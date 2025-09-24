¿Cómo construir entornos de paz en las escuelas? la respuesta urgente frente a la violencia juvenil

Ciudad de México.- Esta semana, una tragedia sacudió al Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur de la UNAM: un estudiante de 19 años atacó con un arma blanca a un compañero de 16, quien perdió la vida; además lesionó a un trabajador antes de arrojarse desde un edificio. El agresor permanece hospitalizado en calidad de detenido. El hecho volvió a poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿de dónde nace la violencia y cómo propiciar entornos de paz en las escuelas?

Para la psicóloga Ana María Flores, consultora de Inclusión de la Red CCE por la Primera Infancia, lo ocurrido es extremo, pero no es un caso aislado. “En muchos países de Latinoamérica hemos normalizado la violencia. En México tenemos el caso del problema del narcotráfico, esto hace que la violencia se normalice en varios sectores de la sociedad: en los hogares, en las escuelas y hasta en el trabajo”.

Refirió que son varios factores, a los que también contribuye el modelo de liderazgo que tenemos en Latinoamérica, donde los líderes con frecuencia son personas violentas.

La violencia nace en casa y se normaliza en la sociedad

La especialista explicó que, en gran parte, los niños y adolescentes reproducen lo que viven en casa. “Quienes hacen bullying en el colegio, se sabe que con frecuencia viven violencia en la casa, y puede ser violencia psicológica, padres que les humillan, padres que les critican mucho”.

El acceso ilimitado a contenidos violentos en redes sociales y plataformas digitales también juega un papel central. “Hoy los niños y adolescentes ya no tienen tanto filtro como antes. Pueden pasar ocho horas frente a un celular viendo información no idónea sin supervisión adulta, y eso es muy peligroso porque contribuye a normalizar la violencia”.

De acuerdo con Ana María Flores, estos patrones se refuerzan con los modelos de liderazgo que la sociedad admira. “Nuestros ejemplos de líderes en las series o en las novelas son con frecuencia personas violentas. Son varios factores que van normalizando en la sociedad esta violencia”.

Foto: Archivo

Entornos de paz: tolerancia cero y liderazgo positivo

Más allá del diagnóstico, la especialista plantea pasos concretos para construir entornos de paz en las escuelas. El primero, dice, es que las instituciones establezcan reglas claras:

“Siempre tener documentación por escrito de normas que muestren tolerancia cero a la violencia y que detallen procesos de denuncia accesibles para todos, esto en los colegios y en las empresas, por ejemplo, debe ser en todos los sectores de la sociedad”.

El segundo paso es transformar las jerarquías de poder mediante la capacitación. “Si nosotros no capacitamos al liderazgo sobre estos temas, no vamos a tener quién baje ese nivel de violencia, tanto en colegios como en empresas”.

La urgencia de atender la salud mental

Para la especialista, consultora de la Corporación Internacional Financiera (IFC), lo más alarmante del caso del CCH Sur es que revela que “nuestro sistema todavía no está listo para sostener la salud mental de adolescentes y niños”.

Memorial Foto: Cuartoscuro

La violencia, insiste Flores, no es solo física. La violencia psicológica o económica también deja marcas profundas y puede ser tan letal como la física. Por eso, crear entornos de paz implica atender la salud mental de manera preventiva, fomentar relaciones familiares sanas y ofrecer espacios seguros de expresión para los adolescentes, concluyó.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp