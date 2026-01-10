Cómo proteger la salud ante la contingencia ambiental

Ciudad de México.- La calidad del aire vuelve a recordarnos una realidad incómoda pero ineludible: nuestra forma de habitar la ciudad tiene consecuencias directas en la salud.

Pero, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la contingencia ambiental interpela a la sociedad sobre la urgencia de poner la salud y el cuidado de la vida en las decisiones cotidianas.

¿Cómo proteger la salud ante la mala calidad del aire?

La CAMe compartió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición a contaminantes.

Y prevenir así, enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables.

¿Por qué es importante quedarse en casa durante la contingencia?

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.

Esto incluye la suspensión de actividades cívicas, culturales, deportivas y espectáculos masivos, así como el ejercicio en espacios abiertos.

Reducir la movilidad no solo protege la salud individual, sino que también contribuye a disminuir la emisión de contaminantes.

Además, una responsabilidad compartida en tiempos de crisis ambiental.

¿Qué precauciones pueden marcar la diferencia en casa?

Entre las medidas preventivas se encuentra evitar fumar, principalmente en espacios cerrados, así como revisar calentadores, estufas y tanques de gas para prevenir fugas.

Siempre que sea posible, se recomienda realizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea.

Además de reducir los paseos prolongados con mascotas y mantenerlas bien hidratadas.

Asimismo, es aconsejable evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos con solventes.

Además de cargar gasolina solo en horarios permitidos y reducir el consumo de combustibles dentro del hogar.

Incluso acortando el tiempo de ducha o utilizando recipientes con tapa al cocinar.

¿Cómo cuidar el cuerpo frente a la contaminación?

Si salir es inevitable, el uso de cubrebocas puede ayudar a filtrar contaminantes.

También se recomienda beber al menos un litro y medio de agua al día, consumir alimentos ricos en vitamina C y lavarse cara y manos tras regresar del exterior.

Evitar el uso de lentes de contacto, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, es fundamental para reducir riesgos a la salud.

¿Qué provoca la exposición constante a la contaminación?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que contaminantes como el material particulado, el ozono y el dióxido de nitrógeno tienen efectos respiratorios, cardiovasculares y sistémicos.

A corto plazo pueden causar tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga y dificultad para respirar; a largo plazo, se asocian con inflamación pulmonar, hipertensión e infartos.

La OMS estima que 6.7 millones de muertes prematuras al año están relacionadas con la contaminación del aire, una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas eficaces y cambios culturales profundos.

Los especialistas en la salud, señalan que cuidar el aire es cuidar la vida, y cada pequeña acción.

Desde reducir traslados hasta adoptar hábitos más responsables, puede ser un paso hacia un futuro más sano y solidario.

