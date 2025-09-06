Cómo las comidas familiares fortalecen la salud y los vínculos

Ciudad de México.- Las cenas en familia dejaron de ser un simple hábito doméstico. Estudios internacionales mostraron que sentarse juntos a la mesa transformó la alimentación, la comunicación y la salud emocional.
La revisión sistemática publicada en Journal of Nutrition Education and Behavior destacó dos efectos inmediatos de las comidas familiares: un mayor consumo de frutas y verduras y un mejor funcionamiento del hogar.
La conexión y la resolución de problemas aumentaron cuando padres e hijos compartieron la mesa sin pantallas de por medio.
Salud mental en primer plano.
Un estudio español, difundido en Clinical Nutrition en 2023, reveló que los adolescentes que cenaron con frecuencia en familia presentaron menos depresión, ansiedad y estrés. Los investigadores diferenciaron entre comer por obligación y hacerlo como acto social.
El disfrute de la compañía marcó la diferencia en los beneficios emocionales.
El Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia documentó un hallazgo contundente.
Los adolescentes que cenaron en familia cinco o más veces por semana tuvieron cuatro veces menos probabilidades de fumar, 2.5 menos de consumir cannabis y la mitad de riesgo de beber alcohol.
Diversos estudios también vincularon las comidas en familia con una menor incidencia de trastornos alimentarios como anorexia y bulimia.
La clave estuvo en la comunicación entre padres e hijos y en la transmisión de hábitos saludables. Comer acompañado reguló el “cómo, cuánto y qué” de cada plato, reduciendo conductas de riesgo.
Beneficios también para los padres.
Además, la práctica no favoreció solo a los más jóvenes. Investigaciones publicadas en Preventive Medicine en 2018 señalaron que los padres que compartieron comidas con sus hijos consumieron más frutas y verduras y disfrutaron de mayor bienestar social y emocional.
Asimismo, en medio de agendas laborales y notificaciones constantes, la mesa familiar ofreció un refugio contra el aislamiento. Apagar la televisión, dejar el celular a un lado y abrir la conversación fortaleció vínculos que alimentaron algo más que el cuerpo.
México
Madres buscadoras en México, ¿Quién las cuida?
Ciudad de México.— Desde el Senado de la República se exige a las autoridades federales y estatales reforzar las medidas de seguridad para las madres buscadoras de personas desaparecidas, ante el incremento de agresiones y asesinatos contra integrantes de colectivos en distintas entidades del país.
Solicitud de acciones inmediatas
Los legisladores plantean a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus homólogas estatales garantizar protocolos de seguridad, acompañamiento policial especializado y la incorporación inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando sea necesario.
El caso de Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, evidenció la vulnerabilidad de quienes realizan esta labor. Fue secuestrada en Zacatecas y su cuerpo localizado en San Luis Potosí.
Combate a la impunidad
También se solicita a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, así como el deslinde de responsabilidades en los casos de homicidio, amenazas y hostigamiento contra madres buscadoras.
“Es necesario que los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes sean llevados ante la justicia, con el fin de combatir la impunidad y brindar un mensaje claro de protección a quienes arriesgan su vida en la búsqueda de sus seres queridos”, afirmó la senadora Geovanna Bañuelos.
Madres defensoras
De acuerdo con la senadora, las madres buscadoras se han transformado en investigadoras y defensoras de derechos humanos en un país que, dijo, registra más de 120 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas.
“En ocasiones llegan a tocar intereses criminales al descubrir fosas clandestinas o al revelar rutas de desaparición. Ante esta situación, muchas han sido violentadas e incluso asesinadas por su labor”, indicó.
Estigma social
La legisladora subrayó que las madres buscadoras también enfrentan criminalización institucional y estigmatización social. Algunas autoridades las acusan de alterar escenas o les niegan acceso a expedientes, mientras en comunidades son señaladas injustamente bajo prejuicios hacia sus hijos desaparecidos.
Memoria
Se reiteró que la protección a las madres buscadoras es indispensable para salvaguardar su vida, porque su integridad es esencial para avanzar en justicia y memoria frente a la crisis humanitaria.
México
Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos
Ciudad de México.- La vida de miles de personas en México depende de un trasplante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 200 mil pacientes necesitarán un órgano en los próximos años, cifra tres veces mayor que en países como Uruguay o Argentina.
El reto de esperar un órgano.
En México, el proceso para recibir un trasplante puede durar hasta una década, mientras en Brasil, Colombia o Chile la espera oscila entre uno y tres años.
El Organismo internacional señala que la falta de programas nacionales sólidos, recursos humanos capacitados y cobertura financiera suficiente limita el acceso equitativo.
Actualmente, 19 mil 82 personas esperan un órgano en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
La titular del Cenatra, Rosa Erro, reconoció que tras la pandemia los avances han sido “pequeñitos”, pero firmes. La donación en México alcanzó una tasa de 4.6 por cada millón de habitantes, muy por debajo de Uruguay, que lidera en la región con 16.8.
