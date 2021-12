¿Cierran escuelas por Ómicron en México?… esto dice López Gatell

Ciudad de México.— El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) realiza pruebas de tamizaje de un caso para confirmar o descartar el que podría ser el primero de la variante Ómicron de Covid-19 en México.

Durante la tarde del jueves, diversos medios de comunicación informaron que el caso analizado en el InDRE corresponde a un viajero proveniente de Sudáfrica.

Hay un caso sospechoso en México de #Ómicron, la nueva variante de #COVID19, que ya es analizado en el #INDRE. Esto es lo que se sabe hasta el momento: pic.twitter.com/peeleThltP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 3, 2021

Por la noche el gabinete de Salud del Gobierno federal sostuvo su reunión semanal, sin embargo, al terminar el encuentro, no hubo una declaración al respecto.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo esta semana que daban “por hecho” que la nueva variante Ómicron llegará a México, aunque sostuvieron que la efectividad de las vacunas “sigue siendo vigente”.

“Podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variables predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países”, dijo López-Gatell.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no “espantarse” sobre los efectos de la nueva variante de Covid toda vez que aún no se sabe con certeza su gravedad.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

La variante Ómicron fue detectada por primera vez en Sudáfrica y de acuerdo a estudios preliminares posee variaciones que la hacen más transmisible.

Ante ello países, principalmente de Europa, han adoptado medidas como el cierre de fronteras.

En tanto, el gobierno de México ha descartado tomar una decisión en ese sentido.

