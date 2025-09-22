México
Comer con dignidad: el desafío de millones de familias mexicanas para llevar alimento a su mesa
Ciudad de México.- En nuestro país, uno de cada tres hogares enfrenta dificultades recientes para llevar comida suficiente a su mesa. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi reveló que 12.85 millones de familias reportaron inseguridad alimentaria durante los últimos tres meses.
Además, el dato expone una realidad nada alentadora.
En los resultados resaltan que el 33 por ciento de los hogares mexicanos experimenta hambre o limitaciones para acceder a alimentos, a pesar de los apoyos sociales, el envío constante de remesas y el incremento en el salario mínimo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso regular a alimentos nutritivos e inocuos.
Este fenómeno no solo compromete la salud, también afecta la capacidad de las personas para estudiar, trabajar y mantener una vida plena.
Diego Arias, del Banco Mundial, advirtió que las consecuencias son profundas: el hambre perpetúa ciclos de pobreza y marginación, debilitando la participación social y económica de millones de personas.
El estado de Guerrero, el más afectado.
La encuesta del Inegi mostró contrastes claros entre los estados. Guerrero ocupó el primer lugar en inseguridad alimentaria, con 57% de los hogares en esa situación, mientras Aguascalientes registró la menor proporción, con 19.1%.
Estas cifras reflejan cómo la desigualdad territorial agudiza las carencias: mientras en algunas regiones las familias todavía producen alimentos para autoconsumo, en otras dependen por completo de ingresos limitados y apoyos externos.
El estudio también reveló prácticas extremas. Más de 816 mil hogares (6.4%) admitieron que tuvieron que pedir dinero o mandar a trabajar a sus hijos en edad escolar para conseguir comida.
En 3.72 millones de hogares (29%), algún adulto sintió hambre y no comió, y en 2.68 millones (20.8%) alguien dejó de alimentarse todo un día.
Estos números visibilizan lo doloroso que resulta el hambre cotidiana, más allá de las estadísticas.
Por su parte, el investigador Uberto Salgado Nieto, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destacó que México vive una incongruencia.
Además, destacó que mientras millones padecen hambre, el país ocupa los primeros lugares en obesidad y diabetes.
Este fenómeno responde a la desigualdad social, la pobreza y la disponibilidad de alimentos ultraprocesados frente a la escasez de opciones nutritivas y asequibles.
Cada número detrás de las encuestas representa una familia que enfrenta el dilema de comer o dejar de hacerlo.
Pese a la adversidad, las comunidades mexicanas también muestran resiliencia: trueque, autoconsumo y redes solidarias permiten que miles sobrevivan.
Para otros conocedores del tema, el reto es mayúsculo: garantizar que cada hogar en México pueda comer con dignidad y sin miedo al hambre.
México
Avance médico devuelve confianza y autonomía a personas con Parkinson
Ciudad de México.- La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta el sistema nervioso central y deteriora el control del movimiento. Sus síntomas más comunes incluyen temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y, en fases avanzadas, problemas cognitivos.
En México, se estima que alrededor de 500 mil personas viven con Parkinson, principalmente entre los 45 y 60 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
Ante esto, la Secretaría de Marina (Semar) logró realizar dos cirugías de estimulación cerebral profunda usando por primera vez en el país el sistema de estereotaxia Leksell Vantage, una tecnología de precisión milimétrica que promete transformar vidas.
Semar, mediante su Centro Médico Naval, implantó electrodos en regiones específicas del cerebro que controlan el movimiento.
Estos electrodos envían impulsos eléctricos que han mostrado reducir temblores, rigidez y contracciones musculares en pacientes con Parkinson avanzado.
El sistema tridimensional de estereotaxia Leksell Vantage permitió ubicar el punto exacto de intervención con seguridad y precisión.
El procedimiento estuvo dirigido a personas con diagnóstico de Parkinson de más de cuatro años, cuyos síntomas motores eran graves y no respondían suficientemente a otros tratamientos.
Un equipo multidisciplinario evaluó cada caso: neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería.
El Parkinson afecta progresivamente la autonomía: al disminuir la capacidad motora, muchos pacientes dependen de medicamentos y de terceros para tareas cotidianas.
Con intervenciones como esta, se ha logrado:
Menor dependencia de medicamentos.
