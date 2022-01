Claudia Sheinbaum recibe vacuna de refuerzo contra el Covid-19

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió esta mañana al Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), en la Alcaldía Tlalpan, para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Hoy concluimos con la vacunación de refuerzo contra Covid-19 para personas de 50 a 59 años. Acude a la sede más cercana a tu domicilio”, publicó la mandataria esta mañana en su cuenta de Twitter, desde donde invitó a los ciudadanos capitalinos a aplicarse la vacuna de refuerzo contra el coronavirus.

Hoy concluimos con la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años. Acude a la sede más cercana a tu domicilio. Consulta la información aquí: https://t.co/3I9PxuutB7 pic.twitter.com/XC3B3L5ur2 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 26, 2022

Sheinbaum previamente se había aplicado el esquema completo de Pfizer-Biontech, pero en esta ocasión recibió la de AstraZeneca. La sede a la que acudió este miércoles la Jefa de Gobierno, el Inmegen, es una de las 10 habilitadas para el refuerzo de personas de 50 a 59 años de edad.

Desde el martes 18 de enero y hasta hoy miércoles 26, en la Ciudad de México se van a aplicar más de un millón de dosis de refuerzo a personas de entre 50 y 59 años de edad.

Fue el pasado martes cuando la mandataria capitalina dio a conocer que acudiría a aplicarse el biológico este 26 de enero: “A mí me toca el próximo miércoles, no mañana sino hasta el otro miércoles, porque soy S, tengo 59, entonces me toca el 26. Ya estaremos viendo la sede donde nos toca”, señaló la funcionaria.

“De igual manera, que cada quien ubique en qué sede le corresponde, qué día le corresponde y se están mandando los mensajes SMS, como ya saben, para que puedan llegar a la hora que les corresponde”, informó en aquel momento Sheinbaum.

