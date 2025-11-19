Cómo nace un lector: hogar, escuela y redes marcan la ruta de lectura

Ciudad de México.— México confirma un patrón de cómo leen las familias mexicanas: el hogar y la escuela siguen siendo motores esenciales para que una persona lea durante su vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025, relacionada con los hábitos de lectura, los factores que influyen en la relación con los libros, así como la recurrencia de visitas a espacios culturales en el país. El documento recoge percepciones sociales, prácticas realizadas durante la infancia y niveles de participación ciudadana en actividades culturales.

El INEGI calculó que la población alfabeta de 12 años y más alcanza 103.9 millones de personas. Entre ellas, ocho de cada diez leyó algún material MOLEC. La cifra incorpora libros, revistas, periódicos, historietas y contenidos en páginas de internet, foros o blogs. El comportamiento fue similar en mujeres y hombres.

Prácticas de lectura durante la infancia

Según el reporte, 64.4% de las personas encuestadas señaló que durante su infancia su familia tenía en casa libros distintos a los de texto gratuitos. Además, 52.2% indicó que sus padres o adultos responsables dedicaban tiempo a la lectura.

El entorno escolar también apareció como un elemento de contacto temprano con los libros. 64.7% de los participantes afirmó que en la escuela sus maestras o maestros les leían en voz alta, lo que generaba acercamientos iniciales al material escrito y a actividades relacionadas con la lectura.

Motivaciones para leer y tipos de publicaciones consultadas

Entre las razones mencionadas para practicar lectura, el informe detalla las más frecuentes: aprender algo nuevo, entretenimiento, obligaciones escolares o laborales y actualización de información. Los porcentajes específicos no fueron incluidos en el documento base disponible para esta nota.

Respecto a los materiales consultados, las categorías mencionadas abarcan libros físicos, libros digitales, revistas, manuales, periódicos impresos y periódicos digitales. El reporte no proporciona en esta sección cifras particulares que indiquen proporciones de consumo entre cada tipo de publicación.

Frecuencia y formas de lectura

El informe recoge referencias a prácticas de lectura que pueden incluir libros completos, fragmentos, contenidos temáticos, materiales técnicos o piezas consultadas por necesidad académica o laboral. La sistematización de la información presentada no contiene una desagregación numérica por rangos de frecuencia o tiempo dedicado, por lo que solo se registran las categorías generales.

Consumo cultural y asistencia a recintos

El documento incluye una medición de la asistencia a distintos espacios culturales en el país. Los principales recintos considerados fueron:

Bibliotecas

Librerías

Museos

Galerías

Centros culturales

Espacios públicos con oferta cultural

Zonas de interés histórico o arqueológico

El reporte señala la presencia de población que mantiene baja asistencia a estos lugares, aunque no presenta un porcentaje específico asociado a cada recinto dentro del fragmento de información disponible.

Relación entre hábitos de lectura y actividades culturales

Además de los hábitos lectores, el informe plantea la posible relación entre el entorno familiar, el contacto escolar y la participación cultural posterior. Los datos presentados permiten identificar la existencia de prácticas iniciales en el hogar y en la escuela que generan proximidad con los materiales impresos y digitales, aunque el documento no incluye una correlación numérica directa entre estas experiencias y la asistencia a recintos culturales en la vida adulta.

El grupo más lector es el de 12 a 24 años, con 89.1 %, y el nivel educativo sigue marcando una frontera: 93.8 % de la población con educación superior leyó algún material, frente a 66.2 % de quienes tienen educación básica incompleta.

Del universo total de 103.9 millones de personas alfabetas:

62.5 % leyó libros

45.7 % páginas de internet, foros o blogs

29.6 % revistas

24.8 % periódicos

20.9 % historietas, cómics o mangas

Pero también existe un sector que no lee: 7.9 % no consumió materiales MOLEC ni redes sociales, cifra ligeramente mayor en hombres (8.4 %) que en mujeres (7.3 %).

