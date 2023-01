Cofepris alerta por consumo de Prostalif, por registro sanitario manipulado

Ciudad de México.- Por no contar con un registro sanitario manipulado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta ante el riesgo de consumir el producto denominado Prostalif, supuestamente como tratamiento para el agrandamiento de próstata.

“No debe ser consumido, pues representa un peligro a la salud”, señaló la dependencia en un comunicado.

Además de ostentar un registro sanitario falso, al menos en dos ocasiones presentó al público permisos de publicidad que corresponden a otros productos.

“Lo cual derivará en las acciones legales correspondientes”, señaló la dependencia.

#AlertaSanitaria ⚠️Cofepris alerta sobre Prostalif por registro sanitario manipulado y permisos de publicidad ajenos, carece de estudios técnicos que avalen su calidad, seguridad y eficacia https://t.co/nKcvjgUMUR pic.twitter.com/GkvSNcVb3j — COFEPRIS (@COFEPRIS) January 24, 2023

La Cofepris advirtió que al producto se le atribuyen falsamente propiedades para el tratamiento de alteraciones provocadas por el agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna); sin embargo, no existe evidencia que respalde estas afirmaciones.

Este producto se comercializa en la página electrónica https://prostalif.com.mx/, así como en diversas páginas y plataformas de venta por internet; además, se promociona en medios de comunicación como medicamento herbolario.

