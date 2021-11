Comparecen aspirantes a SCJN; Bátiz en contra del aborto

Ciudad de México.— La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la idoneidad de los y las aspirantes a la vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Menchaca Salazar, aprobó el dictamen por el que se determina que Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar la vacante que dejará el ministro José Fernando Franco González Salas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este viernes, los aspirantes expusieron, ante los integrantes de la Comisión de Justicia, los motivos por los cuales consideran que son idóneos para formar parte de la SCJN.

ABORTO

Los aspirantes comparecieron por separado y en orden alfabético, y posterior a su presentación fueron cuestionados por los senadores sobre el aborto, la militarización en el país, la consulta popular de enjuiciar a los expresidentes, la prisión preventiva oficiosa.

y varios temas.

El exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez se pronunció abiertamente en contra del aborto.

“Yo creo que el aborto no es nada bueno, que en sí mismo encierra un mal, una interrupción del embarazo una vida con unos genes que lo hacen único individual distinta a cualquier otro ser al producto que ya está con vida propia (…) pero hay una vida allí que tiene sus propias características y no es algo nunca agradable o deseable”.

Bátiz Vázquez señaló que los casos de aborto siempre son dolorosos, pero por otro lado hay una convicción individual que se toma en conciencia con influencia de una doctrina religiosa en la que se cree y no puede ser sancionada por la ley.

*Estoy en contra del aborto, pero también y más razón en contra de su sanción. Que cada quien en conciencia tome su decisión, que quienes crean que se está quitando una vida a un ser humano, como si fuera ya un niño nacido pues que convenzan a sus feligreses, a todas las personas de que no cometan esa decisión individual; pero que no pidan que el Estado sea el que sancione si no se cumple con esa determinación”.

Por su parte, Loretta Ortiz Ahlf, fijó su postura respecto a la despenalización del aborto como “juzgadora” obligada a aplicar la Constitución y “mis fobias, mis sentimientos, mi ideología, mi religión es mía”.

En ese sentido señaló que se debe proteger a las mujeres y evitar que mueran por abortos producto de mecanismos no seguros.

“Estos problemas no se resuelven de manera punitiva, ni con cárcel se resuelven atendiendo las causas, ¿qué es lo que falta en nuestro país? educación, muchísima educación reproductiva sexual”, dijo.

En tanto, Eva Verónica de Gyvés Zárate, reconoció que antes de fuera “juzgadora” estaba en contra del aborto; sin embargo con el paso del tiempo comprendió que puede haber muchas circunstancias que las pueda obligar a una mujer esta situación “ahí yo cambié mi manera de pensar y hoy estoy de acuerdo con el aborto”.

BERNARDO BÁTIZ

Durante su comparecencia Bernardo Bátiz sostuvo que, de llegar a ocupar el cargo, luchará contra el nepotismo y la corrupción que existe en la Suprema Corte, y que actuará siempre con absoluta independencia, sin aceptar consignas, amenazas o advertencias.

Como integrante del Consejo de la Judicatura Federal, destacó que “en el Poder Judicial nos estamos esforzando” por mejorar las estructuras para el combate de esas prácticas y para desterrar “los vicios”.

Estos males sociales, agregó, especialmente el de la corrupción, que llegó a formar parte de la estructura del poder, “nos hacen estar más atentos a atender lo que la opinión pública nos demanda”.

Añadió que estará atento a que las resoluciones que se tomen de forma colectiva estén apegadas al Estado de Derecho; y pondrá especial atención en la defensa de los derechos humanos, sin perder de vista la protección de los derechos sociales de los mexicanos.

“La justicia es dar a las víctimas lo que les corresponde, garantizar el castigo a quien les causó injustamente un mal; y a las víctimas, la reparación del daño y el apoyo, entendiendo éste como una responsabilidad fundamental de la Suprema Corte”, expresó.