El dominio absoluto de las redes sociales

La lectura en redes sociales se convirtió en el hábito más extendido del país.

83.5 millones, ocho de cada diez personas alfabetas, revisan contenidos en Facebook, WhatsApp, X u otras plataformas.

El grupo de 25 a 39 años concentra el porcentaje más alto: 92.1 %.

Solo 52.7 % de quienes tienen 60 años y más las leen.

Entre quienes consumen redes sociales:

85.2 % lo hace diariamente

17.5 % de mujeres y 14.8 % de hombres solo leen redes, sin acercarse a otros materiales

El motivo principal para no leer otra cosa:

40.1 % falta de interés o gusto

36.0 % falta de tiempo

12.6 % prefiere otras actividades o no tiene dinero

La infancia que marca a los lectores

El MOLEC confirma que los hábitos nacen temprano. Entre quienes hoy son lectores:

64.4 % tuvieron libros distintos a los escolares en casa.

52.2 % vieron a sus padres o tutores leer.

En la escuela primaria:

64.7 % recibieron motivación de sus maestros.

52.4 % debían exponer lo que leían.

Qué leen los mexicanos: libros como eje, internet como rutina. Entre la población lectora (no la total), los materiales más consumidos fueron:

Libros: 8 de cada 10

Páginas de internet / blogs: 6 de cada 10

Revistas: 4 de cada 10

Periódicos e historietas: 3 de cada 10

Las mujeres lideran la lectura de libros (80.4 %), mientras que los hombres destacan en periódicos (35.8 %).

Sólo 32.6 % de la población lectora se queda con un solo tipo de material. El grupo de 60 años y más es el que más se restringe (50.1 % lee un solo tipo), mientras que el de 25 a 39 años es el más diverso: 24.8 % lee entre cuatro y cinco tipos.

Libros: quiénes leen, cómo leen y qué leen

Del total de personas de 12 años y más:

79.0 % leyó al menos un libro

Las mujeres leyeron más (80.4 %) que los hombres (77.5 %)

Quienes tienen estudios superiores alcanzaron 88.9 %

Tipos de libros más leídos

Literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía) – 43.1 %

Autoayuda, superación personal o religiosos – 42.3 %

Especializados o de uso universitario – 35.0 %

LEE Semillas de lectura: cómo cultivar el amor por los libros desde la infancia

Diferencias por edad

De 12 a 24 años, domina literatura: 52.3 %

De 60 años y más, prevalece autoayuda: 57.8 %

Motivos de lectura

Siete de cada diez leen por gusto

Tres de cada diez, por necesidad

Leer por gusto aumenta con la edad: 82.9 % en mayores de 60.

Formatos

81.3 % prefiere impreso

33.3 % usa digital

El digital es mayor entre 25–39 años (42.6 %)

Cuántos libros se leen

1 libro: 28.7 %

2 libros: 21.2 %

3 libros: 17.2 %

4 o más libros: 32.9 %

Los jóvenes de 12 a 24 años lideran la lectura intensiva: 36.7 % leyó 4 libros o más.

Tiempo y frecuencia

Tiempo promedio diario: 59 minutos (58 mujeres, 60 hombres)

49 % lee al menos una vez a la semana

24 % lee diariamente

Revistas: un hábito que se mantiene estable

Entre la población lectora:

38.8 % de mujeres y 35.8 % de hombres leyeron revistas

El grupo de 25 a 39 años tuvo el mayor consumo: 42.8 %

Tipos más leídos:

Cultura general – 33.9 %

Bienestar o salud – 30.8 %

Especializadas y técnicas – 28.2 %

Ocho de cada diez leen revistas por gusto.

Tiempo promedio diario: 39 minutos.

