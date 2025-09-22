Comer con dignidad: el desafío de millones de familias mexicanas para llevar alimento a su mesa

Ciudad de México.- En nuestro país, uno de cada tres hogares enfrenta dificultades recientes para llevar comida suficiente a su mesa. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi reveló que 12.85 millones de familias reportaron inseguridad alimentaria durante los últimos tres meses.

Además, el dato expone una realidad nada alentadora.

En los resultados resaltan que el 33 por ciento de los hogares mexicanos experimenta hambre o limitaciones para acceder a alimentos, a pesar de los apoyos sociales, el envío constante de remesas y el incremento en el salario mínimo.

Foto: Save the Children

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso regular a alimentos nutritivos e inocuos.

Este fenómeno no solo compromete la salud, también afecta la capacidad de las personas para estudiar, trabajar y mantener una vida plena.

Diego Arias, del Banco Mundial, advirtió que las consecuencias son profundas: el hambre perpetúa ciclos de pobreza y marginación, debilitando la participación social y económica de millones de personas.

Foto: Comedores comunitarios CDMX

El estado de Guerrero, el más afectado.

La encuesta del Inegi mostró contrastes claros entre los estados. Guerrero ocupó el primer lugar en inseguridad alimentaria, con 57% de los hogares en esa situación, mientras Aguascalientes registró la menor proporción, con 19.1%.

Estas cifras reflejan cómo la desigualdad territorial agudiza las carencias: mientras en algunas regiones las familias todavía producen alimentos para autoconsumo, en otras dependen por completo de ingresos limitados y apoyos externos.

Te puede interesar: Avance médico devuelve confianza y autonomía a personas con Parkinson

Foto: UNICEF.

El estudio también reveló prácticas extremas. Más de 816 mil hogares (6.4%) admitieron que tuvieron que pedir dinero o mandar a trabajar a sus hijos en edad escolar para conseguir comida.

En 3.72 millones de hogares (29%), algún adulto sintió hambre y no comió, y en 2.68 millones (20.8%) alguien dejó de alimentarse todo un día.

Estos números visibilizan lo doloroso que resulta el hambre cotidiana, más allá de las estadísticas.

Por su parte, el investigador Uberto Salgado Nieto, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destacó que México vive una incongruencia.

Foto: CDMX

Además, destacó que mientras millones padecen hambre, el país ocupa los primeros lugares en obesidad y diabetes.

Este fenómeno responde a la desigualdad social, la pobreza y la disponibilidad de alimentos ultraprocesados frente a la escasez de opciones nutritivas y asequibles.

Cada número detrás de las encuestas representa una familia que enfrenta el dilema de comer o dejar de hacerlo.

Foto: CEDA CDMX

Pese a la adversidad, las comunidades mexicanas también muestran resiliencia: trueque, autoconsumo y redes solidarias permiten que miles sobrevivan.

Para otros conocedores del tema, el reto es mayúsculo: garantizar que cada hogar en México pueda comer con dignidad y sin miedo al hambre.

ARH