Erro subrayó que el objetivo es reducir la lista de espera a la mitad.
“Un México sin lista de espera significa que nadie quede atrapado durante años sin una oportunidad de trasplante”, afirmó.
Ana decidió donar un riñón a su hermana Cristina, quien llevaba siete años en espera. Las diálisis semanales debilitaban su salud y el órgano nunca llegó de un donante cadavérico.
“Me daba miedo, pero ya no había otra opción para mi hermana”, relató. La cirugía le devolvió a Cristina una nueva esperanza de vida.
El valor de la conciencia social.
Historias como la de Ana y Cristina reflejan que la donación de órganos no solo salva vidas, también transforma familias enteras. Cada decisión individual contribuye a un cambio colectivo.
La OPS insiste en que México necesita fortalecer sus programas de trasplantes y concientizar a la población sobre la importancia de donar. La esperanza crece cada vez que alguien dice “sí” a la vida de otro.
México
SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Ciudad de México.- La SSPC alerta hoy sobre videos creados con IA que suplantan funcionarios públicos y ofrecen inversiones falsas. Esta amenaza digital impacta vidas y exige cuidado ciudadano.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detecta videos generados con inteligencia artificial (IA) que imitan voces e imágenes de autoridades.
Ciberdelincuentes usan esas imitaciones para simular mensajes oficiales que invitan a invertir en ofertas engañosas.
Estas supuestas oportunidades carecen de respaldo institucional y buscan defraudar mediante suplantación de identidad.
Estos fraudes erosionan la confianza pública y afectan especialmente a quienes tienen menor experiencia digital.
La tecnología deepfake hace que muchos videos parezcan reales, aunque presenten gestos robóticos, sincronía fallida o tonos monótonos.
Verifica siempre en sitios y comunicados oficiales antes de creer o compartir información. Cuida detalles como ortografía y dominio de las páginas consultadas.
Usa únicamente canales oficiales para trámites o información sensible.
Infórmate sobre estafas comunes y comparte alertas, especialmente con adultos mayores o personas con menos experiencia digital.
Ajusta tu privacidad en redes sociales y evita que desconocidos accedan a tus datos personales.
Reporta contenido sospechoso en redes para ayudar a frenarlo y proteger a otros.
Al mantenerse alerta y compartir esta guía con empatía, cada persona fortalece la protección colectiva en el ciberespacio. Si consultan la Ciberguía, encuentran orientación clara y accesible.
México
Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
Ciudad de México.— En víspera del primer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2024-2025, la organización Educación con Rumbo advirtió vacíos, retrocesos y falta de estrategia para garantizar una educación de calidad en México.
Sin Programa Sectorial de Educación y con presupuesto en puerta
Educación con Rumbo explicó que a once meses de la actual administración, la SEP no ha presentado el Programa Sectorial de Educación, pese a que el 8 de septiembre se entregará el proyecto de presupuesto. “Esto implica que se están planteando inversiones sin una estrategia clara ni un rumbo definido”, señaló la organización.
Retroceso en cobertura y aumento del abandono escolar
Refirió que cifras oficiales muestran una tendencia preocupante:
Cobertura en educación básica: disminuyó 1.3 puntos.
Abandono en media superior: pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025.
Reprobados en secundaria: 32,464 alumnos en 2022-2023, 42,282 en 2023-2024 y 44,052 en 2024-2025.
Ante estos datos, Educación con Rumbo cuestionó: “¿Qué se está haciendo para revertir estas tendencias? ¿Qué capacitaciones están recibiendo los docentes? ¿Cómo está abonando la modificación del nuevo modelo educativo o del nuevo Plan de Estudios?”.
Omisiones en evaluación, inglés y lectura
Asimismo, señaló que la Secretaría de Educación Pública dejó fuera información clave sobre la modificación de libros de matemáticas de primero a tercer grado de primaria a cargo del Cinvestav; así como del avance de México en la prueba PISA y la definición de responsabilidades en el organismo MejorEdu.
También las metas, recursos y resultados del Programa Nacional de Inglés y de la Estrategia Nacional de Lectura.
Consejos de participación escolar, sin consolidación nacional
De acuerdo con el análisis, los Consejos de Participación Escolar sólo operan en ocho estados. A nivel municipal su instalación es mínima y aún no se crea el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación.
Rezago de aprendizajes
De acuerdo con Educación con Rumbo, el verdadero reto no se limita al acceso a la educación o a la conclusión de estudios, sino a la calidad y habilidades adquiridas.
“La pobreza de aprendizajes también entra en este indicador”, subrayó.
¿Se prioriza la excelencia educativa en México?
La organización concluyó que el panorama educativo nacional carece de rumbo y de políticas públicas eficaces.
La pregunta persiste: ¿están realmente la Presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Educación priorizando una educación de excelencia para México?”, finalizó.