Periódicos: caída acelerada pero hábitos intensivos

Entre la población lectora:

Mujeres: 27.4 %

Hombres: 35.8 %

Lo más leído:

Política o economía – 45.7 %

Noticias nacionales e internacionales – 41.4 %

El formato digital domina: 56.0 %.

La mayoría lee poco tiempo:

Mujeres: 46.4 % dedica solo 1 a 15 minutos

Hombres: 38.5 %

Tiempo promedio: 29 minutos.

Historietas, cómics y mangas: el territorio de los jóvenes

40.5 % de jóvenes de 12 a 24 años las leen.

28.4 % de hombres y 24.6 % de mujeres.

El digital es el formato principal: 66.1 %.

Lectura que une: cómo los libros abren puertas a la comunicación familiar

En muchos hogares, la lectura parece un hábito reservado para la escuela o para quienes ya disfrutan los libros. Sin embargo, cada vez más investigaciones confirman que los momentos compartidos alrededor de una historia transforman la comunicación entre padres e hijos y fortalecen la vida familiar.

Los libros como punto de encuentro en el hogar

Los libros, impresos o digitales, funcionan como rutas que conectan a personas de distintas edades. Presentan ideas nuevas y propician diálogos en los que la familia descubre temas relevantes para su vida diaria. Así lo mencionó Sandra Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca en Colombia, una organización que opera cuatro bibliotecas en barrios populares y que impulsa clubes de lectura, talleres y espacios de formación dirigidos a madres, niños pequeños, estudiantes, adolescentes, adultos mayores y docentes.

En entrevista con Seguros Sura, Zuluaga, comunicadora social con formación en gerencia social y desarrollo humano, explica que la lectura compartida permite que los padres lleguen a sus hijos desde la escucha y la imaginación. No se trata de imponer un pasatiempo sino de crear un ambiente donde las historias se convierten en un puente para la comprensión mutua.

El inicio del hábito: la lectura desde la gestación

Según Zuluaga, el hábito lector comienza antes del nacimiento. Las familias suelen preparar el entorno del bebé con objetos, colores y cuidados, aunque rara vez incluyen libros en ese proceso. Introducirlos desde la gestación crea un ritual que acompaña el crecimiento del niño y facilita que la lectura forme parte de la rutina diaria.

Cuando los niños avanzan en edad, las historias, los ritmos y la fantasía fortalecen el vínculo con los padres. La lectura en casa impulsa la comunicación porque abre oportunidades para conversar y explorar ideas que no siempre emergen en la vida cotidiana.

El ejemplo que guía

Uno de los retos más comunes aparece cuando los adultos no han sido lectores y desean que sus hijos lo sean. Zuluaga indica que el ejemplo resulta determinante. Un adulto que no incorpora libros en su vida difícilmente logrará que sus hijos lo hagan. Sin embargo, la llegada de un niño permite acercarse a la literatura infantil y redescubrir un hábito valioso.

La diferencia entre ver televisión y leer juntos ilustra el efecto emocional. Frente a la pantalla, el niño permanece de espaldas a sus cuidadores. Frente a un libro, observa, pregunta, reacciona y conversa. Esa interacción da lugar a un intercambio más rico y a una comprensión más profunda de lo que vive.

La lectura como disfrute y no como obligación

Para que un niño vea la lectura como una actividad placentera, la rutina debe construirse a partir del encuentro. Zuluaga recomienda reservar un espacio tranquilo, lejos de distracciones y fuera de las tareas domésticas. Muchas familias optan por leer antes de dormir, momento en el que la atención se concentra y la convivencia se vuelve más cercana.

Visitar bibliotecas también funciona como una herramienta decisiva. Estos espacios ofrecen colecciones infantiles variadas y acceso gratuito. En Medellín, por ejemplo, la Red de Bibliotecas cuenta con opciones físicas y digitales que amplían las posibilidades de lectura familiar.

