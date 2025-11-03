¿Cómo cuidar el cerebro?  alimentos que suman y los que no aportan

Ciudad de México.- Desde hace años, científicos han advertido que lo que comemos no solo impacta el cuerpo, sino también nuestro cerebro.
Un estudio reciente vinculó un mayor consumo de alimentos ultraprocesados con un ritmo más acelerado de deterioro cognitivo.
En este marco, conviene saber qué tipos de alimentos pueden afectar negativamente la mente y qué se puede hacer para preservarla.
investigadores observaron que adultos que consumían más alimentos ultraprocesados —como comidas congeladas, cereales industriales y dulces envasados— presentaron un declive más rápido en funciones como memoria o capacidad de razonamiento.
Estudio: Consumo de bebidas azucaradas y enfermedad de Alzheimer preclínica en la comunidad
Otro análisis señala que estos productos podrían aumentar la inflamación crónica, factor que impacta tanto estado de ánimo como salud cognitiva.
En particular, se han identificado al menos ocho tipos de alimentos o grupos de alimentos cuyo consumo elevado se relaciona con efectos adversos para el cerebro:
Azúcar y edulcorantes, sal refinada, bebidas carbonatadas con ácido fosfórico, glutamato monosódico, grasas saturadas/trans, alimentos procesados, alcohol y cafeína.
Los datos muestran que no se trata solo de evitar exceso de calorías, sino de cuidar los nutrientes, la calidad de los alimentos y su impacto sobre funciones cerebrales.
El cerebro es el órgano que usamos para vivir.
Una dieta adecuada contribuye a que el cerebro mantenga juventud, energía y buen desempeño cognitivo —como memoria, aprendizaje y razonamiento— además de estabilizar el estado de ánimo.
Cuando los hábitos de alimentación dañan el cerebro, pueden manifestarse problemas de memoria, menor concentración, reactividad emocional más alta o incluso mayor riesgo de enfermedades neurológicas.
Por ejemplo, un alto consumo de azúcares añadidos y edulcorantes puede generar altibajos en energía, ansiedad y afectar memoria. El exceso de sal refinada compromete la presión arterial, lo que a su vez puede dañar vasos que nutren al cerebro.
Asimismo, las bebidas gaseosas con ácido fosfórico y sodio pueden afectar la circulación cerebral y fomentar trastornos cognitivos.
Estudio: Deja el refresco.
Grasas saturadas y trans, presentes en comida rápida, frituras y alimentos industrializados, se relacionan con menor memoria verbal y reflejos lentos.
Conocer estas conexiones empodera al lector para que transforme su dieta en una aliada de su salud mental, y no en un riesgo silencioso.
Te puede interesar: Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables
Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es un primer paso relevante.
Estudios señalan que limitar esos productos podría asociarse con menor deterioro cognitivo en adultos de mediana edad.
Priorizar alimentos no procesados o mínimamente procesados
Como son: frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescados, frutos secos. Estos aportan nutrientes claves para el cerebro.
Construir rutinas alimenticias conscientes: planificar comidas, leer etiquetas, evitar que la prisa dicte la elección de comida rápida.
ARH
CDMX
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Piden seguridad y humanidad en el transporte
Ciudad de México.— Diana Sánchez, vecina de la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, usa habitualmente el transporte público para trasladarse a hospitales y centros de salud. En promedio, gasta 40 pesos por viaje redondo y tarda más de una hora en cada trayecto.
Relató a Siete24.mx que, aunque su casa está cerca del Hospital Ajusco Medio, no existe un transporte directo. “Tengo que bajar hasta Insurgentes y volver a subir por la carretera Picacho-Ajusco”, explicó.
Esta ruta, contó, implica transbordos y esperas prolongadas debido a la falta de camiones.
Según dijo, el servicio es deficiente y peligroso. “Las unidades están muy desgastadas, los choferes no usan uniforme y van con el volumen de la música muy alto”, afirmó. Recordó que un accidente reciente la dejó con miedo de volver a usar esa ruta.
La usuaria subrayó que en zonas como Miguel Hidalgo y los pueblos de Tlalpan, el transporte escaseó después de las nueve de la noche. “Si no sales antes, te quedas sin camión”, dijo.
