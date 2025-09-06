Cómo las comidas familiares fortalecen la salud y los vínculos

Ciudad de México.- Las cenas en familia dejaron de ser un simple hábito doméstico. Estudios internacionales mostraron que sentarse juntos a la mesa transformó la alimentación, la comunicación y la salud emocional.

La revisión sistemática publicada en Journal of Nutrition Education and Behavior destacó dos efectos inmediatos de las comidas familiares: un mayor consumo de frutas y verduras y un mejor funcionamiento del hogar.

La conexión y la resolución de problemas aumentaron cuando padres e hijos compartieron la mesa sin pantallas de por medio.

Salud mental en primer plano.

Un estudio español, difundido en Clinical Nutrition en 2023, reveló que los adolescentes que cenaron con frecuencia en familia presentaron menos depresión, ansiedad y estrés. Los investigadores diferenciaron entre comer por obligación y hacerlo como acto social.

El disfrute de la compañía marcó la diferencia en los beneficios emocionales.

El Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia documentó un hallazgo contundente.

Los adolescentes que cenaron en familia cinco o más veces por semana tuvieron cuatro veces menos probabilidades de fumar, 2.5 menos de consumir cannabis y la mitad de riesgo de beber alcohol.

Diversos estudios también vincularon las comidas en familia con una menor incidencia de trastornos alimentarios como anorexia y bulimia.

La clave estuvo en la comunicación entre padres e hijos y en la transmisión de hábitos saludables. Comer acompañado reguló el “cómo, cuánto y qué” de cada plato, reduciendo conductas de riesgo.

Beneficios también para los padres.

Además, la práctica no favoreció solo a los más jóvenes. Investigaciones publicadas en Preventive Medicine en 2018 señalaron que los padres que compartieron comidas con sus hijos consumieron más frutas y verduras y disfrutaron de mayor bienestar social y emocional.

Asimismo, en medio de agendas laborales y notificaciones constantes, la mesa familiar ofreció un refugio contra el aislamiento. Apagar la televisión, dejar el celular a un lado y abrir la conversación fortaleció vínculos que alimentaron algo más que el cuerpo.