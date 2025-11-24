Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida

Tlalnepantla, Estado de México.— En un salón lleno de risas, manos ocupadas y miradas concentradas, un grupo de adultos mayores descubre algo que muchos creyeron perdido: el gusto por aprender.

Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

El Centro AMA (Adultos Mayores Aprendiendo), ubicado en el Estado de México, se ha convertido en un espacio donde personas de 55 años en adelante retoman proyectos, conquistan habilidades nuevas y reconstruyen su bienestar emocional.

Materia de Computación en el Centro AMA – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

Aquí no hay tareas ni exámenes. Hay comunidad, motivación y un horario que muchos prolongan por gusto. Las historias de vida que salen de sus aulas explican por qué este centro ha comenzado a transformar la idea tradicional sobre la vejez.

Un espacio que devuelve energía y propósito

Lilián Hernández, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

Quienes asisten al Centro AMA lo hacen por decisión propia, pero también —en muchos casos— para salir de un periodo difícil. Una de ellas es Lilián Hernández, alumna de bisutería, quien relató cómo llegó luego de perder su empleo y enfrentar una crisis de salud.

“Caigo en una depresión y pues mi riñón revienta y me dicen que ya me tienen que dializar. Yo caí en total depresión, pero aquí en AMA me volvió la vida, me dio felicidad”, comentó Liliana, en entrevista para siete24.mx.

Su testimonio se repite en otras alumnas que describen el lugar como un refugio donde recuperan estabilidad y amistades.

La clase de bisutería a la que asiste es una de las más concurridas. Las participantes elaboran collares, aretes, dijes y piezas complejas con técnicas que ellas mismas perfeccionan con apoyo de su maestra.

Aprendizaje sin juicios, sin prisas y sin límites

Claudia Díaz Blavier, maestra de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

En el aula, Claudia Díaz Blavier, maestra de bisutería, destacó el objetivo principal de su grupo: avanzar al ritmo de cada alumna y disfrutar el proceso.

“Aquí tenemos un lugar totalmente a salvo, sin juicios, sin perjuicios. Cada quien avanza a su tiempo”, enfatizó la maestra Díaz Blavier.

Su salón es ejemplo claro de la filosofía del Centro AMA: acompañar, no presionar. Por eso, muchas alumnas permanecen más allá del horario oficial, conviven, bromean y comparten los avances de sus piezas.

Rosy Espinosa, alumna de Bisutería – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

“Yo amo mi clase, a mí me cambió la vida AMA. Llegué con depresión y ahora soy feliz en mi clase; gozamos y aprendemos”. Compartió Rosy.

El vínculo entre compañeras es tan fuerte que varias coinciden en que este espacio se ha convertido en parte esencial de su rutina emocional.

Tecnología para la autonomía diaria

Otro de los pilares formativos es computación. Ahí, alumnos que antes dependían de hijos o nietos para realizar trámites digitales hoy manejan herramientas básicas y avanzadas.

“Yo nunca había tenido la oportunidad de estudiar computación. Mis nietas me enseñan, pero no tienen paciencia. Aquí, con el profesor, estoy aprendiendo y divirtiéndome muchísimo”, aseguró Magda Menchaca, quien cursa la materia de computación.

“Aquí he encontrado mucho amor, mucha paciencia. El venir a aprender es volver a vivir”, comentó, por su parte, Ricardo Vaca, otro alumno de computación.

Su llamado es claro: que más adultos mayores pierdan el miedo y se reintegren al aprendizaje.

Para muchas de estas personas, la tecnología dejó de ser una barrera y comenzó a ser una herramienta para recuperar independencia.

Un modelo diseñado para esta etapa de vida

Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica – Foto: Germán Díaz Hampshire / siete24.mx

El Centro AMA se sostiene sobre un enfoque gerontológico: educación pensada para adultos mayores. No se busca homogeneizar ni exigir bajo parámetros escolares tradicionales, sino respetar ritmos, atender necesidades físicas y emocionales, y fortalecer habilidades que impactan su vida diaria.

“Nuestra propuesta es que el adulto mayor tenga siempre una salud cognitiva. También atendemos la parte emocional y la parte física. Es un espacio donde todos nos sentimos seguros y acogidos”, explicó Claudia Estrella Sánchez, coordinadora académica del Centro AMA.

Las materias abarcan tecnología, idiomas, humanidades, activación física y bienestar emocional, además de talleres mensuales especializados como Photoshop, inteligencia artificial y automaquillaje.

Una nueva manera de envejecer en México

Desde su apertura en febrero de 2025, el proyecto ha ido creciendo con 74 alumnos que han encontrado aquí no solo clases, sino una red de apoyo. El propósito es romper estigmas y construir una vejez activa.

“No hay edad para dejar de aprender. Aquí encontramos un lugar que honra su experiencia y que les da el lugar que merecen. Queremos romper el estereotipo de que ya no son útiles”, dejó en claro Denisse Ugalde Alegría, presidenta del Consejo Directivo del Centro AMA.

El centro ofrece también tardeadas, paseos y espacios recreativos que fortalecen la vida social de sus participantes. Lo que ocurre en sus salones no es menor: personas que habían dejado de creer en sí mismas ahora redescubren talentos, retoman proyectos y amplían su círculo de amistades.

AMA no solo enseña; acompaña, escucha y revitaliza. Cada clase, cada taller y cada risa compartida confirman que el aprendizaje sigue siendo un motor de vida a cualquier edad.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH