Colosio Riojas advierte que no será quien divida a la oposición

Nuevo León.- Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, se descartó para participar en la contienda rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, al argumentar que le falta madurar en todos los sentidos, además de que no será la persona que divida a la oposición.

Lo anterior, durante una conferencia realizada este lunes con estudiantes de la Universidad de Monterrey (U de M), a quienes dijo que tendría que declinar a una candidatura por factores profesionales y personales.

Luis Donaldo Colosio Riojas decarta buscar la candidatura presidencial por MC.



Sus razones:



1) Le falta más experiencia



2) Requiere construir un equipo



3) Mayor respaldo social



4) No quiere ser quien divida a la oposición



5) Quiere pasar tiempo con sus hijos



Como parte de sus motivos consideró que no era el tiempo adecuado y que no quería ser un factor que dividiera a la oposición que forma en el Frente Amplio por México (FAM).

“Mi respuesta es no por tres razones: la primera es que no es el momento adecuado, no nos olvidemos que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Y que sea un momento en donde tenga mayor confianza en la gente”, sostuvo frente a Agustín Basave, quien estuvo como moderador.

En segundo lugar, agregó, “porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de calibrar el rumbo de México” y agregó que no entrará en esas riñas.

Además, resaltó el alcalde regio que su vida personal y su familia tampoco se lo permitirían.

“Finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todas, pero quizá la más importante: mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos”.