EVA VERÓNICA DE GYVÉS ZÁRATE

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, Eva Verónica de Gyvés Zárate se comprometió, en caso de ser electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a garantizar a las mujeres espacios donde su voz se escuche en igualdad de circunstancias.

Lograrlo requiere, dijo, no sólo mejorar los mecanismos de acceso sino, especialmente, fortalecer la tarea de la impartición de justicia con una perspectiva de género.

“Necesitamos más juzgadoras, porque es la mejor vía para alcanzar un sistema de justicia de puertas abiertas y accesible para todos”.

Verónica de Gyvés, quien forma parte de la terna enviada por el titular del Ejecutivo federal, para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco González Salas, dijo que está convencida de que un país igualitario, en el que todas y todos aspiramos vivir, debe empezar por garantizar espacios para las mujeres en igualdad de condiciones.

La abogada reconoció que el 2021 marca un nuevo parteaguas con la aprobación de la Reforma Judicial, que busca fortalecer el rol de la Suprema Corte, concentrándose en las violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales.

De ser electa, reiteró Verónica de Gyvés, seré una juzgadora libre, independiente y comprometida con México, “por lo que continuaré defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación”.

Eva Verónica de Gyvés Zárate expresó que, para acabar con el nepotismo, se ha establecido que la Escuela Judicial se haga cargo del trámite de los exámenes para todos los niveles de empleados del Poder Judicial y que no sea únicamente con familiares de los trabajadores, “porque una cosa es que un hijo pueda seguir los pasos del papá, pero otra tener una gran cantidad de familiares ahí”.

Aseguró que hay una gran carga de denuncias en materia de acoso sexual, por lo que a través de distintos medios se les invita a las personas, que han sido víctimas de este delito, a que realicen sus denuncias para iniciar un procedimiento administrativo o penal.

LORETTA ORTIZ

Loretta Ortiz aseguró que, en caso de ser designada como ministra, tendrá como prioridad “redoblar los esfuerzos y fortalecer un sistema de justicia vanguardista” en el combate a la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo.

Se trata, asentó, de “un factor determinante para recuperar la confianza de la sociedad en las y los jueces constitucionales”.

“Mi trayectoria como jurista, académica y profesional, me permite comprender a cabalidad la trascendencia que tiene el ejercicio jurisdiccional del Alto Tribunal, a efecto de combatir los niveles críticos de impunidad y hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia”.

Sin embargo, destacó que el aumento de la legitimidad del Poder Judicial no sólo debe depender de los esfuerzos para erradicar la corrupción y el nepotismo, sino que está vinculada a que la ciudadanía comprenda los alcances que tiene el sistema de justicia.

Es por ello, dijo, abogará por criterios más garantistas y protectores de los derechos humanos, que den primacía a la norma que proteja en mayor medida a las y los justiciables, de fuente nacional o internacional.

Es necesario consolidar un aparato de justicia eficiente moderno y, sobre todo, cercano a las personas, a través del uso de un lenguaje claro, sencillo y comprensible en las resoluciones, a fin de disminuir la posible ambigüedad y confusión y para facilitar el control social de la actividad jurisdiccional.

Además, dijo que es necesario avanzar en la integración paritaria de la Suprema Corte, como un mecanismo para materializar el derecho constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres.

Expresó que de tener el cumplimiento efectivo del principio constitucional de paridad se configuraría un hecho histórico en el país, ya que se tendría la presencia simultánea de cuatro mujeres en la SCJN.

“Al aumentar la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida pública, revindicamos nuestros derechos humanos y promovemos la participación y liderazgo de otras mujeres en el futuro”, destacó.

En este sentido, dijo que es imprescindible designar a una jurista plenamente comprometida con la protección y garantía de los derechos humanos.

Al dar sus respuestas, Loretta Ortiz se manifestó en desacuerdo respecto de la consulta para enjuiciar a expresidentes, puesto que “cuando está de por medio la responsabilidad de cualquier persona eso no se puede someter a consulta”.

