí, elementos de seguridad lograron salvar a un joven que subió a una cornisa del tramo elevado.
Los oficiales aplicaron los protocolos de diálogo, aseguraron la zona y trasladaron al hombre a un área segura para recibir atención psicológica.
El director del Metro reconoció la labor de los rescatistas. En sus redes sociales, subrayó que la prioridad del organismo es “proteger la vida y la salud emocional de cada usuario”.
JAHA
Historias que Conectan
La lección de una reina que enseñó a su hijo a ser caballero
Ramos Arizpe.- Alex Martínez tuvo una cita con una mujer que no era su esposa. Una de esas salidas comunes que comienzan con risas y buenos momentos. Se encontró a una mujer exigente y firme, que le pedía caminar del lado de la banqueta, abrir la puerta del auto y cederle el asiento. Esa mujer le daría una lección para toda la vida.
Todo comenzó con una frase simple: “si vamos a caminar juntos, será del lado de la banqueta”.
Luego vinieron más indicaciones, como abrir la puerta, ayudar con la silla y no dividir la cuenta. Cada gesto que él interpretaba como capricho tenía un propósito oculto.
Un auto prestado y una enseñanza en marcha
Alex pidió a su padre el coche del trabajo para salir de nuevo con esa mujer que no es esposa. Buscaba agradarle, pero la prueba no estaba en el vehículo, sino en su actitud. Al verla salir, ella se negó a subir hasta que él le abriera la puerta. Cumplió.
Más tarde, en un restaurante, Alex volvió a equivocarse. Se sentó primero, repartió la cuenta y observó la molestia cuando le dijo:
“tú invitas, tú pagas, así funciona”. Aquella frase no era un reclamo, sino una lección sobre la responsabilidad de quien invita y la importancia de valorar el esfuerzo de otros.
Una cena con sentido oculto
Al salir del restaurante, el aire frío envolvía la noche. Alex la abrazó para darle calor y escuchó: “debiste ofrecerme tu chamarra”.
Él intentó dársela, pero ella respondió: “así déjalo, tú eres el enfermizo”. En esas palabras se escondía una enseñanza sobre el cuidado y la atención hacia los demás.
Molesto, abrió la puerta del auto con gesto impaciente. Ella lo notó y preguntó: “¿qué tienes?”. Alex no contuvo su enojo y respondió: “¿quién te echó a perder?, ¿por qué eres así de exigente?”.
La revelación
Entonces ella lo miró con serenidad y dijo algo que cambió todo:
“Cuando salía con tu papá, antes de que tú nacieras, él me trataba así. Gracias a eso entendí que era el indicado, porque me trataba como una reina y me recordó el valor que tengo como mujer”.
Alex se quedó en silencio. Aquella mujer no era una cita cualquiera, era su madre.
Ella continuó:
“Un día saldrás con mujeres y seguramente se me partirá el corazón porque amarás a una más que a mí. Te romperán el corazón, dalo por hecho. Pero no cambies tus valores. Un día llegará una mujer que, al ver cómo la tratas, recordará cuánto vale. Si ella te trata como un rey, sanarás un poco mi corazón de madre”.
La reina y su herencia
Su madre le dijo:
“Si alguien te trata como rey, me darás dos cosas: paz, porque sabré que estás en buenas manos, y una hija a quien amar, porque si ella ama lo más hermoso que tengo, la amaré como a una hija”.
Alex comprendió que aquella noche había recibido una enseñanza de una verdadera reina. No era una lección de modales, sino una herencia de valores que trasciende generaciones Y la manera en que una madre forma a su hijo.
¿Quién es Alex Martínez?
Alex Martínez es docente, empresario e influencer comprometido con la formación integral de las nuevas generaciones. Desde las aulas, enseña a los jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y de asumir un papel activo en la construcción de un futuro sostenible.
Ha impulsado una propuesta legislativa de reforestación con beneficios fiscales, que busca motivar a la ciudadanía a plantar y cuidar árboles, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica.
Además, ha construido una escuela y una iglesia comunitaria en una colonia marginada, acciones que reflejan su compromiso con la educación, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores familiares, tomando como ejemplo el amor, la disciplina y la fe que aprendió en su propio hogar.
Su trayectoria combina educación, acción y ejemplo, inspirando a las nuevas generaciones a creer en los valores, el respeto y la construcción de un México más humano, consciente y solidario.
ARH