Además, señaló que la inseguridad aumentó en tramos como Periférico y Picacho-Ajusco, donde vecinos reportaron asaltos constantes en la página Tlalpan Vecinos.
Movilidad desigual en el sur de la Ciudad de México
El transporte público masivo muestra una desigualdad territorial que afecta al sur de la capital mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac concentraron las mayores carencias de conectividad.
En Tlalpan, dos líneas de Metrobús cubren principalmente la zona norte y media. Sin embargo, los pueblos del Ajusco y sus colonias altas continúan sin cobertura ni acceso a transporte masivo.
En Xochimilco, el sistema de transporte se basó en rutas concesionadas que no siempre garantizaron frecuencias regulares ni vehículos seguros. Aunque el Tren Ligero ofreció conexión con el centro, su alcance fue limitado y no cubrió la mayor parte de las colonias.
Milpa Alta, la alcaldía más alejada del centro, depende casi exclusivamente de rutas concesionadas y autobuses suburbanos. Según datos del Plan de Movilidad Integrada 2023-2029 de Semovi, el 85% de sus viajes se realizó en transporte colectivo concesionado, sin acceso a metro o metrobús.
Tláhuac cuenta con la Línea 12 del Metro, pero los usuarios reportaron insuficiencia de unidades de apoyo y saturación en horas pico. La línea también registró cierres parciales recurrentes por mantenimiento, lo que afectó a miles de trabajadores.
Organizaciones como México Evalúa y El Poder del Consumidor coincidieron en que el sur capitalino requiere inversión prioritaria en transporte masivo para reducir desigualdades.
Ambas instancias recomendaron fortalecer rutas seguras hacia hospitales, escuelas y centros laborales, especialmente en Tlalpan y Xochimilco.
El aumento al pasaje busca mejorar el servicio, según autoridades
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, explicó que el incremento de 1.50 pesos aplicó únicamente al transporte público concesionado: microbuses, camiones y vagonetas.
Aclaró que servicios como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y Tren Ligero mantuvieron sus tarifas sin cambio. “Los ciudadanos tendrán distintas alternativas de transporte, como siempre”, declaró.
Cravioto reconoció que el aumento no garantizaría una renovación inmediata de unidades. “Los usuarios no verán mejoras de corto plazo, pero exigimos respeto y capacitación a los conductores”, puntualizó.
La medida, presentada junto con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, busca equilibrar los costos de operación sin afectar en exceso el bolsillo ciudadano.
Requisitos y sanciones para mejorar la seguridad del transporte público
Las autoridades capitalinas establecieron nuevas reglas para los operadores del transporte concesionado. Entre ellas, portar licencia tipo C vigente, usar uniforme blanco y oscuro, y evitar el uso del celular mientras conducen.
También deberán respetar los límites de velocidad, abstenerse de invadir carriles exclusivos y mantener limpias las unidades. Cada vehículo deberá exhibir la tarifa oficial vigente para prevenir abusos.
La Secretaría de Movilidad anunció que los operativos de supervisión se intensificarán en vialidades como la carretera Picacho-Ajusco y la zona de Periférico Sur.
Las denuncias por abusos o incumplimientos podrán realizarse mediante la aplicación App CDMX y los canales oficiales.
En tanto, usuarios como Diana Sánchez insistieron en que la ciudad necesita transporte digno y accesible. “En el sur, la gente se traslada por necesidad, no por gusto. Merecemos un servicio seguro y humano”, expresó.
JAHA
México
Caminar 10 a 15 minutos seguidos transforma la salud cardiovascular
Sydney.- En un mundo donde el conteo de pasos domina las apps de salud, un nuevo estudio plantea un cambio cualitativo en el hábito más barato y accesible: la caminata.
Un equipo internacional liderado por la University of Sydney (Australia) y la Universidad Europea (España) analizó a más de 33 000 adultos que caminaban menos de 8 000 pasos al día.
Con ello, descubrió que quienes concentraron su recorrido en una o dos caminatas continuas de 10 a 15 minutos tuvieron una reducción sustancial del riesgo de morir o sufrir episodios cardiovasculares.