Mejora de la movilidad y de la capacidad para realizar actividades diarias.
Aumento de la calidad de vida y la confianza personal.
Además, México registra una incidencia creciente: en 2014 fue de 8.2 por cada 100 mil habitantes, y llegó a más de 12 casos por cada 100 mil personas, algunos años posteriores.
También se reporta que la mortalidad relacionada con Parkinson se mantuvo estable en las últimas décadas, pero las muertes se concentran entre personas mayores, sobre 70 años, y en hombres.
El uso del sistema Leksell Vantage coloca al Sistema de Sanidad Naval en la vanguardia tecnológica médica. Ofrece no solo una alternativa nueva, sino una esperanza renovada para quienes han vivido largos tratamientos sin resultados suficientes.
Las cirugías exitosas de Semar demuestran que México puede adoptar equipamientos de alta complejidad que mejoran significativamente la vida de pacientes con Parkinson avanzado.
Además la Semar puede servir como catalizador para iniciativas más amplias: mayor formación de especialistas, mejor cobertura de estos tratamientos, campañas públicas para reconocimiento temprano, y políticas que garanticen que la tecnología médica de punta trabaje al servicio de la población más vulnerable.
México
Desarrollan estudiantes mexicanos estetoscopio con IA: detecta males cardiacos
Ciudad de México.- Un grupo de estudiantes e investigadores diseñaron un estetoscopio digital con inteligencia artificial que detecta irregularidades cardiacas con 96% de precisión, marcando un avance humano y científico.
El nuevo aparato procesa sonidos cardiacos mediante redes neuronales y los convierte en señales visibles en una pantalla.
Su precisión permite identificar ruidos asociados con insuficiencia cardiaca, lo que abre un camino para el prediagnóstico.
Foto: IPN
A diferencia de los estetoscopios convencionales, este modelo emplea un micrófono, un microprocesador y una batería recargable vía USB. Además, integró una carcasa de polímero impresa en 3D.
Estudiantes y profesores unidos por la salud
El desarrollo fue liderado por la doctora Diana Bueno Hernández y el doctor José Alberto Zamora Justo, ambos de la UPIBI (IPN). También participó Víctor Manuel Arena Cantoran, estudiante de Ingeniería Biomédica que logró titularse gracias a este proyecto.
El equipo explicó que el objetivo no fue sustituir la labor médica, sino apoyar al personal de salud con una herramienta accesible, portátil y de bajo costo que complementa la atención a los pacientes.
Foto: IPN
Innovación con rostro humano.
Los investigadores destacaron que planean ampliar el diseño para exámenes pediátricos y clasificaciones más específicas de enfermedades.
Estas mejoras buscan atender a un país donde las afecciones cardiacas siguen como principal causa de muerte.
En un contexto mundial con dispositivos similares, este desarrollo sobresalió por ser completamente autónomo.
Además, iniciará su proceso de patente, consolidando el aporte social y científico de la institución.
Foto: IPN
Ciencia mexicana con impacto positivo.
Los creadores compartieron su satisfacción al generar tecnología de vanguardia que contribuye al bienestar social.
Su labor muestra cómo la unión de estudiantes y profesores puede transformar la medicina, acercando soluciones humanas a quienes más las necesitan.
CDMX
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos
Ciudad de México.— La Plaza Tlaxcoaque fue escenario de un anuncio que marca un cambio en la forma en que la Ciudad de México enfrenta su vulnerabilidad sísmica. Entre recuerdos de los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, que arranca con la demolición de dos edificios dañados en la calle Fray Servando. La meta es prevenir tragedias y recuperar espacios para convertirlos en vivienda segura para miles de familias.
Primer paso hacia la prevención
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el proyecto busca pasar de la reacción ante desastres a una política preventiva. Los edificios de Fray Servando 172 y 174, levantados en los años setenta sin los criterios de seguridad actuales, quedaron severamente dañados tras los sismos. Su demolición es el inicio de una ruta que priorizará inmuebles vulnerables para evitar riesgos de colapso.
El programa contempla diagnósticos técnicos, protocolos de intervención y soluciones que incluyen rehabilitación, reforzamiento, demolición o reconstrucción, según cada caso. Con ello se busca reducir la exposición de familias que todavía habitan en construcciones en deterioro.
