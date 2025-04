CEM se pronuncia ante el dolor e indignación por el asesinato de dos religiosas en Haití

🚨 ¿Defensa propia o exceso de violencia? 🚨 ¡Qué onda, comunidad de Tiempo de Derechos! 🌎🔥 Seguro ya vieron lo de la abuelita de Chalco. Sí, la señora de 74 años que se hizo viral por sacar a balazos a un grupo de personas que, según ella, invadieron su casa. Pero el tema es que no solo los sacó… mató a un chavo de 19 años. 📍Esto pasó en la unidad Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco. La señora llegó armada y acompañada, entró a la casa y ¡pum! Balacera. Resultado: un muerto y al menos dos heridos. En redes, hay quienes la llaman “heroína” por “defender su hogar”. Pero ojo: ¿en qué momento defenderse significa llegar armado y matar? Eso ya no es defensa propia, eso es atacar. Y sí, entendemos la frustración: que si la autoridad no actúa, que si la impunidad da coraje… pero tomarse la justicia por cuenta propia solo genera más violencia y caos. Las instituciones pueden fallar, pero la justicia por mano propia nunca es la solución. Lo que hizo esta señora no fue proporcional: no estaba en peligro inmediato, no reaccionó en defensa. Ella fue y disparó. Ahora, hay un joven muerto, varios heridos y una señora que podría pasar el resto de su vida en prisión. 🤔 ¿Cómo lo ves? ¿Falló la justicia o se le fue la mano? Te leo en los comentarios. 👇 Nos vemos en el próximo TikTok. #Justicia #Derecho #chalco #defensapropia #tiempodederechos #abuelita