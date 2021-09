Condena AMLO actos vandálicos durante marcha al zócalo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó los hechos de violencia ocurridos durante una marcha de mujeres del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino.

En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo que es un error defender una causa con el uso de la fuerza. “Todo eso en vez de ayudar a los movimientos, los afectan”, señaló.

López Obrador se pronunció a favor de que todas las protestas deben sean pacíficas. “No a la violencia, no veo bien el que se use la violencia porque no es una vía de lucha que funciona”.

Dijo que cualquier expresión de violencia durante marchas y manifestaciones ponen en duda la autenticidad de las movilizaciones:

“Por eso, hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa ¿Cómo?”, cuestionó.

NO A LA REPRESIÓN

En ese sentido, el presidente López Obrador expresó que no caerá en la provocación de reprimir expresiones de la sociedad en marchas, movilizaciones y manifestaciones.

Además, reconoció la labor de las mujeres policías quienes pudieron contener las acciones de violencia suscitadas durante la manifestación de mujeres, algunas encapuchadas, del Ángel de la Independencia al zócalo.