El estudio incluyó a 33 560 adultos de entre 40 y 79 años, sin enfermedades cardiovasculares ni cáncer al inicio, que registraban menos de 8 000 pasos diarios.
Estudio: Caminatas de 10 a 15 minutos son mejores para la salud cardiovascular que paseos más cortos.
A través de pulseras de actividad durante una semana, se monitoreó no sólo el número de pasos, sino cómo se acumulaban: en varias caminatas breves o en tramos más largos.
Tras un seguimiento promedio de ocho años, los resultados fueron significativos
Quienes caminaban de forma continua entre 10 y 15 minutos tenían aproximadamente un 4 % de probabilidad de tener un evento cardiovascular (como infarto o derrame).
En contraste con el 13 % de quienes caminaban sólo cinco minutos por tramo.
Estudio que compara el número de pasos en una caminata larga con el de varias caminatas cortas y su relación con la salud cardiovascular
En el grupo más sedentario (menos de 5 000 pasos diarios) el riesgo de muerte se redujo de 5 % para caminatas de cinco minutos a menos de 1 % para sesiones de hasta 15 minutos.
El mito de los 10 000 pasos al día persiste como un estándar popular de actividad física.
Sin embargo, los autores advirtieron que ese objetivo no es indispensable. Lo que importa es cómo se camina, no sólo cuántos pasos.
Te puede interesar: ¿Cómo cuidar el cerebro? alimentos que suman y los que no aportan
Accesible para personas poco activas
Para quienes caminan poco ya sea por trabajo de oficina, vida urbana o falta de tiempodar una o dos caminatas continuas de 10 a 15 minutos resulta una meta realista y eficaz.
El mensaje: pequeñas decisiones pueden generar grandes efectos de salud.
Impacto en salud pública Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en muchos países.
Si una estrategia de caminar mejor (y no solamente más) se difunde, podría tener efectos amplios en bienestar, longevidad y calidad de vida.
ARH
México
¿Dónde se vive más? Así varía la esperanza de vida en México en 2025
El país se encuentra rezagado en América Latina desde la pandemia
Ciudad de México.- El promedio de vida de los mexicanos despierta alertas: aunque hay signos de recuperación tras la pandemia de covid-19, los datos recientes muestran que el país aún no ha retomado plenamente los niveles previos y continúa rezagado en América Latina.
El panorama actual
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida al nacer en México se ubicó en torno a 75.5 años en 2025, con diferencias por género: alrededor de 72.6 años para los hombres y 79 años para las mujeres.
Sin embargo, la última revisión del Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023) sostiene que el promedio nacional se situó en aproximadamente 73.5 años, con 70.9 para hombres y 76.1 para mujeres.
Esto implica que México se encuentra por debajo de la media latinoamericana, estimada en 77.3 años, y lejos de países como Chile (82.5 años) o Costa Rica (80.9 años).
¿Qué pasó durante la pandemia?
Entre 2019 y 2021 la esperanza de vida sufrió una caída notable. El GBD 2023 indica que en México el descenso acumulado fue de más de cuatro años durante ese periodo.
Lee: Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer
Un análisis publicado en 2023 señala que entre 2020 y 2021 se registraron 708 mil 971 muertes en exceso en México, lo que redujo la esperanza de vida al nacer en aproximadamente 4.6 años; de esas pérdidas, cerca de 76% se atribuyeron directa o indirectamente al covid-19.
Avances pendientes
Aunque los datos de 2025 muestran una recuperación parcial, el nivel de vida promedio todavía no ha alcanzado los valores de 2019, sobre todo para la población masculina.
El estudio indica que mientras las mujeres han logrado aproximarse o volver a esos niveles anteriores, los hombres siguen rezagados.
De acuerdo con el sitio web Líder Empresarial, el problema no es solamente el promedio nacional sino también las diferencias entre estados: algunas entidades tienen esperanza de vida muy por encima del promedio, otras están considerablemente por debajo.
Factores que inciden
Según los estudios, la combinación de exceso de mortalidad por covid-19 más la persistencia de enfermedades crónicas y violencia aparece como explicación principal.
El GBD 2021 reportó que el impacto de la pandemia y el retraso en el avance demográfico demuestran que:
“La recuperación de los niveles previos fue desigual entre los países de ingreso medio, incluyendo México”.