Tlaxcoaque, de zona de riesgo a espacio de vida
La demolición de los edificios en Tlaxcoaque eliminará peligro estructural, también abrirá la posibilidad de levantar vivienda asequible. Autoridades explicaron que el predio podría integrarse a la reserva territorial de la ciudad para proyectos habitacionales. Otro de los objetivos es transformar un lugar en una zona de encuentro, hogar y comunidad.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que la intervención tendrá un costo de siete millones de pesos, financiado mediante un esquema de crédito fiscal. La intención es que donde hubo vacío y ruina surja una alternativa de vivienda digna.
Lecciones de la historia sísmica
El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, recordó que los edificios anteriores a 1985 no contaban con normativas modernas de resistencia sísmica. Muchos de ellos presentan sistemas estructurales inadecuados para la Ciudad de México, lo que vuelve inviable su rescate. La demolición y construcción de inmuebles nuevos con reglamentos estrictos es, en la mayoría de los casos, la solución más segura.
Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que en la ciudad existen decenas de inmuebles de alto riesgo, algunos habitados por familias que han vivido por generaciones entre muros frágiles. Calificó la intervención como un acto de justicia hacia la memoria de quienes perdieron la vida en los sismos y hacia las nuevas generaciones que merecen habitar sin miedo.
Reconstruir hogares, reforzar comunidad
El programa contempla alianzas con propietarios, universidades y organizaciones civiles para acelerar la atención de edificios en riesgo: se busca reforzar el tejido social y generar confianza en que la seguridad es un derecho que debe garantizarse.
Actualmente, seis edificios de Tlatelolco, así como inmuebles en Insurgentes Sur y San Antonio Abad, forman parte de la lista de próximas intervenciones. Cada caso será evaluado con base en criterios técnicos de vulnerabilidad estructural.
Una ciudad que aprende y se transforma
A casi cuatro décadas del sismo de 1985 y ocho años después del de 2017, la Ciudad de México apuesta por un modelo de prevención que combina seguridad estructural, construcción de vivienda y transformación urbana. Tlaxcoaque se perfila como ejemplo de cómo un espacio marcado por el riesgo puede renacer como comunidad viva.
Con este programa, las autoridades plantean una ruta que reduce riesgos, abre paso a hogares más seguros y a una ciudad que se reconstruye desde sus familias.
México
La cárcel no es depósito de descartados, es puente de regreso a la comunidad
Ciudad de México.- En su editorial Desde la Fe recordó que la justicia verdadera se construye abriendo caminos de reinserción, no levantando muros que condenan al olvido.
Una Puerta Santa detrás de barrotes.
Así mismo, El Jubileo 2025, marca un gesto inédito: la apertura de una Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia, en Roma. La esperanza también cruza barrotes.
De acuerdo con Editoral Desde la Fe, el Año Santo, proclamado bajo el lema “La esperanza no defrauda”, pidió caminos concretos de perdón, amnistía y reinserción.
Un desafío urgente para México.
En este sentido, en México, los datos reflejan una deuda pendiente. Al cierre de 2024 había 236,773 personas en prisión. Y más de un tercio seguía sin sentencia.
Además, la sobrepoblación en cárceles, reconocida por organismos oficiales, muestra que la seguridad no mejora con encierro sin procesos ágiles ni alternativas de reinserción verificables.
La Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la pena no es castigo aislado. Debe ser el camino hacia la rehabilitación y la responsabilidad compartida con la comunidad.
Foto: Desde la Fe
Así mismo, la cárcel de acuerdo con el medio, “no puede ser un depósito de descartados. Debe ser un puente hacia la comunidad y el futuro”, señaló.
Además, escribió; existen medidas probadas: defensoría efectiva desde el primer día.
Educación con certificaciones reales, atención a la salud mental, programas de adicciones y empleabilidad extramuros.
A su vez, externó que las visitas, acompañamiento espiritual y formación laboral son políticas de paz.
Reducen reincidencia, fortalecen familias y devuelven a las personas privadas de libertad la certeza de que su vida vale.
Además, la Editorial Desde la Fe, recordó que el próximo 24 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, se celebra el jubileo de quienes trabajan en cárceles del Valle de México.