Conversar para comprender

La comprensión de lectura no depende del tiempo frente a un libro. Depende de la conversación. Zuluaga recomienda que los padres lean lo mismo que sus hijos. Esto permite compartir puntos de vista, fortalecer la argumentación y comprender lo que el niño recibe de cada historia. La lectura compartida abre una puerta para que el niño exprese inquietudes sin temor a ser censurado.

Tecnología y lectura: un apoyo posible

Lejos de ver la tecnología como enemiga, Zuluaga invita a acompañar a los niños en la exploración de formatos digitales. Muchas veces son ellos quienes enseñan a los adultos a usar aplicaciones o plataformas. En ciudades como Medellín conviven opciones físicas con catálogos digitales que facilitan el acceso a nuevos títulos.

El desarrollo del lenguaje según la evidencia científica

Child Mind Institute, a través de la especialista Laura Phillips, explica que la lectura temprana influye directamente en la formación de las conexiones lingüísticas del cerebro. Los bebés requieren exposición constante a palabras y estructuras lingüísticas diversas. Los libros amplían ese universo porque incluyen vocabulario distinto al de la conversación cotidiana.

Un niño al que le leen todos los días puede llegar al kínder con una exposición de hasta un millón de palabras más que aquel que no tiene esta rutina. Este conocimiento se refleja después en una mejor comprensión de textos y mayor facilidad para adquirir información nueva en la escuela.

Empatía, emociones y regulación afectiva

La lectura favorece la empatía porque acerca al niño a realidades que no forman parte de su vida diaria. Las historias con personajes que experimentan emociones complejas permiten que los niños identifiquen y expresen sus propios sentimientos.

Durante el tiempo de lectura, los padres pueden abrir conversaciones que ayudan a construir herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Preguntas sobre cómo actuar ante el enojo, la tristeza o el miedo contribuyen al desarrollo emocional.

El vínculo afectivo que deja huella

Los especialistas del Child Mind Institute subrayan que la lectura compartida no solo estimula el lenguaje. Refuerza el vínculo emocional gracias al contacto físico, la cercanía y la concentración conjunta. La voz del adulto y el acto de sostener un libro generan experiencias sensoriales que favorecen el desarrollo neurológico.

LEE Recomendado por lectores mexicanos libro Dios. La ciencia, las pruebas lidera ventas en Amazon

Incluso cuando los niños aún no pueden permanecer sentados, es posible crear espacios de lectura en los que participen a su ritmo. Observar, tocar, interrumpir o alejarse forma parte del proceso. La constancia en estos momentos fortalece la relación familiar.

Qué leer en cada etapa

Para los recién nacidos, cualquier lectura sirve porque lo esencial es la exposición al lenguaje. A medida que los niños crecen, el contenido adquiere relevancia. Los libros pueden convertirse en un puente para abordar situaciones difíciles o experiencias nuevas. Elegir materiales que respondan a sus intereses aumenta la motivación y favorece que el hábito se mantenga.

La repetición, frecuente en niños pequeños, funciona como un ejercicio natural que fortalece el dominio del lenguaje. En edades más avanzadas, leer libros de mayor nivel en voz alta despierta curiosidad y acompaña el desarrollo de la autonomía lectora.

Lectura en cualquier idioma y en cualquier formato

Leer en el idioma que la familia domina resulta favorable. Los beneficios cognitivos se transfieren a otras lenguas, lo cual ayuda a fortalecer el aprendizaje del inglés u otro idioma escolar. La discusión entre libros electrónicos e impresos sigue abierta, aunque ambos formatos pueden convivir si ayudan a sostener el hábito.

Un hábito flexible para familias reales

La lectura familiar no exige horarios estrictos. Requiere intención. Puede surgir en la noche, durante un viaje o en un momento de calma en la sala. La especialista Laura Phillips recuerda que cada niño avanza a su propio ritmo. Si un bebé no permanece quieto, el adulto puede continuar leyendo mientras el niño explora el espacio. Lo esencial es permitir que la lectura esté presente.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv