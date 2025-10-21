Clics que se vuelven escudos: una alerta digital ayuda a salvar a la infancia

Ciudad de México.- En un mundo donde la tecnología se ha convertido en parte esencial de la vida cotidiana, también ha surgido la necesidad de usarla con conciencia para proteger a los más vulnerables.
Durante el ciclo 2024-2025, la organización Te Protejo México implementó el Esquema de Clasificación Universal.
Además que es, una herramienta que permite identificar, clasificar y canalizar contenido relacionado con el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
La implementación de este sistema representa un avance histórico en la precisión del análisis digital, la cooperación internacional y la capacidad de respuesta ante uno de los delitos más graves que amenaza a la niñez.
Entre 2022 y 2025, la organización recibió más de 13 reportes sospechosos, y el número de víctimas identificadas se multiplicó por diez en tan solo tres años.
Cada imagen revisada y cada canalización no solo reflejan un procedimiento técnico, sino un acto de compromiso y humanidad en favor de entornos digitales más seguros.
Un lenguaje común para proteger mejor.
El nuevo marco de clasificación permitió unificar la terminología entre sectores gubernamentales, tecnológicos, sociales y legales, lo que dio mayor claridad al trabajo de detección.
Por ejemplo, el sistema distingue entre Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y Material de Explotación Sexual Infantil (MESI).
Cuyos, términos que ayudan a establecer protocolos más precisos y acciones adecuadas ante cada caso.
Cooperación internacional reforzada.
Te Protejo México forma parte de la red global INHOPE, lo que ha fortalecido la coordinación con plataformas digitales, autoridades y líneas de reporte de otros países.
Gracias a ello, la proporción de reportes canalizados internacionalmente aumentó de manera significativa.
Consolidando un enfoque global en la protección de la infancia frente a los riesgos digitales.
Frente a nuevos desafíos digitales.
Te puede interesar: Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
La organización también actualizó su metodología e integró categorías que responden a amenazas emergentes, como el contenido sintético o manipulado mediante inteligencia artificial.
Solo entre 2024 y 2025, el 91 % del material atendido correspondió a imágenes realistas, lo que evidencia la complejidad del entorno digital actual y la urgencia de actuar con herramientas eficaces.
Una cifra que representa una alerta viva.
De acuerdo con Te Protejo México, más de 13 mil reportes en tres años no son solo estadísticas.
Son llamados de auxilio, son vidas que pueden ser protegidas gracias a la colaboración entre ciudadanos, autoridades y organizaciones.
Además, el organismo subraya que esta labor requiere del compromiso de todos: usuarios responsables, plataformas digitales vigilantes y autoridades comprometidas.
“La infancia merece entornos digitales seguros. Hoy, la protección ya no es tarea de unos pocos. Cada clic puede convertirse en escudo”, señaló.
Este informe demuestra que la tecnología, usada con conciencia y propósito, puede convertirse en aliada de la protección.
Ahora el reto es mantener el impulso: divulgar, colaborar y actuar juntos para garantizar un mundo digital libre de violencia sexual hacia la niñez.
ARH
Dignidad Humana
Tartamudez en niños y adultos: causas, tratamientos y apoyo familiar
Ciudad de México.— Cuando Sofía escuchó a su hijo pronunciar su propio nombre con dificultad, notó cómo cada sílaba parecía un obstáculo. La voz se trababa, los sonidos se repetían y su gesto reflejaba frustración. Situaciones como esta son comunes en familias que enfrentan la tartamudez, un trastorno del habla que afecta la comunicación, la autoestima y las relaciones interpersonales.
¿Qué es la tartamudez y cómo se manifiesta?
De acuerdo con especialistas, la tartamudez es una alteración del habla que provoca interrupciones o bloqueos en la fluidez verbal. Generalmente inicia en la infancia y desaparece en la mayoría de los casos, aunque algunas personas continúan presentando disfluencias en la adultez.
Se clasifica en dos tipos principales:
- Tartamudez del desarrollo: aparece en la infancia mientras el niño aprende a hablar.
- Tartamudez neurogénica: surge tras un golpe en la cabeza, accidente cerebrovascular o traumatismo cerebral.
Otros factores que pueden desencadenarla son estrés, eventos traumáticos, presión familiar y predisposición genética.
La tartamudez, indican expertos, afecta más a los hombres que a las mujeres, impactando entre el 5 y 10 por ciento de los niños de 5 a 7 años, de los cuales el 75 por ciento supera la condición en la adultez. Entre el 1 y 3 por ciento seguirá con disfluencias en la vida adulta.
Señales de alerta
Entre los signos más frecuentes se incluyen ansiedad al hablar, repetición de sílabas o palabras, dificultad para iniciar frases, estiramiento de sonidos, pausas prolongadas, movimientos repetitivos de la cabeza, rigidez corporal y temblores de labios o mandíbula. En situaciones de estrés o prisa, estos episodios pueden incrementarse.
La doctora María Florencia Assaneo, investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, explica que la tartamudez afecta el aparato motor del habla y que no existe una sílaba única que repitan todos los pacientes. Una de las palabras que suele generar mayor ansiedad es el propio nombre.
