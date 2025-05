Colectivo Mujeres de México rechaza iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato

Ciudad de México.- “¡Basta ya! Dejen de matar, dejen a la población en paz”. Así lo exigió esta mañana Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, al ofrecer un mensaje contundente, en conferencia de prensa, sobre la situación de violencia que vive el país.

El Obispo subrayó que la Iglesia no dialoga con asesinos. Lo dijo con claridad: “Con asesinos no se puede dialogar”, afirmó. Aclaró que su papel es mediar, no negociar.

“Nosotros mediamos. Yo he dicho la palabra mediar, y con asesinos no se puede dialogar y si hay que ponerse de rodillas para que dejen de matar, nos pondremos los Obispos de rodillas. Pero desde aquí les decimos ¡Basta ya! ¡dejen de matar! Dejen a la población en paz, pero no vamos a ceder con el plomo en la mano”.

Monseñor Acero reiteró el compromiso de la Iglesia con las víctimas, muchas de las cuales no tienen voz en los medios. “Recordamos a todas las víctimas silenciosas de la violencia, víctimas que quizá no están saliendo en las portadas de los medios”, dijo. Agregó que el dolor de la sociedad no puede seguir normalizándose.

Monseñor Acero afirmó que la Iglesia busca ser una mediadora con el Evangelio en la mano. Añadió: “No solamente son Ximena y José. Detrás de estos nombres hay muchos otros. La Iglesia siempre va a ser mediadora, con el Evangelio en la mano, mediadora de paz”.

Construcción de paz como eje pastoral

Enfatizó que la misión pastoral de la Iglesia se fundamenta en la paz, no en la confrontación. “La violencia no se combate con más violencia, sino con diálogo, cercanía, escucha”, expresó. Y añadió una cita clave del nuevo pontífice: “El Papa nos ha pedido llevar al mundo una paz desarmada y desarmante”.

“Lo que buscamos es la reconciliación. No queremos promover el miedo. Nuestra misión es tender puentes, derribar muros y sembrar reconciliación”.

El obispo explicó que este compromiso no es abstracto. La paz se construye desde acciones concretas. “Podemos construir la paz ayudando a un migrante, visitando a un anciano, multiplicando gestos de cuidado y respeto”, dijo.

El mensaje también incluyó una convocatoria a la ciudadanía para sumarse al esfuerzo de pacificación desde lo cotidiano. “Ayudemos a quienes viven en la pobreza, a los que están solos, a los que sufren”, a atender la salud mental de los jóvenes, su falta de educación y oportunidades, pidió.

El obispo concluyó llamando a la esperanza: “Lo que queremos promover es la esperanza. No la resignación. No la costumbre de vivir entre el miedo y el silencio”.

Este pronunciamiento se da tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó un comunicado donde también exigió el fin de la violencia y rechazó la normalización del miedo.

