Como afecta el cambio climático en la depresión

Ciudad de México.- Las bajas temperaturas, los días nublados y el aumento de lluvias no sólo transforman el entorno: también alteran las emociones. De acuerdo con el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (Cepsi) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la demanda de atención psicológica creció 20 % entre septiembre y octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada fría.

“El frío, las lluvias y los días nublados generan un impacto emocional importante. Hay personas más vulnerables que presentan episodios de tristeza, irritabilidad o desmotivación”, explica Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Cepsi.

El especialista detalla que el repunte está vinculado con solicitudes por prevención del suicidio y trastornos emocionales asociados a los cambios climáticos, entre ellos la depresión invernal.

“Descuidar la salud mental puede derivar en migrañas, gastritis, colitis o insomnio”, advierte. “La salud mental es equilibrio entre familia, trabajo, escuela y recreación. Si una se altera, el cuerpo lo resiente”.

Un fenómeno que crece entre jóvenes.

Según cifras del Gobierno de México, los casos de ansiedad y depresión aumentaron de forma sostenida tras la pandemia, sobre todo entre jóvenes universitarios.

El cambio de estación y la falta de luz solar afectan el estado de ánimo, mientras que la presión académica incrementa conforme se acerca el cierre de semestre.

Un estudio del Newman Institute, aplicado a más de 13 mil adultos mexicanos, revela que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.

El dato muestra la urgencia de fortalecer la atención psicológica desde etapas tempranas.

El Cepsi ofrece atención psicológica gratuita o de bajo costo a la comunidad universitaria y al público en general. También promueve talleres de educación emocional y programas de prevención del suicidio abiertos a toda la población.

En estados como Guanajuato, los Centros de Integración Juvenil informan que seis de cada diez atenciones están relacionadas con ansiedad o depresión, lo que confirma que el fenómeno trasciende el ámbito académico.

Ante este escenario, legisladores mexiquenses y autoridades universitarias analizan estrategias para ampliar la cobertura psicológica en las facultades.

Entre las propuestas destacan:

Presencia permanente de psicólogos en cada plantel.

Creación de protocolos de actuación ante crisis emocionales.

Inclusión de la educación socioemocional en los planes de estudio.

También se plantea destinar recursos estatales para fortalecer los servicios de salud mental en universidades y detectar de forma temprana los casos de ansiedad, depresión y estrés académico.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 160 millones de latinoamericanos viven con algún trastorno mental, pero sólo una de cada cinco personas recibe tratamiento.

En países de ingresos medios y bajos, como México, entre 76 % y 85 % de quienes padecen trastornos mentales graves no acceden a atención profesional.

Las principales causas son la falta de recursos, la escasez de especialistas y el estigma social.

“El estigma mata. Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, concluye el doctor Rivas, especialista en psicología clínica.

