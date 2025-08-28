Ciudad de México.- Recientemente, medios de comunicación internacionales difundieron información de un “robot gestante”, capaz de llevar un embarazo humano.

El científico mexicano Alejandro Aguilera Castrejón, egresado de la UNAM y pionero en ectogénesis; aclara que esta información es engañosa y falsa.

En su laboratorio, El líder de grupo en el Campus Janelia del Instituto Médico Howard Hughes. Virginia, Estados Unidos y dedicado al desarrollo ex utero de mamíferos y en embriones derivados de células madre. ha trabajado casi una década con úteros artificiales para ratones, pero aún estamos lejos de lograrlo en humanos.

“En ratones, podríamos avanzar en 10 o 20 años, pero los humanos son mucho más complejos”, explica en entrevista con Siete24 Noticias.

Lo que sí hace la ciencia.

Aguilera Castrejón y su equipo mantienen embriones de ratón fuera del útero materno en condiciones controladas.

Además, este logro permite estudiar el desarrollo embrionario de manera más detallada inclusos sus avances han sido publicados en la revista Nature.

Asimismo, a tecnología que se usa en estos experimentos se asemeja a la idea de un robot gestante, pero requiere intervención humana y supervisión constante.

Además, el investigador mexicano dijo en entrevista con siete 24, que incluso en China, donde la ciencia avanza rápidamente, la investigación con embriones humanos enfrenta fuertes regulaciones éticas.

“No puedes tomar un embrión humano y usarlo para experimentar sin aprobaciones de universidades, gobiernos y organismos internacionales”, aclara el científico.

La investigación científica exige paciencia, ética y transparencia.

“El robot gestante sigue siendo ciencia ficción”, afirma Aguilera Castrejón.

Además, su trabajo muestra que la ciencia puede avanzar con seguridad y responsabilidad, y que cada logro real merece ser comprendido y respetado.

A su vez, Aguilera Castrejón advierte que los medios de comunicación deben verificar antes de publicar para evitar falsas expectativas en la sociedad y desinformación.

ARH