Clausura Profepa centro de acopio de residuos peligrosos biológico-infecciosos en Puebla

Chilpancingo.- La pandemia ha puesto bajo un doble cerco a las comunidades parroquiales de localidades empobrecidas al lidiar con el virus y la crisis económica: se asfixian entre su supervivencia y la caridad que les obliga a ayudar a sus pueblos. Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa, manifiesta su preocupación: “Nos va llegando la crisis, nos va cercando la pandemia, pero no tenemos ningún recurso extra para esta emergencia”.

Confiados en la providencia y la caridad de la gente, los sacerdotes y el obispo de la golpeada región guerrerense realizan su ministerio afrontando diferentes desafíos: el descrédito de mucha gente al coronavirus, la indiferencia frente a las medidas de cuidado, la rebeldía ante las sugerencias de los pastores, la crisis económica y la desbordada inseguridad:

“Ya nos hemos enfrentado a esto: son las mismas personas las que no se quieren disciplinar a las medidas que nos han dado las autoridades sanitarias. Muchas de ellas no creen en el coronavirus, siguen celebrando sus fiestas a pesar de las recomendaciones de los propios sacerdotes. Creo que el gran reto que tenemos es el de educar más a las personas pues mucha gente aún no ha hecho caso”.