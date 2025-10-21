Clics que se vuelven escudos: una alerta digital ayuda a salvar a la infancia

Ciudad de México.- En un mundo donde la tecnología se ha convertido en parte esencial de la vida cotidiana, también ha surgido la necesidad de usarla con conciencia para proteger a los más vulnerables.

Durante el ciclo 2024-2025, la organización Te Protejo México implementó el Esquema de Clasificación Universal.

Además que es, una herramienta que permite identificar, clasificar y canalizar contenido relacionado con el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

La implementación de este sistema representa un avance histórico en la precisión del análisis digital, la cooperación internacional y la capacidad de respuesta ante uno de los delitos más graves que amenaza a la niñez.

Entre 2022 y 2025, la organización recibió más de 13 reportes sospechosos, y el número de víctimas identificadas se multiplicó por diez en tan solo tres años.

Cada imagen revisada y cada canalización no solo reflejan un procedimiento técnico, sino un acto de compromiso y humanidad en favor de entornos digitales más seguros.

Un lenguaje común para proteger mejor.

El nuevo marco de clasificación permitió unificar la terminología entre sectores gubernamentales, tecnológicos, sociales y legales, lo que dio mayor claridad al trabajo de detección.

Por ejemplo, el sistema distingue entre Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y Material de Explotación Sexual Infantil (MESI).

Cuyos, términos que ayudan a establecer protocolos más precisos y acciones adecuadas ante cada caso.

Cooperación internacional reforzada.

Te Protejo México forma parte de la red global INHOPE, lo que ha fortalecido la coordinación con plataformas digitales, autoridades y líneas de reporte de otros países.

Gracias a ello, la proporción de reportes canalizados internacionalmente aumentó de manera significativa.

Consolidando un enfoque global en la protección de la infancia frente a los riesgos digitales.

Frente a nuevos desafíos digitales.

La organización también actualizó su metodología e integró categorías que responden a amenazas emergentes, como el contenido sintético o manipulado mediante inteligencia artificial.

Solo entre 2024 y 2025, el 91 % del material atendido correspondió a imágenes realistas, lo que evidencia la complejidad del entorno digital actual y la urgencia de actuar con herramientas eficaces.

Una cifra que representa una alerta viva.

De acuerdo con Te Protejo México, más de 13 mil reportes en tres años no son solo estadísticas.

Son llamados de auxilio, son vidas que pueden ser protegidas gracias a la colaboración entre ciudadanos, autoridades y organizaciones.

Además, el organismo subraya que esta labor requiere del compromiso de todos: usuarios responsables, plataformas digitales vigilantes y autoridades comprometidas.

“La infancia merece entornos digitales seguros. Hoy, la protección ya no es tarea de unos pocos. Cada clic puede convertirse en escudo”, señaló.

Este informe demuestra que la tecnología, usada con conciencia y propósito, puede convertirse en aliada de la protección.

Ahora el reto es mantener el impulso: divulgar, colaborar y actuar juntos para garantizar un mundo digital libre de violencia sexual hacia la niñez.

ARH