La estructura demográfica mexicana también cambia: el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que la esperanza de vida total del país alcanzó 75.5 años en 2024, lo cual muestra que quizá la cifra de 2025 podría rondar ese valor.
¿Dónde prestarle atención?
Los estados con mayor esperanza de vida según informes de 2025 y publicados a través de Líder Empresarial incluyen entidades como Nuevo León (77.9 años) o Baja California Sur (77.3 años), mientras que otros como Chiapas (73.2 años) o Guerrero (73.3 años) se encuentran por debajo del promedio nacional estimado.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables
Ciudad de México.- De acuerdo con las autoridades federales de México, cada año nacen unos 200 mil bebés prematuros del país, cifra que implica un reto alimentario importante.
En ese contexto, la tecnología desarrollada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara para convertir leche materna en polvo.
Además, conserva hasta el 95 % de sus nutrientes, representa una alternativa para quienes enfrentan lactancia imposible o difícil de practicar.
Por ello, la Universidad de Guadalajara, a través del CUCEI, creó un banco de leche materna y una tecnología pionera para convertirla en polvo.
El banco opera desde hace dos años y se diseñó por la necesidad de ofrecer una solución a estudiantes-madres, madres enfermas o bebés prematuros sin acceso a lactancia materna.
El método se diferencia de los bancos tradicionales.
En lugar de solo pasteurizar, congelar y descongelar como es el proceso líquido, que incluso puede degradar nutrientes, el proceso aplica altas temperaturas por tiempos muy cortos y luego elimina el agua.
Permitiendo conservar entre un 90 y 95 % de los nutrientes de la leche original.
La deshidratación de la leche facilita transporte y almacenamiento sin espacios de refrigeración.
La leche en polvo puede enviarse a zonas remotas o lugares que sufrieron desastres, hospitales o unidades de cuidados intensivos sin necesidad de refrigeración estricta.
Cabe mencionar que este banco ya ha entregado leche a hospitales como el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y al Hospicio Cabañas, atendiendo principalmente a bebés prematuros, huérfanos o con madres con contraindicaciones para la lactancia.
La lactancia materna es la mejor opción para nutrir a los bebés en su primera etapa de vida.
Además, la leche humana contiene cerca de 400 factores bioactivos que ayudan al crecimiento, regulación metabólica e inmunidad.
De acuerdo con el gobierno federal en nuetro país, la desnutrición infantil afecta gravemente: por ejemplo, la prevalencia de baja talla en menores de 5 años fue de aproximadamente 12.8 por ciento en su informe más reciente de 2022.
Cabe mencionar que hasta el momento el país cuenta con al menos 36 bancos de leche humana activos y distribuidos en 21 entidades federativas.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 126 lactarios en unidades médicas con atención de gineco-obstetricia, y 76 salas de lactancia en Unidades de Medicina Familiar.
Estos datos ilustran la importancia para promover lactancia y donación de leche.
¿Por qué es recomendable la leche materna o sus alternativas humanas? Porque ofrece nutrición óptima y protección frente a infecciones, alergias, sobrepeso u obesidad futura.
Como dato, en la Ciudad de México, el programa de dos bancos de leche y seis lactarios ya administró 875 mil 165 mililitros de leche a mil 92 bebés en un año.
Otra ventaja que ofrece la leche materna es cuando la madre no puede amamantar, contar con leche materna donada o procesada.
Misma que evita el uso de sucedáneos (sustituto de la leche materna), cuyo perfil nutricional no equivale al de la leche humana.
Te puede interesar: Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza
Además, la leche en polvo materna desarrollada por el CUCEI ayuda a atender los retos logísticos que enfrentan las leches líquidas tradicionales.
Sobre todo en regiones remotas o en situaciones de emergencia.
Este avance tecnológico más que ciencia, es un acto de solidaridad hacia los más vulnerables.
Las madres donantes se pueden sumar para que más bebés reciban este alimento vital.
Por ello la el CUCEI destacó que esto muestra que la investigación puede salvar vidas de los recién nacidos más frágiles.
Con nutrición segura y oportuna para todos los bebés que nacen prematuros, con enfermedades o sin acceso directo a la lactancia.
