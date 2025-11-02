CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán

Ramos Arizpe.- Alex Martínez tuvo una cita con una mujer que no era su esposa. Una de esas salidas comunes que comienzan con risas y buenos momentos. Se encontró a una mujer exigente y firme, que le pedía caminar del lado de la banqueta, abrir la puerta del auto y cederle el asiento. Esa mujer le daría una lección para toda la vida.

Todo comenzó con una frase simple: “si vamos a caminar juntos, será del lado de la banqueta”.

Luego vinieron más indicaciones, como abrir la puerta, ayudar con la silla y no dividir la cuenta. Cada gesto que él interpretaba como capricho tenía un propósito oculto.

Un auto prestado y una enseñanza en marcha

Alex pidió a su padre el coche del trabajo para salir de nuevo con esa mujer que no es esposa. Buscaba agradarle, pero la prueba no estaba en el vehículo, sino en su actitud. Al verla salir, ella se negó a subir hasta que él le abriera la puerta. Cumplió.

Más tarde, en un restaurante, Alex volvió a equivocarse. Se sentó primero, repartió la cuenta y observó la molestia cuando le dijo:

“tú invitas, tú pagas, así funciona”. Aquella frase no era un reclamo, sino una lección sobre la responsabilidad de quien invita y la importancia de valorar el esfuerzo de otros.

Una cena con sentido oculto

Al salir del restaurante, el aire frío envolvía la noche. Alex la abrazó para darle calor y escuchó: “debiste ofrecerme tu chamarra”.

Él intentó dársela, pero ella respondió: “así déjalo, tú eres el enfermizo”. En esas palabras se escondía una enseñanza sobre el cuidado y la atención hacia los demás.

Molesto, abrió la puerta del auto con gesto impaciente. Ella lo notó y preguntó: “¿qué tienes?”. Alex no contuvo su enojo y respondió: “¿quién te echó a perder?, ¿por qué eres así de exigente?”.

La revelación

Entonces ella lo miró con serenidad y dijo algo que cambió todo:

“Cuando salía con tu papá, antes de que tú nacieras, él me trataba así. Gracias a eso entendí que era el indicado, porque me trataba como una reina y me recordó el valor que tengo como mujer”.

Alex se quedó en silencio. Aquella mujer no era una cita cualquiera, era su madre.

Ella continuó:

“Un día saldrás con mujeres y seguramente se me partirá el corazón porque amarás a una más que a mí. Te romperán el corazón, dalo por hecho. Pero no cambies tus valores. Un día llegará una mujer que, al ver cómo la tratas, recordará cuánto vale. Si ella te trata como un rey, sanarás un poco mi corazón de madre”.

La reina y su herencia

Su madre le dijo:

“Si alguien te trata como rey, me darás dos cosas: paz, porque sabré que estás en buenas manos, y una hija a quien amar, porque si ella ama lo más hermoso que tengo, la amaré como a una hija”.

Alex comprendió que aquella noche había recibido una enseñanza de una verdadera reina. No era una lección de modales, sino una herencia de valores que trasciende generaciones Y la manera en que una madre forma a su hijo.

¿Quién es Alex Martínez?

Alex Martínez es docente, empresario e influencer comprometido con la formación integral de las nuevas generaciones. Desde las aulas, enseña a los jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente y de asumir un papel activo en la construcción de un futuro sostenible.

Ha impulsado una propuesta legislativa de reforestación con beneficios fiscales, que busca motivar a la ciudadanía a plantar y cuidar árboles, fomentando una cultura de responsabilidad ecológica.

Además, ha construido una escuela y una iglesia comunitaria en una colonia marginada, acciones que reflejan su compromiso con la educación, la solidaridad y el fortalecimiento de los valores familiares, tomando como ejemplo el amor, la disciplina y la fe que aprendió en su propio hogar.

Su trayectoria combina educación, acción y ejemplo, inspirando a las nuevas generaciones a creer en los valores, el respeto y la construcción de un México más humano, consciente y solidario.

