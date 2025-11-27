Ciencia alerta: ultraprocesados afectan a familias en la salud

Ciudad de México.- La revista The Lancet presentó la serie “Alimentos Ultraprocesados y Salud Humana”, un trabajo que reunió a especialistas de Brasil, Chile y México, para analizar las consecuecias de ingerir constantemente estos productos.

Los expertos muestran cómo los productos ultraprocesados desplazan las dietas tradicionales y dañan la salud, pero también abren nuevas rutas para recuperar hábitos que fortalecen a las familias.

La evidencia se comparte en una videoconferencia organizada por COLANSA, Nupens de la Universidad de São Paulo, el INTA de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Salud Pública y El Poder del Consumidor.

Los investigadores explican que este fenómeno ya es uno de los retos más fuertes para la salud pública del siglo XXI.

La expansión silenciosa de los ultraprocesados.

Los especialistas describen un escenario sostenido. Estos productos avanzan porque son accesibles, muy publicitados y diseñados para generar consumo frecuente. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señala que la serie de The Lancet analiza políticas aplicadas en varios países para reducir su impacto.

Los documentos muestran estrategias que frenan el consumo de alimentos altos en azúcares, grasas y sodio. También destacan la necesidad de crear políticas más amplias que atiendan todo el sistema alimentario. Esto incluye producción, mercadeo, etiquetado y ambientes de consumo.

Otro de los textos subraya que la industria de ultraprocesados participa activamente en la configuración del entorno alimentario. Los expertos consideran urgente una respuesta global que coloque la salud pública en el centro de las decisiones.

La influencia de la industria en las políticas alimentarias

Los investigadores advierten que las grandes corporaciones del sector ejercen presión en muchos gobiernos. Esto favorece regulaciones laxas y mecanismos de autorregulación que, según los especialistas, no protegen a la población.

Calvillo afirma que existe una red transnacional de actores que incide en procesos legislativos y académicos. Esta red impulsa iniciativas que, en la práctica, bloquean medidas que buscan reducir el consumo de ultraprocesados.

Para los expertos, este es uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia sistemas alimentarios más seguros.

La serie de The Lancet propone que la vigilancia gubernamental sea más sólida. También recomienda frenar los conflictos de interés que influyen en la investigación y la regulación.

Brasil, Chile y México ofrecen experiencias útiles porque han implementado políticas de etiquetado, impuestos o restricciones publicitarias con resultados visibles.

El mensaje de los especialistas no se limita a señalar riesgos.

Los expertos coinciden en que las familias pueden recuperar prácticas que conectan con sus raíces: cocinar en casa, reforzar la educación alimentaria y elegir opciones frescas cuando sea posible.

Organizaciones civiles en México impulsan proyectos de formación culinaria en escuelas y comunidades rurales.

Estos esfuerzos acompañan las políticas públicas y muestran que los cambios culturales comienzan en espacios cotidianos.

Los investigadores enfatizan que esta transformación requiere voluntad colectiva.

Gobiernos, escuelas, familias y productores pueden crear un ecosistema que valore los alimentos reales.

La ciencia ya ofrece rutas claras; ahora toca caminar hacia sistemas que protejan la salud y celebren la diversidad gastronómica.

ARH