@holaeedu #greenscreen #holaeedu #elchicoquetartamudea #tartamudez ♬ sonido original – Eduardo Guzmán
Impacto social y emocional
La tartamudez puede provocar aislamiento, temor a expresarse y convertirse en blanco de burlas o críticas. Por ello, el acompañamiento familiar y escolar resulta fundamental para prevenir complicaciones emocionales y sociales.
Diagnóstico y tratamiento
El diagnóstico requiere la evaluación de un especialista en trastornos del lenguaje, quien determina la frecuencia y los patrones del tartamudeo. El tratamiento varía según cada caso e incluye técnicas para controlar la respiración, hablar más despacio y simplificar el lenguaje.
Las terapias recomendadas combinan terapia del habla y cognitivo-conductual, y el acompañamiento familiar resulta esencial en niños. El Centro Neurológico y diversas unidades médicas cuentan con equipos multidisciplinarios certificados en neurología y lenguaje, capacitados para ofrecer atención con calidad y calidez.
La doctora María del Carmen Rojas Sosa, coordinadora de programas médicos en la División de Unidades de Rehabilitación del IMSS, subraya que los niños con trastornos del lenguaje pueden recuperarse completamente cuando no existen alteraciones sensoriales, motoras o cerebrales asociadas.
Disfemia: un fenómeno temporal en la infancia
La disfemia afecta a un porcentaje de niños y desaparece de manera espontánea en la mayoría de los casos. Según la doctora Assaneo, esta condición es reversible y no todos los niños que tartamudean continuarán haciéndolo en la adultez.
Estrategias y adaptaciones
Algunas situaciones reducen los episodios de tartamudez, como cantar, hablar al mismo tiempo que otra persona o modificar el tono de voz. Hay quienes desarrollan estrategias propias para comunicarse, mientras que otros recurren a dispositivos de eco o enmascaramiento auditivo, con efecto temporal.
Algunos pacientes consideran la tartamudez una característica personal y viven plenamente sin que afecte su vida cotidiana. Cuando interfiere con la calidad de vida, los especialistas recomiendan intervención profesional.
Trastornos del lenguaje y rehabilitación
Los trastornos de pronunciación y la tartamudez son comunes en niños y pueden afectar la articulación, la fluidez y la formación de frases. La falta de vocabulario, la estructura deficiente de las frases y la dificultad para expresar ideas alertan sobre un posible trastorno del lenguaje.
Preguntas frecuentes
- ¿La tartamudez es por nervios? La ansiedad puede agravar los síntomas, pero no es la causa principal.
- ¿Desaparece sola en la niñez? En la mayoría de los casos de tartamudez del desarrollo sí. Si persiste o genera malestar, conviene intervenir.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX
Ciudad de México.- En la CDMX, la rutina de cocinar o calentar agua con gas se ve marcada por cifras preocupantes: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de octubre de 2025, se registraron 77 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) advierte que muchas de esas tragedias se pueden evitar con medidas simples y mantenimiento adecuado.
El HCB ha identificado que las causas más frecuentes de los accidentes son conexiones defectuosas o mangueras no certificadas, además de tanques deteriorados o que se llenan
Este año se atendieron 188 flamazos en viviendas, 27 en negocios establecidos y 3 en comercio informal en vía pública.
Durante una demostración en la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, en la alcaldía Benito Juárez, se explicó que cada litro de gas LP líquido se puede expandir a 200 litros de gas en estado vapor, una mezcla altamente explosiva.
Desde noviembre de 2024 el HCB lanzó el programa Bomberos en Casa para capacitar a las familias en revisión de instalaciones.
El gas LP es un combustible de uso cotidiano en casi todas las casas de la capital, pero “se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del HCB.
Cuando una fuga no se detecta, puede desencadenar una explosión repentina que daña vidas y patrimonios.
Te puede interesar: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Por eso, los bomberos exhortan a dar importancia revisar instalaciones, conectar equipos certificados y no usar mangueras de plástico improvisadas.
Por otro lado, la legislatura local ya impulsa revisar las leyes de distribución y transporte de gas LP.
Estas acciones no solo buscan sancionar fallas, sino proteger familias, negocios y puestos informales que también emplean este combustible para subsistir.
El HCB y las autoridades capitalinas ofrecen acciones concretas:
A través del programa “Bomberos en Casa” las familias pueden solicitar una inspección gratuita de gas y electricidad.
Se recomienda usar únicamente mangueras certificadas, reguladores con conexiones de bronce o latón, y tanques con menos de 10 años de uso que no estén llenados al 100%.
A nivel normativo, la aprobación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 busca regular transporte y distribución de gas LP para reducir riesgos.
ARH
CDMX
Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la capital
Ciudad de México.- La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, impulsará una propuesta enfocada en apoyar a las mujeres capitalinas, particularmente a madres trabajadoras y víctimas de violencia. Como parte del relanzamiento del PAN, la líder en la capital informó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será la creación de un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin abandonar el cuidado de sus hijos.
Madre de tres, Luisa Gutiérrez afirmó que el PAN quiere devolver a las mujeres las oportunidades que se han perdido en los últimos años, especialmente tras la desaparición de las estancias infantiles y la reducción de políticas públicas destinadas a la familia.
“¿Qué queremos para las mujeres? Que regresen las estancias infantiles. Queremos que haya un sistema de cuidado nacional integral que permita que las mujeres que hoy trabajamos y que tenemos hijos podamos irnos a trabajar tranquilas sabiendo que nuestros pequeños están muy bien cuidados”.
La propuesta incluye un modelo de atención para la primera infancia que contemple educación temprana, alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional, con enfoque en desarrollo infantil. Este esquema permitiría, dijo Gutiérrez, que las mujeres no tengan que elegir entre su vida profesional y el cuidado de sus hijos, dijo en declaraciones para Siete24.
“Hoy ya no queremos más mamás que tengan que decidir entre quedarse en su casa o verdaderamente ir a fortalecer la economía de su hogar o incluso su crecimiento profesional”.
Además de la atención a la infancia, el PAN capitalino también contempla rescatar y fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales han visto recortes o abandono institucional en los últimos años. “Queremos eso y también para aquellas mujeres que hoy lamentablemente viven violencia, rescatar todos los albergues de mujeres violentadas”, añadió.
TE PUEDE INTERESAR: El PAN se relanza como fuerza ciudadana
Apoyo y prevención para mujeres en situación de violencia
La dirigente panista destacó que la protección a las mujeres no debe limitarse a la atención de emergencias, sino a un esquema preventivo y sostenido que permita evitar que las mujeres regresen a entornos de riesgo. Con ello, el PAN busca retomar políticas de acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario que antes operaban bajo esquemas municipales o estatales.
Una propuesta que prioriza la vida familiar
El proyecto no es una medida aislada sino parte de un cambio en la línea de acción del partido. Luisa Gutiérrez sostuvo que Acción Nacional buscará reposicionarse como la fuerza política que pone en el centro a la familia y el desarrollo pleno de la mujer.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
Proponen justicia restaurativa para adolescentes en México
Ciudad de México.— El Senado de México analiza modificaciones a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes para incluir la justicia restaurativa y mecanismos que prioricen la reparación del daño y la reintegración social de jóvenes infractores.
Cambios en la Ley de Justicia Penal para Adolescentes
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para modificar los artículos 18, 21, 31 y 145 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La propuesta busca incorporar la justicia restaurativa y alternativas a la privación de libertad, con el objetivo de garantizar la reparación del daño y la reintegración social de los adolescentes en conflicto con la ley.
Mecanismos de justicia y reparación del daño
La iniciativa propone que las autoridades promuevan el uso temprano de herramientas de justicia restaurativa, incluyendo mediación, conciliación y círculos restaurativos. El enfoque prioriza la reparación integral del daño y la reintegración social, asegurando que la privación de libertad se considere solo cuando no sea posible aplicar estas alternativas.
Principios fundamentales de la justicia restaurativa
El modelo de justicia restaurativa se basa en la dignidad humana, el reconocimiento de la víctima, la corresponsabilidad del infractor y la participación de la comunidad. También establece que las autoridades deberán justificar por escrito la imposibilidad de utilizar mecanismos restaurativos antes de imponer sanciones privativas de libertad.
LEE Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes
Implementación judicial y extrajudicial
Los mecanismos restaurativos podrán aplicarse tanto en sede judicial como extrajudicial. La conducción estará a cargo de facilitadores certificados o autoridades competentes, garantizando la participación voluntaria de las partes y la reparación integral del daño.
Alternativas a la privación de libertad en contextos de vulnerabilidad
El coordinador de los senadores del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, explicó que la propuesta permite atender causas estructurales del delito y ofrece opciones a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o violencia. Los mecanismos incluyen mediación, círculos de diálogo y servicios comunitarios, contribuyendo al desarrollo social de los adolescentes y al fortalecimiento de sus vínculos familiares.
“Apostar por la justicia restaurativa y las alternativas a la privación de la libertad para adolescentes significa apostar por el futuro del país. La sociedad mexicana necesita políticas que reconozcan que el castigo no siempre genera justicia y que la verdadera reparación del daño se logra cuando las personas comprenden, asumen y transforman sus actos”, dijo.
Objetivo y alcance de la iniciativa
La iniciativa busca consolidar la justicia restaurativa dentro del sistema jurídico mexicano, priorizando la reparación del daño y la inclusión social de los adolescentes, y ofreciendo alternativas a la privación de libertad que contribuyan a la prevención de la reincidencia y la reintegración social.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX
Tartamudez en niños y adultos: causas, tratamientos y apoyo familiar
“Giselle”, el clásico del ballet, reinterpretado en una versión renovada
Normas de convivencia en parques para niños
Cuando las palabras tropiezan: relación entre la salud mental y el tartamudeo en la infancia
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cienciahace 2 días
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
-
Méxicohace 2 días
El derecho a decidir también es elegir ser mamá: Joana Guadarrama
-
Entretenimientohace 2 días
“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
-
Negocioshace 2 días
Trabajo remoto para madres: habilidades que necesitan para triunfar